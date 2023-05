Schönes Wetter, ein Bier in der einen und eine Wurst in der anderen Hand. In den warmen Monaten gehört grillen einfach dazu! Doch in großen Städten wie Karlsruhe einen Grillplatz zu finden, ist nicht immer leicht. Der Grund: In Karlsruhe ist das Grillen auf dafür nicht ausgelegten Plätzen verboten!

Darf im Schlosspark in Karlsruhe gegrillt werden?

Nein. Im Schlosspark Karlsruhe herrscht ein Grillverbot. Wen die Polizei dabei erwischt, erwartet eine hohe Geldstrafe. Dies gilt nicht nur für den Schlosspark, sondern für jede öffentliche Stelle, die nicht extra als Grillplatz gekennzeichnet ist.

Gibt es im Hochsommer ein Grillverbot?

Ein generelles Grillverbot gibt es im Hochsommer nicht. Aber: Je nachdem, wie heiß und trocken der Sommer wird, kann auch an den Grillplätzen ein Grillverbot ausgesprochen werden. Der Grund: Waldbrandgefahr! Zuletzt war das im Jahr 2022 der Fall.

Grillplatz Karlsruhe: Oberwaldsee

Grillplatz am Oberwaldsee | Bild: Mia Schuhmacher

Mit seiner Lage am Oberwaldsee liegt der Grillplatz besonders idyllisch. Mit dem Blick auf den kleinen See kann hier an drei Grillstellen gegrillt werden. Es gibt eine kleine Schutzhütte und auf dem Platz befinden sich mehrere Sitzmöglichkeiten aus Holz und Stein. Um den Platz zu nutzen, muss nicht reserviert werden.

Anfahrt Grillplatz Oberwaldsee

Bis zum Grillplatz vorfahren geht mit dem Auto nicht. Geparkt werden kann am Oberwaldsee-Parkplatz in der Edgar-Heller-Straße. Von dort aus ist es noch ein kleines Stück zu Fuß durch den Oberwald. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Grillplatz etwas schwerer zu erreichen. Die nächsten Haltestellen sind "Tivoli" oder Hauptbahnhof.

Grillplatz Karlsruhe: Rennwiesen / Dammerstock

Grillplatz an den Rennwiesen | Bild: Mia Schuhmacher

Der Grillplatz befindet sich ebenfalls im Oberwald. Er ist etwas kleiner als Oberwaldsee-Grillplatz und sehr schattig gelegen. Es gibt auch hier drei Grillstellen.

Adresse Grillplatz Rennwiesen

Auch dieser Platz kann nicht direkt mit dem Auto erreicht werden. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Platz am besten über den Hauptbahnhof zu erreichen. Mit dem Fahrrad zu fahren, bietet sich hier an.

Grillplatz Karlsruhe: Friedrichstaler Allee

Bild: Mia Schuhmacher

Der Grillplatz an der Friedrichstaler Allee liegt mitten im Hardtwald. Auf einer großen Wiese befinden sich zwei große Feuerstellen. Sitzmöglichkeiten gibt es dort nicht. Dafür sollten Picknickdecken oder Stühle mitgebracht werden. Wer den Platz nutzen möchte, braucht keine Reservierung.

Adresse Grillplatz Friedrichstaler Allee

Mit dem Auto geht's erst in Richtung Waldstadt und dann über die L604 direkt zum Grillplatz. Parkplätze sind dort vorhanden! Wer mit der der Bahn reisen möchte, kann an der Haltestelle "Elbinger Straße Ost" aussteigen. Der Nachteil: Von der Haltestelle muss man noch eine halbe Stunde bis zum Zielort laufen.

Grillplatz Karlsruhe: Zwischen Palmbach und Stupferich

Grillen ist aufgrund der Brandgefahr während der heißen Sommermonate an vielen öffentlichen Plätzen verboten. (Symbolbild) | Bild: Daniel Karmann/dpa-tmn

Der Grillplatz in Stupferich liegt sehr abgelegen und ein Stück von der Straße entfernt. Das Gelände ist groß und bietet Platz für viele Personen. Allerdings klagen Google-User in den Rezensionen über Vandalismus auf dem Grillplatz. Vor Ort befinden sich auch ein Spielplatz und öffentliche Toiletten. Eine Reservierung für den Grillplatz ist nicht nötig.

Adresse Grillplatz Stupferich / Palmbach

Mit dem Auto ist der Grillplatz in Stupferich gut zu erreichen. Von der A8 auf die L609 fahren und das Auto am dafür vorgesehenen Parkplatz abstellen. Mit dem Bus ist der Grillplatz über die Haltestelle "Auf der Römerstraße" in Palmbach zu erreichen. Wer nicht gut zu Fuß ist, sollte aber lieber auf andere Möglichkeiten zurückgreifen.

Grillplatz Karlsruhe: Eggenstein-Leopoldshafen

Bild: Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen

Mit der großen Wiese inklusive Grillhüte eignet sich der Grillplatz in Eggenstein besonders gut für größere Gruppen. Nicht nur die Wiese bietet viel Platz, sondern auch in der Grillhütte können einige Platz nehmen. Wer den Grillplatz nutzen möchte, muss ihn vorher über die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen per E-Mail reservieren. Für die Nutzung werden 30 Euro plus eine Kaution von 50 Euro berechnet.

Adresse Grillplatz Eggenstein-Leopoldshafen

Der Grillplatz "Lager" befindet sich direkt an der Linkenheimer Allee im Hardtwald. Vor dem Grillplatz befindet sich ein Parkplatz. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Grillplatz fahren möchte, muss an der Haltestelle "Spöcker Weg" in Eggenstein aussteigen.

Grillplatz Karlsruhe: am Zündhütle

Grillplatz am Zündhütle | Bild: Mia Schuhmacher

Vor nicht allzu langer Zeit stand hier noch eine kleine Hütte. Da es die nicht mehr gibt, mussten weitere Sitzmöglichkeiten her. In diesem Fall, aus Stein. Der Grillplatz befindet sich zwar mitten im Grünen, aber leider auch direkt an einer Straße. Eine Reservierung ist für den Grillplatz nicht nötig.

Adresse

Der Grillplatz befindet sich direkt an der Tiefentalstraße kurz nach dem Zündhütle. Das Parken ist direkt vor dem Grillplatz möglich. Wer mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, muss an der Haltestelle "Zündhütle" aussteigen. Von dort sind es zirka 10 Minuten zu Fuß.