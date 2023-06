Bei den aktuellen Temperaturen ist eine Abkühlung im See mehr als verführerisch. Karlsruhe hat zwar ein paar schöne Seen zu bieten, aber auch in andere Regionen gibt es schöne Gewässer zu entdecken. Daher sucht euch ka-news immer mal wieder Badeseen aus anderen Gegenden heraus.

In diesem Artikel geht es um Badeseen im Schwarzwald. Da passt es sehr gut, dass die Wasserqualität in vielen baden-württembergischen Badeseen als "ausgezeichnet" bewertet wurde.

Noch ein Tipp im Sinne eurer Sicherheit und der anderer Besucher: Nicht jeder See ist automatisch ein Badesee! Informiert euch vor eurem Besuch, ob und in welchem Umfang das Baden dort erlaubt ist.

Badeseen im Schwarzwald: die Badestelle am Titisee

Der Titisee ist einer der beliebtesten Spots für Schwarzwaldtouristen. Fast 2 Millionen Menschen besuchen die Region um den Titisee jedes Jahr.

Mit einem Besuch an diesem See könnt ihr deshalb nichts falsch machen. Daher darf der Titisee in der Empfehlungs-Übersicht der ka-news-Redaktion nicht fehlen.

Der Titisee bietet viele Erholungsmöglichkeiten. | Bild: Engel62 @ pixabay.com

Angebot Badestelle am Titisee

Der Titisee bietet neben einer großen Wiesenfläche, auch Kies und Sandstrände. Das sorgt zusätzlich für Urlaubsfeeling! Für die Kinder gibt es ein separates Kinderschwimmbecken.

Auf dem Beachvolleyballplatz können die Bälle gepasst werden. Wer eine Pause braucht, der kann sich am Kiosk etwas zu essen und zu trinken holen und auf einem der Liegestühle, der Sitzsäcke oder in einem Strandkorb genießen.

Wichtig zu beachten: Die Badestelle steht nicht unter Badeaufsicht, das Baden erfolgt daher auf eigene Verantwortung.

Öffnungszeiten Badestelle am Titisee

Besucher können dort von Mai bis September im Titisee schwimmen. Täglich ist der Zugang zwischen 8.30 Uhr und 20 Uhr geöffnet. Bei besonders gutem Wetter kann auch bis 22 Uhr offen sein. Das muss individuell erfragt werden.

Eintritt Badestelle am Titisee

Die Besucher können die Badestelle am Titisee kostenfrei besuchen.

Bild: suju-foto@pixabay.com

Lage Badestelle am Titisee

Die Badestelle am Titisee liegt in der gleichnamigen Ortschaft Titisee-Neustadt inmitten des schönen Hochschwarzwaldes.

Baden mit Hund an der Badestelle am Titisee

Hunde dürfen im Titisee schwimmen. Besucher mit Hunden sollten allerdings beachten, dass der See stark frequentiert ist.

Auch Hunde dürfen im Titisee baden. | Bild: artellliii72@pixabay.com

Camping an der Badestelle am Titisee

Besucher, die den Tag am und im Titisee verbracht haben, können auch dort übernachten. Dafür gibt es zwei Optionen.

Beim Campingplatz "Naturcamping Weiherhof" können die Besucher von Anfang Mai bis Ende Oktober in Hnterzarten übernachten. Hunde sind explizit willkommen.

können die Besucher von Anfang Mai bis Ende Oktober in Hnterzarten übernachten. Hunde sind explizit willkommen. Der Campingplatz "Bankenhof" bietet Übernachtungsmöglichkeiten am Titisee in Hinterzarten. Dieser ist das ganze Jahr geöffnet und heißt Hunde ebenfalls willkommen.

Badeseen im Schwarzwald: das Seebad "aqua fun Schluchsee"

Neben der Möglichkeit zum Angeln, Surfen, Tauchen und Segeln ist am Schluchsee auch das Strandbad "aqua fun" gelegen, das einen Zugang zum See bietet. Das Seebad ist eine ideale Kombination aus Freibad und See. Für Familien ideal, denen ein Seezugang zu unsicher ist.

