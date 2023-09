Der Streit um die zukünftige Gestaltung der Karlstraße geht in die nächste Runde. Am Dienstag, 19. September, wird im Karlsruher Gemeinderat endgültig darüber entschieden, ob die nördliche Karlstraße zur Fußgängerzone wird und ob aus zwei Haltestellen am Europaplatz eine wird.

Stadt will neue Fußgängerzone

Die Vorschläge der Stadtverwaltung gehen auf die Erkenntnisse aus dem Reallabor zurück, welches im Herbst 2022 zwischen Amalien- und Stephanienstraße stattfand.

Die Haltestelle in der Karlstraße soll künftig die einzige um die Post Galerie sein. (Symbolbild) | Bild: Theresa Thiem

So plant die Stadtverwaltung die Haltestelle auf dem Europaplatz abzureißen und die Haltestelle in der Karlstraße barrierefrei auszubauen und zu verlängern. Außerdem soll die Karlstraße zwischen Amalien- und Stephanienstraße zur Fußgängerzone werden.

Ziel ist es, "die nördliche Karlstraße vom Transitort zum Begegnungsort zu entwickeln", wie es in der Beschlussvorlage der Stadt heißt. Bedeutet konkret: Autos sollen künftig - bis auf den Liefer- und Anliegerverkehr - nicht mehr in der nördlichen Karlstraße fahren. Wer oder was genau unter Anlieger fällt, steht aktuell noch aus.

Stadt zeigt Entwürfe für Europaplatz und Karlstraße online

Außerdem ist für die neue Fußgängerzone wohl ein ähnlicher Belag geplant, wie er aktuell auf dem Marktplatz verbaut wird. Dies geht aus Entwürfen hervor, welche die Stadt in den Unterlagen zur Gemeinderatssitzung veröffentlicht hat.

Ein Entwurf zeigt den Europaplatz und die Karlstraße in Karlsruhe. | Bild: Screenshot/karlsruhe.de (Mettler Landschaftsarchitekten)

Neu im Gemeinderat ist die Beschlussvorlage nicht. Eigentlich sollte bereits im Juni über die Zukunft der Karlstraße entschieden werden. Aufgrund von zahlreichen Nachfragen und Einwänden der Fraktionen wurde die Abstimmung zunächst auf Juli und schließlich auf nach die Sommerpause geschoben.

Fraktionen haben andere Vorstellungen

Doch auch heute scheinen weiterhin viele Fragen offen. Die SPD-Fraktion beispielsweise tritt mit einem Änderungsantrag für die Beschlussvorlage an die Stadt heran. Bevor über die Umsetzung der Planung abgestimmt wird, fordert die Fraktion: "Der Gemeinderat nimmt die Evaluation des Reallabors zur Kenntnis und beauftragt die Stadtverwaltung mit der Planung der Verschiebung der oberirdischen Haltestelle Europaplatz in die Karlstraße zwischen Amalien- und Stephanienstraße zur Fußgängerzone fortzuführen."

Die Stadt entgegnet auf den Änderungsantrag, dass solch detaillierte Planung erst mit dem Start des Planfeststellungsverfahrens erfolge. In diesem seien die eingeforderten Abstimmungen und Detailplanungen jedoch selbstverständlich enthalten. "Bisher war das Verfahren so angelegt, um unnötige Planungsschritte und Doppelarbeit zu vermeiden", heißt es in einer Stellungnahme.

Ebenfalls Teil des SPD-Änderungsantrags ist die Klärung von offenen Fragen zur zukünftigen Verkehrsführung in der Karlstraße. Insbesondere über die Gewährleistung des Lieferverkehrs und Zufahrt für mobilitätseingeschränkte Personen und Krankentransporte ebenfalls, gebe es Klärungsbedarf, so die SPD. Diese Fragen klärt die Stadt auch gegenüber der FDP.

FDP will verkehrsberuhigten Bereich statt Fußgängerzone

Die FDP-Gemeinderatsfraktion der Stadt fordert in ihrem Änderungsantrag, eine Abwandlung der nördlichen Karlstraße in eine verkehrsberuhigte Zone. Die Stadt Karlsruhe hingegen plant - wie bereits in den Reallaboren - jedoch mit einem allgemeinen Durchfahrtsverbot für Autos. Lediglich Anliegern und Lieferanten sei das Befahren des Straßenabschnitts gestattet.

