Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das hat zumindest Oma immer gesagt. Wer kein großes Frühstück zu Hause zubereiten möchte, hat die Möglichkeit auswärts essen zu gehen. Doch wo in Karlsruhe finde ich eigentlich eine gute Frühstücksgelegenheit? ka-news.de hat euch zehn Orte zusammengestellt, die eure Suche vielleicht beenden kann.

Frühstücken in Karlsruhe: Café Juli

Im Café Juli haben die Besucher zusätzlich zum normalen Frühstück die Wahl zwischen einem glutenfreien oder veganen. Das Café im Kaffeehaus integriert und befindet sich am Gutenbergplatz. Zudem werden die Kuchen selbst gebacken. Wer bereits am Morgen großen Hunger verspürt, ist mit einem "Menü" gut aufgehoben. Für den kleinen Hunger sind die "Kleinigkeiten" nicht verkehrt. Das Café verfügt übrigens über eine Terrasse, die offen für alle Gäste ist.

Ihr könnt ein verschiedene Frühstückvarianten im Café Juli bestellen. | Bild: Lea Lange

Adresse : Nelkenstraße 21, 76135 Karlsruhe

: Nelkenstraße 21, 76135 Karlsruhe Telefon : 0721/ 834 089 899

: 0721/ 834 089 899 E-Mail: info@cafe-juli.de

info@cafe-juli.de Parkhaus : Tiefgarage Magdeburger Haus

: Tiefgarage Magdeburger Haus Letzte Haltestelle: Sophienstraße, Mühlburger Tor

Frühstücken im Café Juli - Öffnungszeiten

Montag bis Samstag: 9 Uhr bis 17 Uhr

9 Uhr bis 17 Uhr Sonntag: 10 Uhr bis 17 Uhr

Frühstücken im Café Juli - Preise

Speisen

Die Frühstücksteller kosten im Café Juli zwischen 8.90 Euro und 13.90 Euro

Getränke

Die Preise für Getränke im Café Juli liegen zwischen 2.60 Euro und 7.50 Euro.

Frühstücken in Karlsruhe: Alex

Die Karlsruher Alex Filiale ist im Erdgeschoss der Postgalerie zu finden. Das Frühstückskonzept des Alex ist ein "All you can eat-Buffet." Es stehen beispielsweise Rühreier, Speck, verschiedene Teigwaren, Pancakes, Obst, Wurst und Käse sowie Müsli zur Auswahl. Am besten reserviert ihr euch vorher einen Tisch, dann könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und genüsslich schlemmen.

Montags bis Sonntags könnt ihr am "All you can eat" Frühstücksbuffet teilnehmen. | Bild: Lea Lange

Adresse : Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe

: Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe Telefon : 0721/ 569 57 80

: 0721/ 569 57 80 E-Mail: hallo@dein-alex.de

hallo@dein-alex.de Parkhaus : Stephanplatz, Ludwigsplatz, Postgalerie APOCA

: Stephanplatz, Ludwigsplatz, Postgalerie APOCA Letzte Haltestelle: Europaplatz/Postgalerie

Frühstücken im Alex - Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 8 bis 23 Uhr

8 bis 23 Uhr Freitag und Samstag: 8 bis 24 Uhr

8 bis 24 Uhr Sonntag: 9 bis 23 Uhr

Frühstücken im Alex - Preise (pro Person)

Montag bis Freitag (8 bis 12 Uhr): 12.90 Euro

Sonntag und Feiertag (9 bis 14.30 Uhr): 12.60 Euro

Kinder "unter 6 Jahren frühstücken GRATIS", aber Achtung: Die Getränke sind nicht im Preis enthalten.

Getränke

Im Alex zahlt der Gast für die Getränke zwischen 2.80 Euro und 6.20 Euro.

Frühstücken in Karlsruhe: Café Reiters

Direkt gegenüber der Haltestelle "Mühlburger Tor" befindet sich das Café Reiters. Der Sonntagsbrunch unterscheidet sich ein wenig von dem Frühstück unter der Woche. Von Montag bis Freitag stehen sechs Menüs zur Auswahl, während der Brunch wie ein "All you can eat Buffet" aufgebaut ist. Kleiner Tipp: Eine Tischreservierung kann nur telefonisch vereinbart werden.

