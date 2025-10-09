7:0: KSC geht in Testspiel gegen Freiburg unter

Aktualisierung, 9. Oktober: KSC kassiert 7:0-Niederlage in Freiburg

Schon nach wenigen Minuten stand es 3:0 für Freiburg: Igor Matanovic (4.) und Nicolas Höfler (12.) trafen früh. Auch danach dominierte der Bundesligist klar, während Karlsruhe kaum Akzente setzen konnte. Kübler erhöhte nach einer Ecke auf 4:0 (35.).

Icon vergrößern Testspiel KSC gegen Freiburg am 9. Oktober Foto: Michaela Anderer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Testspiel KSC gegen Freiburg am 9. Oktober Foto: Michaela Anderer

Eichner tauscht beim KSC durch – Freiburg bleibt torhungrig

Nach der Pause wechselte Eichner kräftig durch. Zwar bekam der KSC mehr Zugriff aufs Spiel, doch auch die zweite Halbzeit blieb torreich für Freiburg.

„Nach einer aktiven und torreichen Anfangsphase der Freiburger fand der KSC nur schwer ins Spiel. Trotz einer Leistungsverbesserung im zweiten Durchgang müssen sich die Blau-Weißen im Breisgau mit einem 0:7 geschlagen geben“, teilte der KSC auf seiner Webseite mit.

Stand: 9. Oktober, 6.30 Uhr: Heute testet der KSC gegen den Bundesligisten Freiburg

Am Donnerstag, 9. Oktober, bestreitet der KSC erneut ein Testspiel gegen den SC Freiburg. Zuletzt trafen die Karlsruher im März auf den Erstligisten – und gewannen die Partie mit 2:1.

Im letzten Spiel der Blau-Weißen konnte die Mannschaft lediglich ein Unentschieden gegen Dynamo Dresden erzielen. Trotz zweimaliger Führung reichte es nur zu einem 3:3.