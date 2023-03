Im Zuge der Corona-Pandemie und der Energiepreiserhöhung ist die Gastronomie in Karlsruhe und deutschlandweit in die Krise gerutscht. Ein Resultat davon sind die steigenden Bierpreise, mit denen Besucher ab März vielerorts rechnen müssen. Aber in welchen Karlsruher Lokalen gibt es denn auch noch ab März den halben Liter für unter 5 Euro?

Ihr kennt Lokale in Karlsruhe, die den halben Liter noch günstiger anbieten? Schreibt uns gerne an redaktion@ka-news.deund schickt noch gleich ein Beweisbild von der Karte mit, auf dem Preis und Name des Lokals gut sichtbar sind.

Günstiges Bier trinken in Karlsruhe: Badisch Brauhaus

Das Badisch Brauhaus ist besonders stolz auf das hausgebraute Bier, das sie in ihrem Restaurant anbieten. Das Beste daran: Ein halber Liter kostet 4,40 Euro, ein Maß zur Happy Hour sogar 4,70 Euro.

In den Tanks im Keller wird das Bier gelagert. So spart sich das Badisch Brauhaus Transportkosten. | Bild: Jeremy Gob

Durch eigene Kraftwerke und Photovoltaikanlagen können die Preise für die Produktion niedrig gehalten werden. Gleichzeitig ist das Badisch Brauhaus nicht nur ein Restaurant, sondern auch ein Hotel, was zusätzliche Einnahmen bringt.

0,5l - 4,40 Euro

0,3l - 3,10 Euro

Badisch Brauhaus: Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 15 Uhr bis 23 Uhr

Freitag: 15 Uhr bis 24 Uhr

Samstag: 11.30 Uhr bis 24 Uhr

Sonn - und Feiertage: 11.30 Uhr bis 23 Uhr

Badisch Brauhaus: Kontakt

Badisch Brauhaus, Stephanienstraße 38-40

76133 Karlsruhe

0721/144 44 00

info@badisch-brauhaus.de

Günstiges Bier trinken in Karlsruhe: Die Pinte

In der Traditionskneipe Pinte können Besucher in entspannter Atmosphäre Fußball schauen und dazu ein paar Bier trinken. Laut Inhaber Volker Gumsheimer kann er die Bierpreise niedrig halten, da er vertraglich an keine Brauerei gebunden ist.

Seit 1968 gibt es die Pinte in der Karlsruher Innenstadt, seit 1995 gehört sie Volker Gumsheimer. | Bild: Thomas Riedel

Ein weiterer Punkt: Die Pinte bereits während der Corona-Zeit die Preise um 50 Cent, um sich vorausschauend vor einer möglichen Krise zu schützen. Aber Achtung: Bei der Pinte muss man zunächst klingeln, um hineingelassen zu werden!

0,5l - 4 Euro

Die Pinte: Öffnungszeiten

Dienstag bis Donnerstag: ab 18.30 Uhr

Freitag und Samstag: ab 19.30 Uhr

Freitag bei KSC-Spielen: ab 18 Uhr

Samstag zur 1. Bundesliga: ab 15 Uhr

Die Pinte: Kontakt

Die Pinte, Leopoldstraße 15

76133 Karlsruhe

0721/286 49

volker.gumsheimer@diepinte-karlsruhe.de

Günstiges Bier trinken in Karlsruhe: uBu Café Bar

Die Ubu Café Bar ist eine der kultigsten Kneipen in Karlsruhe. Wenige Minuten vom Europaplatz entfernt steht das uBu für 20 Jahre Subkultur. Im Innenraum darf geraucht werden!

uBu Café Bar ist eine der kultigsten Kneipen Karlsruhes. (Symbolbild) | Bild: Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild

Im Ubu legen immer wieder DJs auf, zu hören gibt es vor allem Techno und House. Zudem werden regelmäßig Ausstellungen im Ubu gezeigt. Die steigenden Preise für Bierproduktion und Anlieferung machen auch vor dem Ubu keinen Halt, aktuell bekommt man hier den halben Liter allerdings noch für unter 5 Euro.

0,5l - 4,70 Euro

uBu Café Bar: Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 17 Uhr bis 1 Uhr

Freitag: 17 Uhr bis 3 Uhr

Samstag: 18 Uhr bis 3 Uhr

uBu Café Bar: Kontakt

uBu Café / Bar, Karlsstraße 6

76133 Karlsruhe

0721 / 669 756 30

deine@ubu.bar

Günstiges Bier trinken in Karlsruhe: Charles Oxford

Das Charles Oxford in der Karlsruher Innenstadt ist durch seine prominente Lage vielen sicherlich bekannt. Das Burger- und Bierlokal liegt in einer Seitenstraße wenige Meter von der Kaiserstraße entfernt. In dem Restaurant, das mit Backsteinwänden und Holztischambiente einen etwas rustikalen Charme versprüht, werden Bierliebhaber sicher fündig.

Im Charles Oxford gibt es eine große Auswahl an Bieren und Burgern. | Bild: Charles Oxford Karlsruhe

Der Grund: Hier werden Biere aus unterschiedlichen Regionen Europas angeboten. Im letzten Winter wurden die Bierpreise hier leicht erhöht, liegen allerdings weit weg von der 5 Euro-Marke. In nächster Zeit sind keine weiteren Erhöhungen geplant.