Beim "All you can eat" Buffet des Café Reiter´s könnt ihr euch die Bäuche vollschlagen. | Bild: Café Reiter´s

Adresse : Kaiserallee 13a, 76133 Karlsruhe

: Kaiserallee 13a, 76133 Karlsruhe Telefon : 0721/ 204 839 95

: 0721/ 204 839 95 E-Mail: info@reiters-cafe.de

info@reiters-cafe.de Parkhaus: Tiefgarage Magdeburger Haus

Tiefgarage Magdeburger Haus Letzte Haltestelle: Mühlburger Tor

Frühstücken im Café Reiters - Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 7 Uhr bis 16 Uhr

7 Uhr bis 16 Uhr Samstag : 8 Uhr bis 13 Uhr

: 8 Uhr bis 13 Uhr Sonntag: 8 Uhr bis 14 Uhr

Frühstücken im Café Reiters - Preise

Speisen

Montag bis Samstag: Der Klassiker liegt bei 11.60 Euro , während das Sweety-Frühstück 10.90 Euro kostet.

, während das Sweety-Frühstück kostet. Sonntags-Brunch (9.30 bis 13 Uhr): 24.90 Euro

Getränke

Wer Kaffee zu seinem Frühstück möchte, sollte mit einem Preis von 3.20 Euro rechnen.

Frühstücken in Karlsruhe: Café Bleu

Maximal eine Minute von der Haltestelle "Mühlburger Tor" befindet sich das Café Bleu. Es liegt gegenüber de, Marotte Theater Karlsruhe. Neben den deftigen Hammer Menüs im Mittagsangebot gibt es auch die Hammer Frühstücksmenüs. Diese können sowohl mit verschiedenen Wurst- und Käsesorten, als auch mit Nutella oder Marmelade bestellt werden. Der Biergarten mit Blätterdach lädt doch quasi dazu ein sich für ein schönes Frühstück im Sommer rauszusetzen, oder?

Ihr könnt im Café Bleu täglich aus einem von vier Hammer Frühstückmenüs wählen. | Bild: Café Bleu

Adresse : Kaiserallee 11, 76133 Karlsruhe

: Kaiserallee 11, 76133 Karlsruhe Telefon : 0721/ 85 63 92

: 0721/ 85 63 92 Parkhaus : Tiefgarage Magdeburger Haus

: Tiefgarage Magdeburger Haus Letzte Haltestelle: Mühlburger Tor

Frühstücken im Café Bleu - Öffnungszeiten

Sonntag bis Donnerstag: 9 Uhr bis 23.30 Uhr

Freitag und Samstag: 9 Uhr bis 1 Uhr

Frühstücken im Café Bleu - Preise

Speisen

Montag bis Sonntag (9 Uhrbis 23.30 Uhr): zwischen 4.50 Euro und 8.90 Euro

Rühreier: zwischen 1 Euro und 6.10 Euro

Spiegeleier: zwischen 5.10 Euro und 6.10 Euro

Getränke

Das Café Bleu bietet die Getränke zwischen 1.80 Euro und 8.49 Euro an.

Frühstücken in Karlsruhe: Café Extrablatt

Das Café Extrablatt hat insgesamt "über 100 Betriebe" von denen sich einer in Karlsruhe befindet. Das Frühstücksbuffet ist ähnlich wie im Alex aufgebaut und ist in der Speisekarte als "All you can eat" beschrieben. Die Gäste haben die Wahl zwischen verschiedenen Brötchen und können sich diese mit Käse oder Wurst belegen. Im Sommer können die Gäste in den Außenbereich direkt vor dem Café Platz nehmen.

Täglich bietet das Extrablatt beim "All you can eat" Buffet eine Auswahl von Käse, Aufschnitt oder Rührei an. | Bild: Extrablatt

Adresse : Waldstraße 32, 76133 Karlsruhe

: Waldstraße 32, 76133 Karlsruhe Telefon : 0721/ 151 86 26

: 0721/ 151 86 26 E-Mail: karlsruhe@cafe-extrablatt.de

karlsruhe@cafe-extrablatt.de Parkhaus : Parkhaus Breuninger, Parkhaus Passagehof

: Parkhaus Breuninger, Parkhaus Passagehof Letzte Haltestelle: Europaplatz/Postgalerie

