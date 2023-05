Karlsruhe vor 2 Stunden

Kampagne #RettetDenSommer trägt Früchte - Rheinstrandbad Rappenwört öffnet unter der Woche

Lange war nicht gewiss, inwiefern die Karlsruher Bäder in diesem Sommer öffnen. So stellte der Personalmangel die Bäder vor ein großes Problem, insbesondere im Hinblick auf die Öffnungszeiten der Freibäder am 27. Mai. Laut Pressemitteilung der Bäderbetriebe Karlsruhe, haben sich die Karlsruher Bäder dieser Herausforderung allerdings mit verschiedenen Maßnahmen sowie der Kampagne #RettetDenSommer erfolgreich gestellt.