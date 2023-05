Oben ohne in Karlsruhes Bädern? Durch einen Antrag der Linken-Fraktion an die Stadtverwaltung wurde das Thema im Mai wieder neu entfacht. Bevor dazu eine endgültige Entscheidung gefällt wird, hat ka-news.de herausgesucht, wo in Karlsruhe bereits nackt / oben ohne gebadet werden darf. Seen mit Badeverbot sind von dieser Listung ausgeschlossen!

FKK bei Karlsruhe: Epplesee Rheinstetten

Für viele FKK-Gänger ist der See in Rheinstetten/ Forchheim die erste Adresse, um sich so zu zeigen, wie "Gott sie schuf". Dafür gibt es im nordwestlichen Teil des Sees einen extra ausgewiesenen Bereich. Eine sogenannte "Mixed-Zone" befindet sich linker Hand vom Biergarten "Seegugger".

Menschen kühlen sich bei heißen Temperaturen im Epplesee in Rheinstetten ab. | Bild: Christoph Schmidt/dpa/Bildarchiv

Ein Ordnungsdienst kontrolliert auch regelmäßig, dass Textil-Träger sich nicht in den FKK-Bereich verirren. Auf der Liegewiese bis hin zur Mixed-Zone ist nacktbaden allerdings tabu!

Wo? Der Epplesse befindet sich an der Grenze von Forchheim/Rheinstetten und ist mit der Bahn über die Haltestelle "Forcheim" zu erreichen. Ein Bus hält bei der Haltestelle "Silberstreifen". Kostenpflichtige Parkplätze sind vorhanden.

FKK bei Karlsruhe: Baggersee Grötzingen

Der Grötzinger Baggersee ist trotzdem bei den Karlsruhern beliebt! Laut der Seite "Seen.de" ist der See bei Textil- als auch FKK-Badegäste beliebt. Gebadet werden darf nur am südlichen Teil, der nördliche steht unter Naturschutz.

Der Blick auf den Baggersee in Grötzingen | Bild: Paul Needham

Wo? Der Baggersee Grötzingen befindet sich im gleichnamigen Stadtteil und verfügt über einen eigenen Parkplatz. Wer mit den "Öffis" anreist, sollte mit dem Bus zur Haltestelle "Grötzingen Nord" fahren. Der Umstieg erfolgt über den "Bahnhof Grötzingen".

FKK bei Karlsruhe: Vierordtbad Karlsruhe

Klar, wer die Sauna und die Therme besucht, muss nackt sein. Das Vierordtbad ermöglicht den Gästen auch, unbekleidet durch ein großes Schwimmbecken zu schwimmen. Doch das müssen sich die FKK-Liebhaber mit den Textil-Fans teilen. Denn seit dem 1. Juni 2022 dürfen Bikini, Badehose und Co. anbehalten werden.

Blick über die Therme Vierordtbad | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Wo? Ettlinger Straße 4, 76137 Karlsruhe. Parkplätze gibt es in begrenzter Anzahl vor dem Bad. Ansonsten können Gäste auch das Parkhaus am Novotel/Kongresszentrum nutzen. Wer mit der Bahn anreist, kann bei der Haltestelle "Kongresszentrum" aussteigen.

FKK bei Karlsruhe: Baggersee Neumalsch

Das Nacktbaden ist an dem See nicht offiziell ausgewiesen, wird vor Ort aber akzeptiert. Laut der Seite "Stadtgui.de" sind die FKK'ler den Textil-Trägern inzwischen von der Anzahl überlegen!

Wo? Der See befindet sich im Industriegebiet von Neumalsch zwischen der A5 und der B3. Einfach über die Autobahnbrücke und dort dann eine Parkplatz suchen. Die ÖPNV-Haltestelle heißt "Malsch-Neumalsch".

FKK bei Karlsruhe: Baggersee Eggenstein-Leopoldshafen "Kiesgrube"

Laut "Stadtgui.de" finden sich auch hier regelmäßig FKK'ler zusammen, um See und Sonnenstrahlen im "Adamskostüm" zu genießen. Einen extra ausgewiesenen FKK Bereich gibt es nicht. Das hießt, hier treffen Nacktbadende auf auf Textil-Träger.

Viele Menschen ziehen dem Schwimmbad den See vor. | Bild: Pezibear@pixabay.com

Wo? Der Baggersee befindet sich auf Höhe von Leopoldshafen und ist für Autofahrer über die Leopoldstraße beziehungsweise die L559 erreichbar. Vor Ort gibt es einige Parkplätze. Mit dem ÖPNV sind es von der Haltestelle "Leopoldshafen Frankfurter Straße" oder der Haltestelle "Leopoldstraße" etwa 20 Minuten zu Fuß.

FKK bei Karlsruhe: Kleiner Baggersee bei Wintersdorf

Der keine Baggersee südlich von Wintersdorf verfügt nicht nur über Toiletten und einen Kiosk. Hier darf im hinteren Teil des Sees auch nackt gebadet werden! Nach Angaben von "Stadtgui.de" mischen sich hier Textil und FKK-Bereich miteinander.

Wo? Mit dem Auto ist der See über die B3 und die B36 zu erreichen. Vor Ort gibt es Parkplätze. Mit dem ÖPNV dauert die Anreise zur Haltestelle "Wintersdorf Bannwaldstraße"

Ihr kennt weitere Seen in der Umgebung von Karlsruhe, an denen offiziell gebadet werden darf und FKK geduldet/erlaubt ist? Dann schickt uns gerne eine E-Mail an redaktion@ka-news.de