KSC gegen Kaiserslautern: die wichtigsten Details vor dem Spiel

Am heutigen Samstag, um 13 Uhr, spielt der Karlsruher SC gegen den Erzrivalen aus Kaiserslautern das sogenannte Südwest-Derby im Wildparkstadion aus.
Im Stadion oder vorm TV? Informationen vor dem Spiel
Das Stadion in Karlsruhe ist ausverkauft. Wer das Spiel von zuhause aus schauen möchte, findet hier eine Übersicht über die Streaming-Dienste.
Das Südwest-Derby wird als sogenanntes „Hochrisikospiel“ eingeschätzt. Verbunden sind damit zusätzliche Maßnahmen durch die Polizei. Hier ist alles, was ein Stadiongänger vor KSC gegen FCK wissen muss.
Beim letzten Aufeinandertreffen kam es zu Ausschreitungen zwischen Fans des KSC und der Karlsruher Polizei. Daraufhin boykottierten die Ultras die Choreo. In diesem Jahr soll es friedlicher ablaufen.
Vorschau: sportlich auf Augenhöhe, KSC mit Sorgen
In der Pressekonferenz vor dem Spiel sprach Trainer Christian Eichner von einem Spiel zweier Gegner auf Augenhöhe. Die Karlsruhe plagen allerdings Abwehrsorgen: Marcel Franke und Sebastian Jung fallen aus.
Wie viele Derbys gewann der KSC? Wie oft musste man sich geschlagen geben? Und wer ist Rekordtorschütze? Die wichtigsten Fakten vor dem Spiel, zum Mitreden in der Kneipe oder im Wohnzimmer.
Das Duell KSC gegen FCK hat eine lange Geschichte. Hier gibt es die Übersicht über die vergangenen Südwest-Derbys.
Rückblick: KSC mit Testspiel-Debakel, in Heimspielen eine Macht
In der Länderspielpause testete der KSC gegen den Bundesligisten SC Freiburg. Dabei gab es mit 0:7 eine herbe Niederlage.
Im letzten Pflichtspiel stand es nach einem packenden Duell gegen Dynamo Dresden 3:3. Auswärts konnte der KSC noch kein Spiel in dieser Saison gewinnen. Dahingegen gewann man alle vier Heimspiele. Ein gutes Omen für das kommende Spiel?
Nach dem letzten Duell zwischen dem KSC und Kaiserslautern stand am Ende ein 2:2 auf der Anzeigetafel.
