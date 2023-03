Karlsruhe vor 2 Stunden

Sieges-Serie setzt sich fort: KSC gewinnt gegen HSV - Hamburgs Trainer sieht Rot

Der Karlsruher SC hat in der 2. Fußball-Bundesliga den fünften Sieg in Serie gefeiert und dem Hamburger SV den Sprung an die Tabellenspitze vermasselt. Die Badener bezwangen die Hanseaten am Sonntag mit 4:2 (3:0) und arbeiteten sich im Tabellenmittelfeld weiter nach oben.