1. August, 13 Uhr: Die bisherigen Begegnungen - von Jubel, Enttäuschung, Euphorie, Ernüchterung

Zuletzt war der Hamburger SV im März zu Gast in Karlsruhe: Damals endete die Partie Karlsruher SC gegen HSV im BBBank Wildpark mit einem 4:2-Sieg für den KSC. Rund um das Spiel waren 300 Kräfte der Polizei im Einsatz: Es kam zu Provokationen und kleineren Scharmützeln.

Bild: Thomas Riedel

Die emotionalste Begegnung mit den Norddeutschen hatte Karlsruhe im Jahr 2015: Damals verpasste der KSC nur knapp den Aufstieg in die erste Liga. Das Fußballglück schien perfekt, bis der HSV in der 116. Spielminute das entscheidende Tor erzielte und sich seinen Platz in der ersten Liga sicherte.

01.06.2015, xfux, Fussball Relegation, Karlsruher SC - Hamburger SV, v.l. Rafael van der Vaart (Hamburger SV) Goal scored, Tor zum 1:1 | Bild: fu-sportfotografie

1. August, 12 Uhr: Es gibt noch Tickets

Tickets für das Spiel am Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) sind noch verfügbar: Hier geht es zum KSC-Ticketshop.

Dieser Artikel wird stetig aktualisiert: Alle Infos rund zur Partie KSC-HSV hier in diesem Ticker!