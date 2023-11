Nach Fertigstellung des Stadtbahntunnels unter der Kaiserstraße gibt es darüber noch viel zu tun. Es liegt im Interesse der Geschäfte und Anwohner, dass nicht die ganze Kaiserstraße in eine riesige unbegehbare Baustelle verwandelt wird. So wurde der Bauablauf in kleine Schritte mit je eigenen Baufeldern unterteilt, um ein kontinuierlich wanderndes Baufeld zu schaffen.

Wenig Nachfrage nach Immobilien?

Ob und inwieweit dies Anwohnern und Geschäften das Leben erleichtert, ist nicht einfach zu beantworten. Ein Immobilienbesitzer, der anonym bleiben möchte, bezeichnet die Mietersuche gegenüber der ka-news.de-Redaktion als "eine Katastrophe."

Bild: Dominik Khilji

Als Gründe sieht er die Baustellen und Trading-Down-Effekte, die Nachfragesituation sei quasi auf null. Die Stadt Karlsruhe sagt gegenüber ka-news.de, sie gehe grundsätzlich proaktiv auf Eigentümer zu und suche den Dialog. Direkte Einwirkungsmöglichkeiten habe man jedoch nicht.

Mehrere Leerstände in der Innenstadt

Im Mai 2023 hatte ka-news.de die Branchenentwicklung in der Kaiserstraße unter die Lupe genommen. 2022 waren 19 leerstehende Geschäfte erfasst, bei einem Spaziergang überdie Kaiserstraße zählt ein ka-news.de EndeOktober 2023 weiterhin 19 Leerstände.

Der Leerstand auf der Karlsruher Verkaufsmeile steigt. | Bild: Lea Lange

Die Stadt Karlsruhe berichtet auf Anfrage, in zwei Fällen wären bereits Nachnutzer bekannt, aus datenschutzrechtlichen Gründen könne jedoch keine weitere Auskunft erfolgen. Für zwei weitere Standorte gebe es Gespräche mit Eigentümern, im Rahmen des Projektes "City-Transformation". Bei diesem mietet die Stadt Leerstände zu einem reduzierten Mietpreis an, um sie günstig weiterzuvermieten.

Findet sich kein Mieter, zieht die Stadt Karlsruhe auch die Kaschierung von Leerständen in Betracht. So gibt es beispielsweise an der Kaiserstraße 191-193 statt gähnender Leere momentan Werbung für die Ausstellung "Die 80er" zu sehen.

Karlsruhe Zalando Karlsruhe: Die Neueröffnung in der Kaiserstraße in Bildern Das könnte Sie auch interessieren

Zuletzt gab es aber auch gute Nachrichten: Im ehemaligen H&M-Store in der Kaiserstraße 90 eröffnete ein Zalando Outlet Store. Der Andrang bei der Eröffnung war groß.

Umbauarbeiten an Gebäuden

Zentralapotheke

Im ehemaligen SNIPES-Gebäude auf der Kaiserstraße finden Umbauarbeiten statt. Die Zentralapotheke soll dort (Kaiserstraße 122), nur einen Katzensprung von der vorherigen Adresse entfernt (Kaiserstraße 112), Ende des Jahres ihre Pforten öffnen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Bild: Dominik Khilji

Als Gründe für den kurzen Umzug gibt Michael Doll, der in der Verwaltung der Zentralapotheke tätig ist, neben einer Vergrößerung auch die bessere Lage direkt an der Kreuzung Waldstraße/Kaiserstraße an. Die fast vollständig verglaste Frontecke fällt ins Auge. Er erhoffe sich mehr Sichtbarkeit und damit auch mehr Kundschaft.

Peek & Cloppenburg

Wie Peek & Cloppenburg der Redaktion mitteilt, verlaufen die Bauarbeiten am alten Gebäude nach Plan. Der Abbruch des Parkhauses hatte etwas mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich gedacht. Auswirkungen auf den Gesamtfertigstellungstermin konnten jedoch nach Angaben von P&C verhindert werden.

Bild: Dominik Khilji

Der oberirdische Rückbau ist fast abgeschlossen. Wenn dieser fertig ist und die umlaufenden Außenwände des Untergeschosses abgebrochen wurden, kann der Baugrubenverbau erstellt werden. Anschließend muss noch der Aushub der Baugrube auf die benötigte Endtiefe sowie die Ausführung einer wasserdichten Baugrubensohle stattfinden, bevor die Hochbautätigkeiten beginnen können.

Karlsruhe Der "harte Rückbau" hat begonnen: So sieht es auf der Karlsruher P&C-Baustelle aus Das könnte Sie auch interessieren

Noch interessant: Nicht nur für den Neubau, auch für vorhergehende Entkernung und Rückbau wird eine Nachhaltigkeitszertifizierung in Gold angestrebt. Hierzu wird etwa die Glas-Fassade, Baustahl und andere Metalle werden in den Stoffkreislauf zurückgeführt oder der anfallende Betonabbruch vor Ort aufbereitet und als Verfüllmaterial verwendet.

Caféhaus Böckeler

Die Gerüste um das ehemalige Caféhaus Böckeler werden das Bild des Marktplatzes noch einige Zeit prägen. Auf Anfrage meldet die Stadt Karlsruhe, man komme mit den Arbeiten kontinuierlich voran, sei aber mit einer äußerst schwierigen Bausubstanz konfrontiert. Die Frage nach Mietern sollen zu gegebener Zeit Gespräche aufgenommen werden.