Frühstücken im Café Extrablatt - Öffnungszeiten

Montag bis Mittwoch: 9 Uhr bis 23 Uhr

Donnerstag und Sonntag: 9 Uhr bis 23 Uhr

Freitag und Samstag: 9 Uhr bis 24 Uhr

Frühstücken im Café Extrablatt - Preise (pro Person)

Speisen

Montag bis Samstag (9 Uhr bis 12 Uhr): 11.95 Euro

Sonntag und Feiertags (9 Uhr bis 13.30 Uhr): 14.45 Euro

Das Frühstück ist für Kinder zwischen null und vier Jahren kostenlos, während alle unter zehn Jahren nur die Hälfte zahlen müssen.

Getränke

Heißgetränke sind kein Teil des "All you can eat" Buffets und kosten zwischen 2.50 und 4.95 Euro. Auch Softdrinks, Eistees oder stehen auf der Getränkekarte und liegen zwischen 2.95 und 6.95 Euro.

Frühstücken in Karlsruhe: Wilma Wunder

Am 29. Mai 2023 öffnete Wilma Wunder in der Fächerstadt seine Pforten und ist eine der insgesamt 8 Filialen. Momentan findet in Hannover die Einrichtung eines weiteren Standortes statt, wie auf dem offiziellen Instagram-Kanal gezeigt wird. Laut eigener Philopsophie welche auf der Homepage steht, ist die Nachhaltige Verwendung wichtig, wodurch ein regionaler und saisonaler Einkauf von Produkten entsteht.

Wilma Wunder bietet eine Auswahl verschiedener Frühstücksmenüs, egal ob herzhaft oder doch lieber süß. | Bild: Wilma Wunder

Adresse : Karlstraße 37, 76133 Karlsruhe

: Karlstraße 37, 76133 Karlsruhe Telefon : 0721/ 271 49

: 0721/ 271 49 Parkhaus : Parkgarage Schlossplatz, Parkhaus Karstadt

: Parkgarage Schlossplatz, Parkhaus Karstadt Letzte Haltestelle: Marktplatz

Frühstücken im Wilma Wunder- Öffnungszeiten

Montag und Dienstag : Geschlossen

: Geschlossen Mittwoch bis Freitag und Sonntag : 10 bis 17 Uhr

: 10 bis 17 Uhr Samstag: 9 bis 17 Uhr

Frühstücken im Wilma Wunder - Preise

Speisen

Frühstück: zwischen 9.90 Euro und 14.40 Euro

Extras: zwischen 2.50 Euro und 11.80 Euro

Getränke

Die Preise der Heißgetränke liegen bei Wilma Wunder zwischen 2.50 Euro und 4.80 Euro, während die Durstlöscher eine Spanne von 3.90 Euro und 6.60 Euro haben.

Frühstücken in Karlsruhe: Café Palaver

Das Café Palaver erhält die Ware von regionalen Lieferanten wie zum Beispiel die Bäckerei Fasanenbrot, Erlichsweincontor, Naturkost Rinklin, Metzgerei Brath oder Espresso Tostino. Außerdem achten die Betreiber auf eine regionale und saisonale Verarbeitung der Produkte. Für das Frühstück verwenden sie "ausschließlich Bio-Eier." Das Frühstück wird auf Tellern serviert und funktioniert nicht nach dem "All you can eat" System. Achtung: vom 26. bis 31. August 2023 sind Betriebsferien, danach könnt ihr aber wieder ganz entspannt einen Tisch reservieren.

Im Café Palaver hat zahlreiche Frühstücksangebote, bei denen unter anderem vegetarische Gerichte dabei sind. | Bild: Café Palaver

Adresse : Steinstraße 23, 76133 Karlsruhe

: Steinstraße 23, 76133 Karlsruhe Telefon : 0721/ 37 76 47

: 0721/ 37 76 47 E-Mail: mail@cafepalaver.de

mail@cafepalaver.de Parkhaus : ECE Center, Scheck-In-Center

: ECE Center, Scheck-In-Center Letzte Haltestelle: Ettlinger Tor/Staatstheater, Rüppurrer Tor

Frühstücken im Café Palaver - Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 16 Uhr

