Karlstraße, Juni 2020

Auf der Karlstraße herrscht reger Verkehr. Auf den Seitenstraßen durch Rad- und Fußgänger, auf der Karlstraße selbst durch Autos und Bahnen. Die Stadt plant, diesen Zustand in den kommenden Jahren zu ändern.

Innenstadt, August 2020

Um Ideen zur Neugestaltung der Karlsruher Innenstadt übersichtlicher zu gestalten und die Bürger künftig stärker in die Planungen einzubinden, wird das IQ-Leitprojekt "Öffentlicher Raum und Mobilität in der Innenstadt" (ÖRMI) entwickelt. Die zentralen Fokuspunkte: Mobilität und Ausgestaltung des öffentlichen Raums.

Passagehof, Mai 2022

Kein Verkehr und mehr Platz für Begegnungen: Vom 23. Mai bis Juli 2022 wurde der Passagehof in der Karlsruher Innenstadt für Autos gesperrt, damit Passanten, Anwohner und Restaurant-Besucher dort ungestört verweilen können. Die Evaluationsergebnisse liegen inzwischen vor.

Nördliche Karlstraße, Juli 2022

Um die Änderungen der Karlstraße in Angriff zu nehmen, will die Stadt Karlsruhe weitere Daten sammeln - das Reallabor an der nördlichen Karlstraße wird umgesetzt. Dadurch sollen bis zum Herbst 2022 einige Maßnahmen ergriffen und umgesetzt werden, die das dortige Gebiet erheblich verändern.

Nördliche Karlstraße, August 2022

Kaum einen Monat nach Start erhält das Reallabor an der nördlichen Karlstraße Kritik aus dem Gemeinderat. Laut Karlsruher Fraktionsvertretern der CDU und der Grünen "läuft die Testphase nicht so, wie sie soll". Es wird um Nachbesserung gebeten. Der Standpunkt der Christdemokraten: "Wir denken besonders an mobilitätseingeschränkte Menschen oder Personen mit Behinderungen."

Nördliche Karlstraße, November 2022

Nach drei Monaten Verkehrsberuhigung auf Probezeit werden am 1. November alle Maßnahmen zurückgenommen. Damit kehrt die Karlstraße erst einmal zu ihrem ursprünglichen Zustand zurück. Die Auswertung der Testphase folgt - und ist bisher noch nicht abgeschlossen.

Passagehof, Februar 2023

Nach der Auswertung der Reallabor-Daten des Passagehofes hat die Stadt nun ihre Änderungsmaßnahmen in einer Beschlussvorlage zusammengefasst. Diese sieht vor, dass der Passagehof "durch zusätzliche Begrünung, hochwertige Sitzmöbel und attraktive gastronomische und kulturelle Angebote zum Verweilen einladen" soll. Ob die Vorschläge tatsächlich auch umgesetzt werden, wird der Gemeinderat am Dienstag, 28. Februar, entscheiden.