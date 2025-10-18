KSC gegen Kaiserslautern: die wichtigsten Details vor dem Spiel

Am heutigen Samstag, um 13 Uhr, spielt der Karlsruher SC gegen den Erzrivalen aus Kaiserslautern das sogenannte Südwest-Derby im Wildparkstadion aus.

Im Stadion oder vorm TV? Informationen vor dem Spiel

Das Stadion in Karlsruhe ist ausverkauft. Wer das Spiel von zuhause aus schauen möchte, findet hier eine Übersicht über die Streaming-Dienste.

Christian Eichner (Archivbild). Foto: Uli Deck/dpa

Das Südwest-Derby wird als sogenanntes „Hochrisikospiel“ eingeschätzt. Verbunden sind damit zusätzliche Maßnahmen durch die Polizei. Hier ist alles, was ein Stadiongänger vor KSC gegen FCK wissen muss.

Polizisten im BBBank Wildpark am 4. Mai. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Beim letzten Aufeinandertreffen kam es zu Ausschreitungen zwischen Fans des KSC und der Karlsruher Polizei. Daraufhin boykottierten die Ultras die Choreo. In diesem Jahr soll es friedlicher ablaufen.

Vorschau: sportlich auf Augenhöhe, KSC mit Sorgen

In der Pressekonferenz vor dem Spiel sprach Trainer Christian Eichner von einem Spiel zweier Gegner auf Augenhöhe. Die Karlsruhe plagen allerdings Abwehrsorgen: Marcel Franke und Sebastian Jung fallen aus.

Rund um das Südwest-Derby kommt es regelmäßig zu beeindruckenden Aktionen der Fans. Hier zu sehen ist ein Fanmarsch der Karlsruher zum Wildparkstadion (Archivbild). Foto: Thomas Riedel

Wie viele Derbys gewann der KSC? Wie oft musste man sich geschlagen geben? Und wer ist Rekordtorschütze? Die wichtigsten Fakten vor dem Spiel, zum Mitreden in der Kneipe oder im Wohnzimmer.

Marvin Wanitzek im Zweikampf. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Das Duell KSC gegen FCK hat eine lange Geschichte. Hier gibt es die Übersicht über die vergangenen Südwest-Derbys.

Rückblick: KSC mit Testspiel-Debakel, in Heimspielen eine Macht

In der Länderspielpause testete der KSC gegen den Bundesligisten SC Freiburg. Dabei gab es mit 0:7 eine herbe Niederlage.

Lange Gesichter beim 0:7 gegen Freiburg (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Im letzten Pflichtspiel stand es nach einem packenden Duell gegen Dynamo Dresden 3:3. Auswärts konnte der KSC noch kein Spiel in dieser Saison gewinnen. Dahingegen gewann man alle vier Heimspiele. Ein gutes Omen für das kommende Spiel?

Im Südwestderby trennten sich der KSC und der FCK am 4. Mai 2:2. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Nach dem letzten Duell zwischen dem KSC und Kaiserslautern stand am Ende ein 2:2 auf der Anzeigetafel.