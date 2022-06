Im Sommer sitzt man gerne unter dem Sonnenschirm eines Straßencafés und genießt einen Eiskaffee oder Kuchen. Wir schauen uns die Vielfalt der Cafés in Karlsruhe an. Leckere Kuchen, Eis, Snacks und eine große Auswahl an köstlichen heißen und kalten Getränken – das erwarten wir von einem guten Café.

In Karlsruhe gibt es viele gute Cafés. | Bild: Roland Weihrauch/dpa

Karlsruhe hat eine langjährige und ausgeprägte Kaffeehauskultur und hier im Süden genießen wir es, das ganze Jahr über und zu jeder Tageszeit Cafés zu besuchen. Ob wir am Wochenende gleich morgens dort mit der Familie frühstücken, eine Freundin oder einen Freund nachmittags unter der Woche zum Kaffee und Kuchen treffen oder, wie einige es machen, mit dem Laptop bei einem Kaffee arbeiten – das Café gehört zum Leben der Karlsruhe Gastronomie einfach dazu, ebenso wie die Biergärten.

Café Karlsruhe: Cafés in Karlsruhe-Weststadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Cafés für euch in der Karlsruher-Weststadt ausgesucht:

Café Juli

Nelkenstraße 21, 76135 Karlsruhe

Mitten auf dem Gutenbergplatz mit Frühstück, Torten, Muffins und Cookies in einem schönen Ambiente. Hier kann man auch draußen auf dem Platz sitzen.

Wein Sophienstraße 112, 76135 Karlsruhe

Neben Kuchen und Desserts gibt es auch Tapas und Burger. Vegetarische und vegane Option, alles zu erschwinglichen Preisen. Im Sommer kann man auf der schönen Terrasse sitzen.

Kaiserallee 51A, 76133 Karlsruhe

Hübsches Café mit Gartenbereich. Tolle, leckere Torten und vielseitige Speisekarte. Hier kann man auch frühstücken.

Kaiserallee 59, 76133 Karlsruhe

Gemütliche Kaffeestube und schönes Ambiente. Es werden Torten zu verschiedenen Anlässen wie Geburtstag, Hochzeit und Festtage angeboten.

Sophienstraße 98, 76135 Karlsruhe

Gute Auswahl an Eis und leckeren Eisbechern zu erschwinglichen Preisen. Vielseitige Speisekarte, vegetarische und vegane Optionen und kostenfreies WLAN.

Café Karlsruhe: Café am Karlsruhe-Marktplatz

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir drei Cafés für euch in und um den Karlsruher Marktplatz ausgesucht:

Café Böckeler

Kaiserstraße 141, 76133 Karlsruhe

Klassisches, beliebtes Café auf dem Marktplatz.

Hier werden neben Eis und Kuchen auch Snacks angeboten. Das Café zieht voraussichtlich Ende Oktober um und wird in Ettlingen am Marktplatz eröffnen. Eine weitere Filiale ist bereits auf der Karlstraße in der Südweststadt.

Zähringerstraße 96, 76133 Karlsruhe

Gemütliches Café mit Sesseln und Sofas im Wohnzimmerstil in der Nähe des Marktplatzes. Leckere Kuchen und Snacks zu fairen Preisen.

Ritterstraße 6, 76133 Karlsruhe

Leckerer Kaffee, Wraps und Snacks in einem schönen Ambiente. Das MoccaSin bietet Smoothies und 20 verschiedene Kaffeesorten an. Vegane Optionen gibt es auch.

Die Fiale am Marktplatz schließt. Dafür öffnet eine andere in der Karlstraße. | Bild: Ingo Rothermund

Café Karlsruhe: Cafés in Karlsruhe-Waldstraße

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Cafés für euch in der Waldstraße in Karlsruhe ausgesucht:

Café Rih

Waldstraße 3, 76133 Karlsruhe

Leckerer Kuchen, verschiedene Frühstücksangebote und Snacks in einem gemütlichen Ambiente zu fairen Preisen.

Waldstraße 85, 76133 Karlsruhe

Nette Atmosphäre mit gutem Kuchen und Kaffee. Das Café mit Dekor im Urlaubsstil bietet hübsch zubereitete Eisspezialitäten und Snacks.

Waldstraße 50, 76133 Karlsruhe

Schönes kleines Café mit leckerem Kuchen, Getränke und Mittagstisch. Das Café hat einen Außenbereich mit schönen Blumenarrangements.

Waldstraße 85, 76133 Karlsruhe

Tolle, hübsche Pralinen und Törtchen. Leckere Auswahl an Eis und Macarons und ein Ambiente wie in Frankreich. Die Preise liegen eher im oberen Bereich.

Waldstraße 10, 76133 Karlsruhe

Viele verschiedene Kaffeespezialitäten, der Laden verkauft auch Kaffeebohnen und italienische Spezialitäten. Sehr stylisches Café mit italienischem Flair.

