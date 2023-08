Beide machten ihre ersten Schritte im Trainerjob in der Nachwuchsabteilung des KSC – unter Anleitung von deren Chef Ede Becker. Dem NLZ-Boss und erfolgreichen Ex-Bundesligatrainer. Walter und Eichner kennen sich lange, respektieren sich, jeder schätzt die Arbeit des Kollegen.

Walter musste 8.000 Strafe zahlen

Dicke Freunde sind sie nicht. Als der HSV in der vergangenen Spielrunde im Wildpark eine Klatsche kassierte, mit 2:4 zurück in den Norden fahren musste, da war Trainer Walter sauer. Mehr noch: Außer sich über Schiedsrichterentscheidungen. Walter schimpfte lautstark in Richtung der Unparteiischen, monierte ein vermeintliches Handspiel in der Entstehung eines Tores. Dafür verwies ihn Schiedsrichter Sascha Stegemann des Innenraums.

Walter diskutierte wutentbrannt mit dessen Assistent Christof Günsch, tippte dem mehrmals mit dem Zeigefinger auf die Brust und stieß ihn schließlich weg. Die Konsequenz, die Walter akzeptierte: Ein zeitlich befristetes Innenraumverbot und eine Geldstrafe in Höhe von 8.000 Euro.

Erwartet mit seinem Team zum Liga-Start den FC Schalke 04: HSV-Coach Tim Walter. | Bild: Christian Charisius/dpa

Eichner war auch alles andere als ruhig, hatte sich aber letztendlich im Griff. Das war nicht in jeder Partie so. Daher kassierte der KSC Coach in der vergangenen Saison drei Verwarnungen. Allerdings ziehen gelbe Karten für Trainer nicht automatisch eine Strafe des DFB nach sich.

Eichner hat sich für die aktuelle Spielrunde Besserung vorgenommen, will die Anzahl der Verwarnungen minimieren. Denn ganz ohne Strafe kommt er nicht davon. Nicht an den DFB – aber in die Mannschaftskasse muss er bezahlen. Vergangene Saison war das ein hoher dreistelliger Betrag. Das soll wesentlich weniger werden.

Trick für weniger Konflikte

Eine Variante, ein Trick, den manche Trainer während des Spiels anwenden, um Konfrontationen aus dem Weg zu gehen, fiel ihm auf: "Manch einer Kollege hält sich meist in der vom Gegner entfernten Ecke der Coaching Zone auf. Denn - da ist man weiter weg von der Bank des Gegners." Heißt: Dann gäbe es logischerweise geringeres Konfliktpotential.

"Da kann man sich aus gewissen Situationen rausnehmen. Mein Antrieb ist es, weniger gelbe Karten zu sehen, weniger Verwarnungen zu kassieren", so der KSC Cheftrainer, der aber ehrlicherweise hinzufügt: "Man wird mich weiterhin in einem gewissen Maß, in einem gewissen Rahmen emotional erleben. Das gehört und passt zu mir. Manchmal ist es so: Wenn es auf dem Spielfeld etwas ruhig ist, muss man den einen oder anderen Reiz extern setzen", erklärt er.

KSC gegen HSV (Archivbild) Sonntag, 12. März 2023, im BBBank Wildpark. | Bild: Michaela Anderer

Er wolle "keine führende Rolle in der gelben Karten Statistik haben", sagt er, fügt flugs hinzu: "Aber dafür kann ich nicht garantieren." Im neuen Stadion gehen die Coachingzonen fast ineinander über. Das könnte dazu führen, dass der Austausch mit den Leuten des anderen Teams, die dazu neigen Entscheidungen gerne zu kommentieren, noch intensiver wird.

"Wir auf unserer Bank sind keine Kinder von Traurigkeit. Aber: Es ist alles in Ordnung, wenn man sich hinterher die Hände schüttelt und das wird es von meiner Seite her immer geben."