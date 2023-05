Karlsruhe vor 1 Stunde

Sex-Hotspot am Epple? In der Nacht soll es am Baggersee rundgehen

Nackt baden am Epplesee. In den dafür ausgeschriebenen FKK-Bereichen ist das auch erlaubt. Nackt-sein, weil es natürlich ist, nicht sexuell, so die Devise. Doch wie ein ka-news.de-Leser auf Facebook berichtet ist genau das Gegenteil der Fall. Seit einiger Zeit sollen dort regemäßig Sextreffen stattfinden.