(Symbolbild) | Bild: Steffen Trumpf/dpa

Café Karlsruhe: Café in Karlsruhe-Oststadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Cafés für euch in der Karlsruher-Oststadt ausgesucht:

Schiller Kaffeebar

Kronenstraße 30, 76133 Karlsruhe

Getränke, Snacks und viele leckere Kaffeevarianten. Kostenfreies WLAN und Wohnzimmeratmosphäre mit Sofas, sehr stilvoll eingerichtet.

Alter Schlachthof 39, 76131 Karlsruhe

Selbstgebackene Kuchen und leckerer Kaffee. Hier kann man auch speisen – vegetarische und vegane Optionen stehen zur Verfügung.

Alter Schlachthof 29a, 76131 Karlsruhe

Sehr guter Kaffee, hier kann man auch die handgerösteten Bohnen kaufen. Hochwertige Ausstattung, man kann drinnen oder draußen mit Blick auf den Gottesauer Park sitzen.

Gottesauerstraße 3, 76131 Karlsruhe

Snacks und Backwaren mit klassischem Ambiente zu erschwinglichen Preisen. Auch sonntags ist die Bäckerei geöffnet.

Ein Coffee-To-Go steht auf einem Tisch | Bild: Ricarda Schäfer

Café Karlsruhe: Café in Karlsruhe-Mühlburg

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Cafés für euch in Karlsruhe-Mühlburg ausgesucht:

Anjas Keksbar

Hardtstraße 58, 76185 Karlsruhe

Biocafé mit kreativen Leckereien. Hier gibt es Kuchen und Kekse mit veganen Optionen, leckeren Kaffee, Snacks und Mittagstisch, alles zu fairen Preisen.

Hardtstraße 58, 76185 Karlsruhe Biocafé mit kreativen Leckereien. Hier gibt es Kuchen und Kekse mit veganen Optionen, leckeren Kaffee, Snacks und Mittagstisch, alles zu fairen Preisen. Bäckerei Konditorei Lorz

Hardtstraße 10, 76185 Karlsruhe www.baecker-loerz.de Hier gibt es eine große Auswahl an Backwaren, leckere Törtchen und Kuchen. Neben Kaffeebohnen verkauft das Café auch Marmeladen, Nudeln und Eier. Sehr freundliches Personal.

Hardtstraße 25, 76185 Karlsruhe

Als Mischung aus kleinem Laden und Café verkauft El Tesoro auch südamerikanische Zutaten. Einzigartiges Ambiente mit Snacks zu erschwinglichen Preisen.

Bannwaldallee 38b, 76185 Karlsruhe

Charmantes Café mit Außenbereich. Im Shop werden verschiedene Sorten Kaffeebohnen verkauft. Leckere Kaffees, Snacks und Frühstück, alles sehr stilvoll präsentiert.

Am Entenfang 2, 76185 Karlsruhe

Sonntags offenes Frühstücksbuffet mit türkischen Spezialitäten. Leckere Kuchen, Eis und Kaffee zu erschwinglichen Preisen. Kuchen und Torten für besondere Anlässe gibt es auf Bestellung.

(Symbolbild) | Bild: Engin_Akyurt@pixabay.com

Café Karlsruhe: Café in Karlsruhe-Südstadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Cafés für euch in der Karlsruhe-Südstadt ausgesucht:

Spiga d‘Oro

Rüppurrer Straße 2d 6, 76137 Karlsruhe

Italienisches Café mit leckeren Backwaren zu sehr erschwinglichen Preisen.

Baumeisterstraße 36, 76137 Karlsruhe

Stilvoll eingerichtetes Stehcafé mit schönem Außenbereich. Alle Kaffees werden selbst geröstet und die Kaffeebohnen hier verkauft.

Werderstraße 37, 76137 Karlsruhe

Kleines hübsches Café direkt am Werderplatz mit gemütlichem Ambiente. Hier kann man im Sommer draußen sitzen.

Baumeisterstraße 20, 76137 Karlsruhe

In dieser schönen Patisserie und Konditorei kann man im Sommer auch draußen sitzen. Charmant und freundlich mit einem Angebot an warmen Speisen.

Süd Wilhelmstraße 45, 76137 Karlsruhe

In dem kleinen Café kann man gut brunchen und frühstücken. Mittags gibt es auch eine Karte mit Flammkuchen zu erschwinglichen Preisen.

Ein Mitarbeiter schneidet einen Kuchen an. | Bild: Andreas Drouve/dpa-tmn

Café Karlsruhe: Café in Karlsruhe-Kaiserstraße

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Cafés für euch in der Kaiserstraße in Karlsruhe ausgesucht:

Café Berry Su

Kaiserstraße 124, 76133 Karlsruhe

Ein sehr beliebtes Café mit stilvollem Dekor mitten in der Innenstadt mit einer großen Auswahl an Getränken und saisonalen Snacks.

