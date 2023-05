Karlsruhe vor 38 Minuten

ka-news.de Leser rätseln über mysteriöse Geräusche am Epple - aber dort herrscht Stille

Am Epplesee in Rheinstetten hören Besucher seit kurzem seltsame Geräusche. Aufgeklärt ist der akustische Spuk noch nicht, doch die Töne sind mittlerweile verstummt. Ein Aufruf an die ka-news.de-Leser führte dennoch so manche Theorie ans Tageslicht.