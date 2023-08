Der Karlsruher SC belohnt sich nach einer starken Anfangsviertelstunde und geht durch Fabian Schleusener in Führung. Der Hamburger SV findet nach einer schwachen Anfangsphase gegen Ende der ersten Halbzeit langsam ins Spiel zurück und kommt besser aus der Halbzeitpause. Innerhalb von vier Minuten drehen Lázló Bénes und Robert Glatzel die Partie. In der Schlussphase legt der KSC nochmal zu, doch HSV-Schlussmann Daniel Heuer Fernandes scheint unüberwindbar. Währenddessen kommen die Hamburger immer wieder zu Kontermöglichkeiten. In der fünften Minute der Nachspielzeit wird Karlsruhe durch den eingewechselten Budu Zivzivadze erlöst. Der Endstand lautet 2:2, die Hamburger fahren mit einem Punkt nach Hause.

Die erste Halbzeit KSC vs HSV - frühes Tor durch Fabian Schleusener

In der Anfangsphase des Spiels ist der KSC die klar bessere Mannschaft. Viele Chancen und hohe Spielanteile, gegen die sonst so Ballbesitz-Dominierenden Hamburger. Nach 14 Minuten ist es Fabian Schleusener, der nach einer flachen Hereingabe durch Philipp Heise den Ball aus kurzer Entfernung ins Tor schiebt. Auch nach der Führung tritt der KSC dominant auf, die nächste große Chance hat in der 34. Minute Tim Rossmann, der für Budu Zivzivadze in der Startelf steht.

Tim Rossmann hatte in Halbzeit Eins eine große Chance auf das 2:0 | Bild: Michaela Anderer

Eine Flanke von der rechten Seite durch Sebastian Jung köpft er knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Pause ist der HSV dann besser im Spiel. Robert Glatzel kommt einige Male zum Abschluss, scheitert allerdings an Patrick Drewes oder verfehlt das Tor ganz. Für einen Aufreger sorgt dann noch eine Situation in Minute 44. Levin Öztunali wird aus kurzer Distanz angeschossen, der KSC fordert einen Handelfmeter, Schiedsrichter Felix Brych winkt ab.

Hamburger Doppelschlag in Halbzeit zwei

Nach einer relativ ruhigen ersten Hälfte mit nur zwei gelben Karten bekommt das Spiel in Halbzeit zwei mehr Härte. In der 52. Minute fliegt Guilherme Ramos fast mit gelb - rot vom Platz, nachdem er Philipp Heise foult. Felix Brych belässt es bei einer Verwarnung, der mit gelb belastete Portugiese wird dann prompt von Tim Walter ausgewechselt. Für ihn kommt Stephan Ambrosius, den man in Karlsruher noch aus der letzten Saison als Leihspieler kennt. Außerdem kommen die schnellen Flügelspieler Dompé und Jatta für Königsdörffer und Öztunali.

Ein Großteil der Hamburger Abschlüsse gehen auf das Konto von Robert Glatzel. | Bild: Michaela Anderer

Bereits im Spiel gegen den FC Schalke 04 letzte Woche hatte Walter diesen Doppelwechsel vorgenommen. Nach einer guten Stunde Spielzeit dreht der HSV, der deutllich besser aus der Kabine kommt, die Partie dann auf den Kopf. Lázló Bénes verwandelt zuerst einen direkten Freistoß, den KSC-Kapitän Jerome Gondorf mit einem Foul an Immanuel Pherai verursacht. Der KSC lässt sich von dem Gegentor nicht schocken. Nur vier Minuten später kann der HSV nach einem Fehlpass von Heise allerdings kontern. Bénes kommt zum Schuss, Robert Glatzel fälscht ihn ins Tor ab, 2:1.

Späte Karlsruher Erlösung

Mit noch knapp 20 Minuten zu spielen liegt der KSC auf einmal hinten. Die Karlsruher haben jetzt immer mehr Chancen, machen generell eigentlich ein gutes Spiel. Am Ende landet der Ball allerdings immer in den Händen von Daniel Heuer Fernandes oder im Toraus. Christian Eichner reagiert erst sehr spät, bringt in der 78. Minute Zivzivadze und Burnic, den Siegtorschützen gegen Osnabrück, für Rossmann und Nebel. In der Schlussphase bekommt der KSC viele Chancen, der HSV kann nur noch über Konter Gefahr bringen. Genau so einer bringt bereits in der Nachspielzeit fast das 3:1, Dompé scheitert zunächst an Drewes, Jatta, dem der Ball vor die Füße fällt, verzieht. Sichtlich unzufrieden wechselt Tim Walter letzteren aus und bringt mit Muheim einen weiteren Verteidiger.

Budu Zivzivadze wird zum Joker-Held. | Bild: Michaela Anderer

Beim KSC kommt die Bayernleihgabe David Herold zu seinem, wenn auch kurzen, 2.Liga-Debüt. Der KSC muss mittlerweile alles nach vorne werfen, Eichner wechselt mit Stefano Marino noch einen Stürmer für Außenverteidiger Jung ein, die Hamburger kommen kaum aus dem eigenen Strafraum heraus. Und in der fünften Minute der Nachspielzeit schafft der KSC dann tatsächlich noch den Ausgleich. Stindl scheitert zunächst mit einem Fernschuss, steck dann jedoch zu Joker Zivzivadze durch und der belohnt die Mühen der Karlsruher und macht das 2:2.

Spielstarke Karlsruher gegen Hamburger Konterchancen

Insgesamt ist es kein unverdientes Unentschieden. Der KSC ist über weite Strecken die bessere Mannschaft, wird in der entscheidenden Schwächephase jedoch komplett vom HSV überrumpelt. Beide Seiten lassen Großchancen liegen. Tim Rossmann kann in Halbzeit eins das 2:0 für Karlsruhe schießen, Jatta vergibt kurz vor Schluss das sichere 3:1 für die Hamburger. Am Ende sind die Ballbesitz- und Schuss-Statistiken leicht auf Seiten der Karlsruher. Die Mannschaft von Tim Walter wird sich dennoch ärgern, den Sieg so spät aus der Hand gegeben zu haben.