Die Karlstraße während des Reallabors (Archiv: Juli 2022). | Bild: Lars Notararigo

Warum die Durchfahrt untersagt, anstatt auf Schrittgeschwindigkeit reduziert werden soll, erklärt die Stadtverwaltung wie folgt: "Nach den Vorschriften der StVO kommt ein verkehrsberuhigter Bereich nur in Straßen in Betracht, die von sehr geringem Verkehr frequentiert werden und über eine überwiegende Aufenthaltsfunktion verfügen."

Ein geringes Verkehrsaufkommen wird auf 500 Fahrzeuge pro Tag beziffert. Der Verkehrsuntersuchung zufolge wurde vor dem Reallabor eine Frequenz von über 4.000 Fahrzeugen täglich festgestellt. "Selbst während des Durchfahrtverbots im Zeitraum des Reallabors sind weiterhin knapp 1.000 Fahrzeuge täglich durch die Karlstraße gefahren", so die Stadt.

Die nötigen Bedingungen, um aus der nördlichen Karlstraße also einen verkehrsberuhigten Bereich zu machen, bleiben also aus. Deshalb die Antwort der Stadtverwaltung: "Ein verkehrsberuhigter Bereich kann straßenverkehrsrechtlich nicht angeordnet werden." Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag als erledigt zu betrachten.

Freie Wähler wollen Haltestelle am Euro behalten

Die Freien Wähler/Für Karlsruhe fordern die Verwaltung dazu auf, eine Rahmenplanung für die Gestaltung von Individualverkehr in der Innenstadt zu erarbeiten. Die Stadt entgegnet darauf, dass ein übergeordnetes Gesamtkonzept bereits mit dem ÖRMI-Abschlussbericht vorliegt.

Geht es nach den Freien Wählern und FÜR Karlsruhe soll die Haltestelle auf dem Platz bleiben. | Bild: Thomas Riedel

Ein daraus resultierenden Empfehlungs-Katalog würde derzeit geprüft. Die nun in der Beschlussvorlage zur Abstimmung anstehende "Weiterentwicklung Karlstraße auf Basis des Reallabors" sei ebenfalls eine der aufgeführten Empfehlungen.

Außerdem bevorzugt die Fraktionsgemeinschaft die Haltestelle auf dem Europaplatz zu erhalten und diese statt der Haltestelle in der Karlstraße umzubauen.

Stadt ist gegen FW/FÜR-Idee

"Statt der Verlegung schlagen wir die Schließung der Haltestelle in der Karlstraße vor, da diese durch das geänderte Liniennetz der Kombilösung die vorherige Funktion als Umstiegsstation nicht mehr erfüllt. Durch diese Änderungen können die Kosten der Verlegung der Haltestelle eingespart werden bei direkter Anbindung an die U-Strab und der vorhanden Infrastruktur", heißt es.

Blick auf den Europaplatz. | Bild: Thomas Riedel

Nach Aussage der Stadt sei dies aber nicht möglich, da die Haltestelle auf dem Europaplatz in ihrer derzeitigen Ausführung den neu geplanten Anforderungen nicht genüge. An der neuen Haltestellen sollen mit den Linien 2,3,4,S12 und S31 fünf Linien halten.

Zudem solle die Haltestelle bei Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, sowie bei Störfällen des Stadtbahntunnels und Umleitungsverkehre leistungsfähig sein. Der Bau einer barrierefreien Haltestelle mit einem zehn Meter langen 55 Zentimeter-Bahnsteig auf dem Europaplatz wurde geprüft.

CDU bekommt Antwort auf 46 Fragen

"Es wurde festgestellt, dass die zur Verfügung stehende Länge auf dem Europaplatz nicht ausreicht. Daher ist eine Verschiebung der Haltestelle vom Europaplatz in die Karlstraße und ein barrierefreier Ausbau dieser Haltestelle notwendig", so die Antwort die Stadt.

Die CDU schickte gar einen 46 umfassenden Fragenkatalog an die Stadtverwaltung. Die Antworten liegen mittlerweile vor und können in den Unterlagen zur kommenden Sitzung des Gemeinderates auf der Website der Stadt Karlsruhe unter TOP 16.5 eingesehen werden.