Der Schluchsee | Bild: Schlumpf98@pixabay.com

Angebot "aqua fun am Schluchsee"

Neben dem Seezugang wartet das Strandbad mit einer 105 Meter langen Rutsche, einem Strömungskanal, einem beheizten Schwimmbecken und einem Abenteuerspielplatz auf.

Wer sich in der Sonne sportlich betätigen möchte, der kann die Flächen für Fußball und Volleyball nutzen. Weil so viel Aktivität hungrig macht, können sich die Besucher auf der Sonnenterasse des Restaurants stärken.

Öffnungszeiten "aqua fun am Schluchsee"

Das Strandbad hat täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Wenn das Wetter nicht so gut ist, dann öffnet das Seebad erst um 11 Uhr und schließt bereits um 17 Uhr.

Eintritt "aqua fun am Schluchsee"

Erwachsene (ab 16 Jahren): 4,50 Euro

(ab 16 Jahren): Erwachsene ab 17 Uh r: 2 Euro

r: Kinder/Jugendliche/Schüler/Studenten : 3 Euro

: Kinder/Jugendliche/Schüler/Studenten ab 17 Uhr: 1,50 Euro

Das Strandbad "aqua fun am Schluchsee" ist gut vom Bahnhof aus zu erreichen. | Bild: roemi62@pixabay.com

Lage "aqua fun am Schluchsee"

Der Kurort Schluchsee liegt mit dem gleichnamigen See, der größte See im ganzen Schwarzwald, im Hochschwarzwald. Das Praktische: Das Strandbad ist fußläufig gut vom Bahnhof und dem Ortskern von Schluchsee zu erreichen.

Baden mit Hund im Strandbad "aqua fun am Schluchsee"

Da es sich um ein Freibad mit Seezugang handelt, sind Hunde leider nicht erlaubt.

Camping am Schluchsee

Am "Campingplatz Schluchsee" können die Besucher direkt am Schluchsee campen.

Bild: KoolShooters@pexels.com

Badestelle Achernsee

Im nördlichen Schwarzwald, nur 18 Kilometer von Baden-Baden entfernt, lädt der Achernsee zum Baden ein, direkt am Fuß der Hornisgrinde. Der Achernsee befindet sich ganz in der Nähe der A5 und der L 87, Anschlussstelle Achern.

Angebote Badestelle am Achernsee

Neben dem Zugang zum See und einer Liegefläche, gibt es für Kinder einen Spielplatz mit Sonnensegel. Für den kleinen Hunger können sich die Badegäste einen Snack am Kiosk holen. Für den großen Hunger gibt es auf dem Campingplatz ein Restaurant.

Wer etwas mehr Action will, der kann in der direkten Umgebung zum See Minigolf oder Tennis spielen. Aber auch Angler kommen am Achernsee auf ihre Kosten.

Der Achernsee | Bild: Stadt Achern

Öffnungszeiten Badestelle am Achernsee

Die Badestelle ist täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr zugänglich.

Zu beachten: Am Wochenende und an Feiertagen sind Mitglieder der DLRG am See vor Ort. An allen anderen Tagen ist keine Badeaufsicht möglich und das Baden im Achernsee erfolgt auf eigene Verantwortung.

Eintritt Badestelle am Achernsee

Der Zugang zur Badestelle am Achernsee ist kostenfrei.

Lage Badestelle am Achernsee

Die Badestelle am Achernsee liegt, wie der Name schon nahelegt, in Achern. Die Stadt gehört zum Regierungsbezirk Freiburg.

Baden mit Hund am Achernsee

Für Badegäste mit Hund ist die Badestelle am Achernsee leider nicht geeignet. Denn auf dem Gelände sind Tiere verboten.

Camping am Achernsee

Direkt am Achernsee liegt der "Campingplatz am Achernsee". Dort können die Besucher entweder zelten oder einen Stellplatz für ihr Wohnmobil mieten. Für Dauercamper gibt es zudem dauerhafte Stellplätze.

