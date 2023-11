Obwohl das erste Maßnahmenpaket zur Haushaltssicherung im Dezember 2022 funktionierte, muss die Stadt Karlsruhe weiter sparen. Das neue Plus wäre knapp vier Millionen Euro gewesen - dann kam der Rückschlag.

Wie soll der Doppelhaushalt gerettet werden?

Dafür soll der Gemeinderat nun über einen zweiten Maßnahmenkatalog entscheiden. Mit Blick auf den Doppelhaushalt 2024/2025 wurden deshalb die notwendigen Schritte eingeleitet, verkündet am 15. Juni die Stadtverwaltung.

"Die Preissteigerungen aufgrund der geopolitischen Lage, eine Zunahme der Energiekosten und Tarifsteigerungen sorgten für eine neu finanzielle Belastung von 25 Millionen Euro", so Oberbürgermeister Frank Mentrup im Juni 2023.

"Ein ambitionierter Versuch"

Trotz der unzähligen Sparmaßnahmen werde sich am bestehenden Schuldenberg der Stadt Karlsruhe nichts ändern, erklärt die Stadtspitze. Der Maßnahmenkatalog: "Ein ambitionierter Versuch, die finanzielle Handlungsfähigkeit und die zahlreichen Aufgaben der Stadtgesellschaft in Einklang zu bringen, so Gabriele Luczak-Schwarz, Finanzdezernentin und Erste Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe.

Es wird an allen Ecken und Enden gespart. Trotzdem werden mit 143 Millionen Euro weitere Investitionen in die Planung aufgenommen. "Diese Vielzahl von investiven Maßnahmen sind in der ganzen Stadt verteilt", erklärt Luczak-Schwarz. Nur in das Nötigste werde weiter Geld gesteckt. Darunter fällt zum Beispiel der Ausbau von Kindertagesstätten.

Kommt die Verpackungssteuer?

Spätestens während der Haushaltskonsolidierung wird klar: Karlsruhe kann jeden Cent gut gebrauchen. Um das Etat entsprechend aufzustocken, ist so beispielsweise eine Verpackungssteuer im Gespräch.

"Die Karlsruher Finanzbürgermeisterin hat bereits während der Haushaltskonsolidierung verlauten lassen, dass eine Verpackungssteuer in Erwägung gezogen wird - insofern die rechtlichen Möglichkeiten geklärt sind", so Stadtrat Johannes Honné von den Grünen. Große Einnahmen werden durch die Steuer jedoch keine zu erwarten sein.

Kitas werden teurer

Ein weiterer Bereich, indem die Stadt Karlsruhe fortan mehr Geld in die Haushaltskasse schaffen will, sind die städtischen Kitas. Im September 2023 wurden die Kita-Gebühren entsprechend um 7,9 Prozent angehoben.

Im Zuge der neuen Maßnahmen zur Haushaltssicherung Teil zwei soll es bei diesen Erhöhungen nicht bleiben. So erklärt Erste Bürgermeisterin und Finanzdezernentin Gabriele Luczak-Schwarz bei der Verkündung der Spar-Maßnahmen im Juni: "Wir werden die Benutzungsentgelte für städtische Kitas an die freien Träger angleichen. Wir liegen derzeit deutlich darunter und eine Erhöhung halten wir demnach für angemessen."