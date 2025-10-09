Logo ka-news.de
Freiburg feiert Torfestival – KSC geht leer aus

7:0: KSC geht in Testspiel gegen Freiburg unter

Der KSC hat das Testspiel während der Länderspielpause beim SC Freiburg deutlich verloren. Die Mannschaft von Christian Eichner musste sich mit 0:7 geschlagen geben.
Von Verena Müller-Witt und Katharina Peifer
    Testspiel KSC gegen Freiburg am 9. Oktober
    Testspiel KSC gegen Freiburg am 9. Oktober Foto: Michaela Anderer

    Aktualisierung, 9. Oktober: KSC kassiert 7:0-Niederlage in Freiburg

    Schon nach wenigen Minuten stand es 3:0 für Freiburg: Igor Matanovic (4.) und Nicolas Höfler (12.) trafen früh. Auch danach dominierte der Bundesligist klar, während Karlsruhe kaum Akzente setzen konnte. Kübler erhöhte nach einer Ecke auf 4:0 (35.).

    Eichner tauscht beim KSC durch – Freiburg bleibt torhungrig

    Nach der Pause wechselte Eichner kräftig durch. Zwar bekam der KSC mehr Zugriff aufs Spiel, doch auch die zweite Halbzeit blieb torreich für Freiburg.

    „Nach einer aktiven und torreichen Anfangsphase der Freiburger fand der KSC nur schwer ins Spiel. Trotz einer Leistungsverbesserung im zweiten Durchgang müssen sich die Blau-Weißen im Breisgau mit einem 0:7 geschlagen geben“, teilte der KSC auf seiner Webseite mit.

    Stand: 9. Oktober, 6.30 Uhr: Heute testet der KSC gegen den Bundesligisten Freiburg

    Am Donnerstag, 9. Oktober, bestreitet der KSC erneut ein Testspiel gegen den SC Freiburg. Zuletzt trafen die Karlsruher im März auf den Erstligisten – und gewannen die Partie mit 2:1.

    Im letzten Spiel der Blau-Weißen konnte die Mannschaft lediglich ein Unentschieden gegen Dynamo Dresden erzielen. Trotz zweimaliger Führung reichte es nur zu einem 3:3.

    Helmut Wittmann

    Auch wenn es nur ein Testspiel war, darf man sich so nicht abschlachten lassen.

    Margaret Bebel

    uups... Da war wohl der Wunsch Vater des Gedankens...

