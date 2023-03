Ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot gibt es in Baden-Württemberg zwar seit 2017 nicht mehr. Dennoch kann es schwierig sein, nach 22 Uhr in Karlsruhe noch Bier zu kaufen. Wer nicht in eine Bar oder Kneipe gehen möchte, wird hier möglicherweise fündig?

Bier nach 22 Uhr in Karlsruhe: Rewe Kaiserstraße und Rewe René Müller

Die meisten Supermärkte in Karlsruhe schließen um 22 Uhr oder bereits früher. Alle? Nein! Der Rewe René Müller und der Rewe in der Kaiserstraße haben noch etwas länger geöffnet. Wer spät noch ein großes Biersortiment vorfinden möchte, sollte sich schnellstens dorthin begeben. Denn die beiden Rewe haben "nur" bis 23 Uhr beziehungsweise 0 Uhr geöffnet.

Alle Karlsruher Supermärkte sind nach 22 Uhr geschlossen? Nein, 2 Rewe-Filialen bleiben länger offen. (Symbolbild) | Bild: Oliver Berg/Archivbild

Rewe:

Kaiserstraße 227-229, 76133 Karlsruhe

Montag bis Samstag: bis 24 Uhr geöffnet

Georg-Friedrich-Straße 9, 76131 Karlsruhe

Montag bis Samstag: bis 23 Uhr geöffnet

Bier nach 22 Uhr in Karlsruhe: Tankstellen-Stores

Der Klassiker: mal eben zur Tankstelle gehen und ein Bier kaufen. Viele Tankstellen in Karlsruhe haben bis 24 Uhr geöffnet. Im Folgenden haben wir ein paar solcher Tankstellen aufgelistet:

Tankstellen haben meist bis in die Nacht geöffnet. (Symbolbild) | Bild: Thomas Banneyer/dpa

Spar Express:

Killisfeldstraße 32, 76227 Karlsruhe

Täglich bis 24 Uhr geöffnet

Haid-und-Neu-Straße 60, 76131 Karlsruhe

Durchgehend geöffnet

Durlacher Allee 46, 76131 Karlsruhe

Täglich bis 24 Uhr geöffnet

Killisfeldstraße 44, 76227 Karlsruhe

Montag bis Freitag und Sonntags: Bis 23 Uhr geöffnet

Samstags bis 24 Uhr geöffnet

Kriegsstraße 139, 76136 Karlsruhe

Täglich bis 24 Uhr geöffnet

Bier nach 22 Uhr in Karlsruhe: Kiosk/Späti

Wer nachts noch etwas einkaufen möchte, kann auch einen Kiosk ansteuern. Neben den späten Öffnungszeiten punkten die Kioske/Spätis mit einer doch recht vernünftigen Auswahl an Bier-Produkten. Zu diesen "Spätis" zählen:

Der Kiosk am Kolpingplatz ist einer von mehreren Spätis in Karlsruhe. | Bild: Paul Needham

Kiosk am Kolpingplatz:

Karlstraße 128, 76137 Karlsruhe

Montag bis Donnerstag: Bis 24 Uhr geöffnet

Freitag und Samstag: Bis 3 Uhr nachts geöffnet

Amalienstraße 14A, 76133 Karlsruhe

Montag bis Donnerstag: Bis 24 Uhr geöffnet

Freitag und Samstag: Bis 5 Uhr morgens geöffnet

Kaiserstraße 69, 76131 Karlsruhe

Montag bis Freitag: Bis 5 Uhr morgens geöffnet

Samstags: Bis 24 Uhr geöffnet

Kriegsstraße 5, 76137 Karlsruhe

Montag bis Donnerstag und Samstags: Bis 24 Uhr geöffnet

Freitags: Bis 3 Uhr nachts geöffnet

Bier nach 22 Uhr in Karlsruhe: Alkmann

Lust auf Bier, aber keine Lust vor die Tür zu gehen? Auch die faulen Personen können nach 22 Uhr noch an Alkohol kommen! Das Zauberwort: Lieferdienste. Unter ihnen hat sich auch Alkmann.de einen Namen gemacht. Er bewirbt auf seiner Website einen 24 Stunden-Lieferdienst, der die Karlsruher Region mit Alkohol und Snacks beliefert.