10 Uhr bis 16 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertag: 10 Uhr bis 17 Uhr

Frühstücken im Café Palaver - Preise

Speisen

ganztägig: zwischen 4.80 Euro und 35 Euro

Getränke

Die Getränke kosten im Café zwischen 2.50 Euro und 5 Euro

Frühstücken in Karlsruhe: Café LUUC

Warum gibt es im Café LUUC eigentlich den ganzen Tag die Wahl eines Frühstücks? Die Betreiber der Filialen Karlsruhe und Saarbrücken wollen den "Frühaufstehern, Brunch-Lover oder Langschläfern" die Chance geben ihr Frühstück ohne Zeitdruck zu genießen. Dabei können die Gäste zwischen verschiedenen Bowls mit Früchten, Brotvarianten oder einem "Breakfast Burger mit Bio-Rüherei und frischer Avocado." Neben veganem und vegetarischem Essen steht auch glutenfreie Kost auf der Speisekarte.

Auf den Frühstückpaletten des Café LUUC gibt es Bagels, Stullen oder einen sogenannten "Breakfast Burger" | Bild: Café LUUC

Adresse : Sophienstraße 112, 76135 Karlsruhe

: Sophienstraße 112, 76135 Karlsruhe Telefon : 0721/ 151 178 64

: 0721/ 151 178 64 E-Mail: hallo@cafeluuc.de

hallo@cafeluuc.de Parkhaus : Parkplatz Gutenbergplatz

: Parkplatz Gutenbergplatz Letzte Haltestelle: Sophienstraße

Frühstücken im Café LUUC- Öffnungszeiten

Montag bis Mittwoch und Sonntag: 9.30 Uhr bis 20.30 Uhr

9.30 Uhr bis 20.30 Uhr Donnerstag, Freitag und Samstag: 9.30 Uhr bis 22 Uhr

Frühstücken im Café LUUC - Preise

Speisen

Die Frühstücksplatten kosten zwischen 3.80 Uhr und 24.90 Euro. Dabei gibt es beispielsweise die Möglichkeit ein Frühstück für Zwei zu wählen. Es ist den ganzen Tag verfügbar und kann auch am Abend bestellen werden.

Getränke

Von Kaffee bis hin zu Säften und Limonaden ist im Café LUCC alles dabei und kostet zwischen 2.10 Euro und 9.90 Euro.

Frühstücken in Karlsruhe: Mamas Café

Das Motto von Mamas Café lautet: "So lecker wie von Mama." und lädt alle Gäste dazu ein sich einen Tisch für ein Frühstück im Innenhof oder in der Lounge zu reservieren. Es stehen "täglich frische und gesunde warme und kalte Speisen" auf der Speisekarte. Das Ambiente ist im einfachen aber feinen Stil gehalten und soll, wie in der Beschreibung des Cafés steht, eine gemütliche Atmosphäre zum entspannen vermitteln.

In der Hans-Thomas-Straße könnt ihr täglich bis 15 Uhr Frühstück bestellen | Bild: Mama´s Café

Ein absolutes Highlight: Für den Rest des Sommers könnt ihr euch einen Picknickkorb zusammenstellen lassen. Dieser enthält Speisen, Snacks als auch Getränke. Auf der Internetseite könnt ihr zwischen den Größen S, M und L wählen und müsst den Preis pro Person wählen. Ihr müsst nach euer Bestellung eine Kaution von 25 Euro hinterlegen erhaltet sie aber wieder, nachdem ihr den Korb sicher in die Filiale zurückgebracht habt.

Die Betreiber von Mama´s Café haben im Mai 2023 eine weitere Filiale unter dem Namen "The Corner" in der Gutenbergstraße 5 am Gutenbergplatz eröffnet, bei der ihr ebenso euer Frühstück bekommt. Bald soll auch ein Mittagstisch eingeführt werden, wie die Inhaberin des Cafés ka-news.de berichtet. Der Preis für die Frühstücksteller liegt bei 8 Euro bis 14 Euro, während Kaffee und sonstige Getränke bei 2 Euro bis 5 Euro liegen.