Badeseen im Schwarzwald: der Nonnenmattweiher

Auf 915 Metern Höhe und geschützt von dunklen Fichten liegt der Nonnenmattweiher. Der Nonnenmattweiher ist ein sogenannter Karsee, also ein Bergsee.

Nonnenmattweiher | Bild: DOATRIP@pixabay.com

Der Natursee ist ein beliebtes Ausflugsziel. Ehemalige Besucher waren von ihrem Aufenthalt total begeistert, sie bezeichneten den See als "Geheimtipp" und "Schmuckstück". Auch die Einkehr in die nahegelegene "Fischerhütte am Nonnenmattweiher" empfehlen viele mittels Google-Rezension.

Angebote Nonnenmattweiher

Inmitten der Natur können Badegäste im Nonnenmattweiher schwimmen gehen. Eine Seite des Sees wird von einer Torfinsel bedeckt. Der badetaugliche Teil wird von schwimmenden Baumstämmen abgetrennt.

Wenn sich der Hunger meldet, können die Besucher bei der "Fischerhütte am Nonnenmattweiher" einkehren.

Öffnungszeiten Nonnenmattweiher

An diesem See gibt es keinerlei Regulierungen. Daher gibt es auch keine Schließzeiten.

Eintritt Nonnenmattweiher

Der Zugang zum Nonnenmattweiher ist kostenfrei.

Lage Nonnenmattweiher

Der Nonnenmattweiher liegt mit dem gleichnamigen Naturschutzgebiet bei Heubronn, einem Ortsteil von Neuenweg. Neuenweg gehört zur Gemeinde Kleines Wiesental und befindet sich im Südschwarzwald.

Baden mit Hund am Nonnenmattweiher

Das Baden mit Hund am Nonnenmattweiher ist nicht verboten. Die Besucher sollten jedoch darauf achten, dass sich ihre Vierbeiner nicht zu sehr austoben. Die empfindliche Natur und die anderen Besucher sollten nicht beeinträchtigt werden.

Camping am Nonnenmattweiher

In direkter Umgebung zum Nonnenmattweiher gibt es keinen Campingplatz.

Badeseen im Schwarzwald: der Schlüchtsee

Im Landkreis Waldshut, genauer in Grafenhausen, liegt der Schlüchtsee. Auch er durfte in der Tipp-Liste der ka-news-Redaktion nicht fehlen. In den Google-Bewertungen kommt er auf stolze 4,5 von 5 Sternen, wird als "Bijou" (übersetzt: "Juwel") bezeichnet.

Positiv werden vor allem die botanische Vielfalt, es gibt eine große Seerosen-Population, und die Nähe zum Ort Grafhausen bewertet.

Der Schlüchtsee | Bild: Gemeinde Grafhausen

Angebot Schlüchtsee

Auch der Schlüchtsee liegt innerhalb eines Naturschutzgebietes. Neben einer Liegewiese gibt es ein Kiosk mit Sonnenterasse, Umkleidekabinen sowie sanitäre Einrichtungen. Zusätzlich zum Kiosk gibt es einen Snack- und Getränkeautomaten.

Aufgrund des flachen Strandes können auch kleinere Kinder im See baden.

Ein Drittel des Sees ist für Seerosen und Enten reserviert. Dieser Teil ist für den Badebetrieb gesperrt.

Bild: hemafri@pixabay.com

Ann Sonntagen und Feiertagen können Besucher am Schlüchtsee ein reichhaltiges Frühstücksbuffet genießen.

Öffnungszeiten Schlüchtsee

Der Schlüchtsee ist dauerhaft zugänglich.

Eintritt Schlüchtsee

Der Zugang zum Schlüchtsee ist kostenfrei.

Lage Schlüchtsee

Der Schlüchtsee liegt im Südschwarzwald, in Grafenhausen, auf einer Höhe von 914m.

Von der Ortschaft Grafenhausen aus können Besucher den See in etwa 30 Minuten fußläufig erreichen.

Baden mit Hund im Schlüchtsee

Hunde dürfen im Schlüchtsee nicht baden.

Camping am Schlüchtsee

In Grafenhausen gibt es den Campingplatz "Rothaus Camping".