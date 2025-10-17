Sperrungen und Sonderzüge: So plant Karlsruhe das Hochrisiko-Derby zwischen KSC und FCK

Die Bundespolizei und das Polizeipräsidium Karlsruhe bereiten sich auf das Südwest-Derby am Samstag, 18. Oktober 2025, vor. An diesem Tag treffen der KSC und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander.

Appell an KSC und FCK-Fanlager

Beide Behörden und der Veranstalter wandten sich mit Fanbriefen an die rivalisierenden Lager, um an einen friedlichen Spielverlauf ohne gewalttätige Auseinandersetzungen zu appellieren.

Polizeipräsenz bei KSC-Derby (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsdienst sichern Stadion und Umfeld ab und verfolgen strafrechtlich relevantes Verhalten konsequent, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Sperrung Adenauerring: Karlsruhe regelt Kfz-Verkehr am Stadion

Gegen 11 Uhr sei eine Sperrung des Adenauerrings für den Kfz-Verkehr auf Höhe des Stadions geplant, bei starkem Zulauf auch früher. Für die An- und Abreise empfehlen die Behörden den öffentlichen Nahverkehr.

Die Anfahrt über die Willy-Brandt-Allee ist für Gästefans und bestimmte Hospitality-Bereiche vorgesehen. Heimfans parken auf dem Birkenparkplatz P3 und P4; die Zu- und Abfahrt erfolgt über die Theodor-Heuss-Allee.

KSC gegen FCK: Wie komme ich am schnellsten in meinen Block?

Für Karteninhaber der Ost- und Südtribüne nennt die Polizei die Route über das Durlacher Tor; ab Stadionöffnung verkehren im 10-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe.

Für die Nordtribüne (Blöcke N1 bis N3) empfehlen die Behörden den Fußweg über den Schlossgarten zum Zugang Germania in der Friedrichstaler Allee.

Fanmarsch (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

So geht es mit Bahn und Auto zum Derby

Für bahnreisende Gästefans setzt die Deutsche Bahn einen Entlastungszug ein; zusätzlich verkehrt vor und nach dem Spiel ein kostenloser Bustransfer zwischen Hauptbahnhof und Stadion.

Für die Anreise über die A5 empfiehlt die Polizei, bereits die Abfahrt an der Anschlussstelle Bruchsal zu nehmen. Anschließend geht es über die B35 und B36 nach Karlsruhe, über Karlsruhe-Neureut, Linkenheimer Landstraße und Willy-Brandt-Allee zum Adenauerring.

Für Fahrten über die BAB 65 und B10 nennt die Polizei folgende Strecke: B10 bis Bulacher Kreuz, L605, Brauerstraße, Reinhold-Frank-Straße, Adenauerring.

Südwest-Derby: Wer zu viel trinkt, bleibt draußen!

Nach der Stadionordnung ist erkennbar alkoholisierten oder sonst berauschten Personen der Zutritt untersagt; der Ordnungsdienst weist solche Personen an den Zugängen ab. Die Maßnahmen sollen An- und Abreise ordnen und Konflikte zwischen den Fanlagern vermeiden.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.