Seit dem 1. Mai hat "The Corner" am Gutenbergplatz geöffnet und kann dort wie bei "Mama´s Café" frühstücken. | Bild: The Corner

Adresse : Hans-Thoma-Straße 3, 76133 Karlsruhe

: Hans-Thoma-Straße 3, 76133 Karlsruhe Telefon : 0721/ 470 562 80

: 0721/ 470 562 80 E-Mail: info@mamas-cafe.de

info@mamas-cafe.de Parkhaus : Parkgarage Schlossplatz

: Parkgarage Schlossplatz Letzte Haltestelle: Markplatz

Frühstücken in Mamas Café - Öffnungszeiten

Montag : 9 Uhr bis 18 Uhr

: 9 Uhr bis 18 Uhr Dienstag bis Samstag : 9 Uhr bis 22 Uhr

: 9 Uhr bis 22 Uhr Sonntag: 10 Uhr bis 18 Uhr

Frühstücken in Mamas Café - Preis

Speisen

Montag bis Sonntag (9 bis 15 Uhr): zwischen 8.90 Euro und 14.90 Euro

Extras wie zum Beispiel Lachs oder Avocado kosten zwischen 1.50 Euro und 4 Euro.

Getränke

Das Café bietet von Kaffee bis hin zu Säften, Longdrinks oder Eistee alles Mögliche an und kostet zwischen 2.50 Euro und 15 Euro.

Frühstücken in Karlsruhe: Lottis Traum

Die Betreiberin beider Filialen "Lottis Traum" und "Lottis Traum, Abschnitt Süd" öffnete sie im Mai 2017 "die Türen der kleinen Oase in der Hirschstraße", wie sie auf der Internetseite beschreibt. Das Ambiente ist im 60er Jahre Stil eingerichtet und bietet Kaffee aus Karlsruhe an. Für diejenigen, die gerne am Wochenende Frühstücken gehen, unterscheidet sich die Karte ein wenig zu der von Montag bis Freitag.

Die ganze Woche über könnt ihr euch euer Traumfrühstück bei Lottis Traum zusammenstellen. | Bild: Lottis Traum

Abschnitt Süd

Adresse : Wilhelmstraße 45, 76137 Karlsruhe

: Wilhelmstraße 45, 76137 Karlsruhe Telefon : 0721/ 470 513 42

: 0721/ 470 513 42 E-Mail: andrea@lottistraum.de

andrea@lottistraum.de Parkhaus : Parkhaus Karlsruhe

: Parkhaus Karlsruhe Letzte Haltestelle: Werderstraße

Lottis Traum

Adresse : Hirschstraße 31, 76133 Karlsruhe

: Hirschstraße 31, 76133 Karlsruhe Telefon : 0721/ 669 726 24

: 0721/ 669 726 24 E-Mail : andrea@lottistraum.de

: andrea@lottistraum.de Parkhaus : Ludwigsplatz, Stephanplatz und Postgalerie APCOA

: Ludwigsplatz, Stephanplatz und Postgalerie APCOA Letzte Haltestelle: Europaplatz/Postgalerie

Frühstücken in Lottis Traum - Öffnungszeiten (Abschnitt Süd)

Montag, Mittwoch bis Sonntag: 10 Uhr bis 18 Uhr

10 Uhr bis 18 Uhr Dienstag: Ruhetag

Frühstücken in Lottis Traum - Öffnungszeiten (Lottis Traum)

Montag, Mittwoch und Freitag: 8 Uhr bis 18 Uhr

8 Uhr bis 18 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertag: 9 Uhr bis 18 Uhr

9 Uhr bis 18 Uhr Dienstag: Ruhetag

Frühstücken in Lottis Traum - Preise

Das Konzept von Lottis Traum unterscheidet sich ein wenig von dem der anderen vorgestellten Unternehmen. Sowohl in der "Hauptfiliale" als auch im Abschnitt Süd können sich die Gäste ihr eigenes "Traumfrühstück" zusammenstellen. Dabei stehen unter anderem Müsli und Obst, Aufstriche, Eier, Brötchen sowie der Belag zur Auswahl.

Speisen

Montag bis Freitag: zwischen 80 Cent und 4.80 Euro

zwischen 80 Cent und 4.80 Euro Samstag und Sonntag: 80 Cent und 5.60 Euro

Anders als in der Filiale "Lottis Traum" gibt es in "Lottis Traum - Abschnitt Süd" zusätzlich die Wahl einer Waffel mit verschiedenen Toppings.

Getränke

Wer etwas trinken möchte muss mit einer Preisspanne zwischen 1.90 Euro und 10.80 Euro rechnen.