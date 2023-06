Karlsruhe gehört l zu den wärmsten Städten Deutschlands. Wer einmal im Sommer durch die Kaiserstraße läuft, wird das direkt bestätigen. Zumal schattige Plätze hier auch eher Mangelware sind. Einige Vorschläge, wie man der Hitze zumindest für kurze Zeit entkommen kann, gibt es hier in der Übersicht.

1. Abkühlen in Karlsruhe: Eine Erfrischung am Brunnen

In Karlsruhe und Umgebung gibt es einige Brunnen, die zum Verweilen einladen. Viele befinden sich in der Innenstadt und in den Parks, aber auch die Stadtteile haben einige Wasserstellen vorzuweisen. Wer etwas zu trinken sucht, sollte jedoch vorsichtig sein. Nicht alle Brunnen sind Trinkwasserbrunnen. In der Regel weisen entsprechende Schilder auf die Trinkbarkeit des Wassers hin. Eine Übersicht über die Karlsruher Brunnen gibt es auf der Website der Stadt.

Nicht nur der Mensch hat mit den hohen Temperaturen zu kämpfen, da kommt ein Brunnen gerade richtig. | Bild: Carmele | TMC-Fotografie

Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, geht am besten zu einer Refill Station. Dort bekommst du deine Flasche gratis mit Wasser aufgefüllt. Welche Cafés, Restaurants, Geschäfte et cetera bei dieser Aktion mitmachen, steht auf der Website von Refill Deutschland.

2. Abkühlen in Karlsruhe: Schwimmen gehen

Wem die Nässe der Brunnen nicht gereicht hat, der geht am besten gleich ganz unter Wasser. Die verschiedenen Schwimmbäder in Karlsruhe bieten im Sommer genau die richtige Abkühlung. Wer Schwimmbäder nicht mag, kann sich in den Baggerseen erfrischen.

Schwimmbäder in Karlsruhe: Freibad Rüppurr

Im Sommer ist ein Besuch im Freibad der Klassiker. Das Freibad Rüppurr hat mehrere Becken zu bieten. Das Highlight des Freibads ist die 79 Meter lange Rutsche.

Heidelberger Straße 1, 76199 Karlsruhe

Freibäder wie in Rüppurr sind im Sommer extrem beliebt. | Bild: Bäder Karlsruhe

Schwimmbäder in Karlsruhe: Rheinstrandbad Rappenwört

Wem eine Reise zur Nord- oder Ostsee zu weit ist, für den ist das Rheinstrandbad Rappenwört ein guter Ersatz. Die 3.500 Quadratmeter Wasserfläche verteilen sich auf mehrere Becken. Jeden Tag bis 20 Uhr geöffnet kann das Rheinstrandbad ab 14 Uhr und am Wochenende ab 12 Uhr besucht werden.

Herrmann-Schneider-Allee 54, 76189 Karlsruhe

Im Rheinstrandbad Rappenwört kommt Urlaubfeeling auf. | Bild: Sophia Wagner

3. Abkühlen in Karlsruhe: Buch lesen in einer Bibliothek

Mit einem Buch am Meer liegen, ein absolutes Muss. Ein Meer kann Karlsruhe nicht bieten, aber Bücher! Verschiedene Bibliotheken verfügen über klimatisierte Räume, die die heißen Stunden des Tages etwas erträglicher machen.

Die Stadtbibliothek in der Karlsruher Innenstadt. | Bild: Anya Barros

Büchereien gibt es in Karlsruhe wie Sand am Meer. Die größten sind die Badische Landesbibliothek und die Stadtbibliothek.

4. Abkühlen in Karlsruhe: Kirchen

Klimatisierte Gebäude, die sogar vom Karlsruher Stadtplan für heiße Tage empfohlen werden, sind die Kirchen. Diese sind in ganz Karlsruhe verteilt und für auch für Besucher geöffnet.

St. Bonifatius - Kirche und Pfarramt in der Sophienstraße | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Dabei ist es wichtig, respektvoll zu bleiben und die Messe nicht zu stören. Kirchen sollten also eher für kurze Pausen genutzt werden.

5. Abkühlen in Karlsruhe: Ein Ausflug in den Schwarzwald

Wenn es in der Stadt zu warm ist, hilft manchmal nur noch eins: nichts wie raus. Ein Ausflug in den Schwarzwald kommt da wie gerufen. Zum Beispiel durch den Karlsruher Grat. Hat man einmal die Waldstücke durchquert, wird man mit einer beeindruckenden Aussicht belohnt.

Wem der Schwarzwald zu weit weg ist kann versuchen sich in eine Winterlandschaft zu träumen. | Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Während der Wanderung kommt man an mehreren Brunnen und Getränkstationen vorbei. Wer keine Lust auf wandern hat (es ist ja eh schon zu heiß, warum also noch bewegen?), der kann sich an einem der Schwarzwälder Seen abkühlen oder einfach ein schattiges Plätzchen im Wald suchen.