Kaiserstraße 93, 76133 Karlsruhe

Großes, stilvolles Café im Herzen Karlsruhes mit vielen veganen Gerichten und Kuchen.

Kaiserstraße 64, 76133 Karlsruhe

Gemütliches Café mit netter Atmosphäre.

Kaiserstraße 241a, 76133 Karlsruhe

Neben hausgemachten Pralinen und Kuchen wird auch Frühstück und Mittagessen angeboten. Hier kann man auch seine Hochzeitstorte bestellen.

Kaiserstraße 167, 76133 Karlsruhe

In diesem gemütlichen Café im Buchladen mit Blick auf die Fußgängerzone kann man bei einem Kaffee die Bücher von Thalia anschauen.

(Symbolbild) | Bild: pixabay.com@Engin_Akyurt

Café Karlsruhe: Welches Café in Karlsruhe hat sonntags geöffnet?

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir vier Cafés für euch ausgesucht, die sonntags geöffnet haben:

Café Maxxi Milian

Ständehausstraße, 76133 Karlsruhe

Kaffee, Kuchen und Snacks zu erschwinglichen Preisen. Das Café hat sonntags bis 18 Uhr auf.

Waldstraße 32, 76133 Karlsruhe

Hier gibt es jeden Tag ein Frühstücksbuffet mit großer Auswahl. Sehr erschwingliche Preise mit einer tollen Atmosphäre.

Klauprechtstraße 41, 76137 Karlsruhe

Schönes, helles Café mitten in der Südweststadt mit Frühstück, Mittagessen und Cocktails, alles zu fairen Preisen.

Leopoldstraße 7, 76133 Karlsruhe

Gemütliches Café, schön eingerichtet mit leckeren Snacks und Getränken. Hier gibt es auch vegane Optionen.

Ein Stück Kuchen ist auf einem Teller zu sehen. | Bild: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Café Karlsruhe: Bei welchem Café in Karlsruhe kann man draußen sitzen?

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Cafés für euch ausgesucht, in denen man draußen sitzen kann:

Café Spalato

Douglasstraße 36, 76133 Karlsruhe

Mitten in der Innenstadt mit einer großen Getränkeauswahl und gemütlichem Ambiente.

Nelkenstraße 19, 76135 Karlsruhe

Neben Kaffee und Kuchen wird am Wochenende ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet angeboten. Auch draußen sitzt man hier sehr schön.

Erbprinzenstraße 28, 76133 Karlsruhe

Schönes, gemütliches Café in der Karlsruher Innenstadt. Leckerer Kaffee und kleine Snacks mit veganem Kuchen.

Lorenzstraße 20a, 76135 Karlsruhe

Sehr guter Kaffee, hier kann man drinnen oder draußen sitzen. Viele leckere Kleinigkeiten wie Kuchen, Eis und belegte Brötchen werden auch angeboten.

Blumenstraße 6, 76133 Karlsruhe

Stilvoll eingerichtetes Lokal mit tollem Ambiente. Hier gibt es Frühstück und Mittagstisch – die Preise liegen in der mittleren Kategorie.

Die tägliche Kaffeepause ist für viele purer Genuss. | Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Café Karlsruhe: In welchem Café in Karlsruhe gibt es Frühstück?

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Cafés für euch ausgesucht, in denen es Frühstück gibt:

Café Palaver

Steinstraße 23, 76133 Karlsruhe

Ein Frühstückscafé mit Flair, internationaler Küche und schönem Garten im Hinterhof. Gemütliche Atmosphäre und freundlicher Service.

Karlstraße 37, 76133 Karlsruhe

Stilvolles, gemütliches Café mit Frühstücksbuffet. Leckere Kuchen, Torten und Pralinen werden auch angeboten.

Ostendorfplatz 1, 76199 Karlsruhe

Das Café im Stadtteil Rüppurr bietet eine große Auswahl an Torten und Kuchen zu fairen Preisen an. Beim Frühstück gibt es eine vegane Option.

Leibnizstraße 12, 76137 Karlsruhe

Leckere Torten in einer ruhigen Lage. Frieda bietet Frühstück, Bio-Tees und Mittagstisch zu erschwinglichen Preisen an.

Das Café Palaver. | Bild: Lisa Maria-Schuster

Café Karlsruhe – brauche ich für das Café in Karlsruhe einen Test?

Die Coronazeit hatte äußerst negative Auswirkungen auf den Gastronomiesektor. Auch in Karlsruhe haben mehrere Restaurants infolge der Pandemie ihre Türen schließen müssen. Zahlreiche kleinere Lokale haben unter dem Problem gelitten, dass ihr Personal während der Coronazeit sich eine andere Arbeit gesucht hat und jetzt – als die strengen Auflagen nicht mehr zutreffen – nicht mehr zurückkehren.