0,5l - 3,50 Euro

Charles Oxford: Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 11.30 Uhr bis 24 Uhr

Freitag und Samstag: 11.30 Uhr bis 1 Uhr

Charles Oxford: Kontakt

Charles Oxford, Waldstraße 30

76133 Karlsruhe

0721/921 275 50

reservierung@charles-oxford.de

Günstiges Bier trinken in Karlsruhe: Braustübl Hatz-Moninger

Die Braustübl Hatz-Moninger liegt in Grünwinkel und bietet Gästen eine rustikale und gemütliche Atmosphäre. Hier ist für jeden was dabei, von traditioneller badischer Küche bis zu moderner Esskultur. Dazu bietet das Lokal frisch gebrautes Bier aus der Brauerei Hatz-Moninger an, die direkt auf der anderen Straßenseite steht.

Zur Erinnerung: Moninger hatte sich auch nach mehrmaliger Anfrage zu den erhöhten Bierpreisen nicht geäußert. Das Braustübel Restaurant mit Biergarten bestätigte gegenüber ka-news.de jedoch, dass eine Preiserhöhung erstmal nicht vorgesehen ist.

Im Biergarten der Braustübl Hatz-Moninger kann man in gemütlicher Atmosphäre naturtrübe Fassbiere und badische Spezialitäten genießen. | Bild: Braustübl Hatz-Moninger

Täglich von 15 bis 17 Uhr gibt es eine "Happy Hour". Neben vergünstigtem Essen und Cocktails gibt es innerhalb dieser zwei Stunden das Hatz Natürtrüb 0,5l für 2,50 Euro.

0,5l - 4,40 Euro

0,3l - 3,40 Euro

Braustübl Hatz-Moninger: Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 12 Uhr bis 22 Uhr

Freitag bis Samstag: 12 Uhr bis 23 Uhr

Sonn- und Feiertags: 12 Uhr bis 22 Uhr

Braustübl Hatz-Moninger: Kontakt

Braustübl Hatz-Moninger, Zeppelinstraße 17

76185 Karlsruhe

0721/530 76 89

info@braustuebl-ka.de

Günstiges Bier trinken in Karlsruhe: kap

Das kap steht seit 1981 im östlichen Teil der Innenstadt nahe Kronenplatz. In gemütlicher Atmosphäre bekommt man eine Kneipe inklusive Bar und Biergarten geboten. Das kap spricht besonders Studenten, Künstler, Musikern und sonstiges Szenevolk an.

Das kap ist seit vielen Jahren ein beliebter Anlaufort für Studenten und Künstler. (Symbolbild) | Bild: Christin Klose

Neben hausgemachten Gerichten findet man in dieser Bar eine große Anzahl an Bieren, Weinen, Whiskys, Rum, Gin und Cocktails. Bis zur Veröffentlichung des Artikels konnte nicht eindeutig geklärt werden, ob Gäste in naher Zukunft mit einer Preiserhöhung rechnen müssen.

0,5l - ab 4,30 Euro

0,3l - ab 2,90 Euro

kap: Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 17 Uhr bis 1 Uhr

Freitag und Samstag: 17 Uhr bis 2 Uhr

kap: Kontakt

kap, Kappelenstraße 68

76131 Karlsruhe

0721/ 321 66

mail@kap-ka.de

Günstiges Bier trinken in Karlsruhe: Mapa

Das Mapa in der Karlsruher Südweststadt ist vielleicht nicht der erste Ort, an dem man nach Bier suchen würde. Dennoch werden hier Bierliebhaber nicht enttäuscht. Und das Beste ist: Eine Preiserhöhung soll es laut dem Mapa auch erstmal nicht geben!

Das Mapa bietet neben einer Auswahl an Cocktails auch Bier an. (Symbolbild)

0,5l - 4,40 Euro

0,3l - 3,60 Euro

Mapa: Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 18 Uhr bis 23 Uhr

Freitag und Samstag: 18 Uhr bis 24 Uhr

Mapa: Kontakt

Mapa, Gartenstraße 56b

76133 Karlsruhe

info@mapa-ka.de

Günstiges Bier trinken in Karlsruhe: Die Bierakademie

Schonmal vom sogenannten Bierdiplom gehört? Montag bis Samstag, ab 16 Uhr, können Bierliebhaber das Bierdiplom (43 Euro) oder das Vordiplom (31 Euro) absolvieren. Eine Anmeldung muss telefonisch erfolgen. Wer aber "einfach nur ein Bier" trinken will, wird hier ebenfalls fündig. In der Bierakademie darf geraucht werden.

Bild: PZKA.de

Ob eine Erhöhung der Preise noch vorgenommen wird, ist noch nicht entschieden. "Wir warten noch auf die Infos der einzelnen Brauereien, die mit uns zusammenarbeiten", heißt es gegenüber ka-news.de

0,5l - 4,60 Euro

0,3l- 3,30 Euro

Günstiges Bier trinken in Karlsruhe: Geheimtipp

Zu guter Letzt gibt es noch einen Geheimtipp für den Sommer: Wer günstiges Bier trinken möchte, sollte sich auch außerhalb von Karlsruhe ein wenig umschauen. Zum Beispiel in Karlsdorf-Neuthard. Am Sieben-Erlen-See gelegen, finden Besucher dort die Kiezperle Strandbar.

Im Sommer kann man am Badesee Sieben-Erlen-See in der Sonne liegen, baden gehen und Bier genießen. (Symbolbild) | Bild: Thomas Warnack/dpa

Wer zwischen Mai und September den etwas weiteren Weg auf sich nimmt, wird mit einem Badesee und billigem Bier belohnt.

0,5l - 3,50 Euro

0,3l - 3 Euro