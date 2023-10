Am Mittwoch, 18. Oktober, öffnet das Zalando-Outlet in Karlsruhe zum ersten Mal seine Türen. Laut Dorothee Schönfeld, Geschäftsführerin der Zalando-Outlets, ein toller Moment für alle Zalando-LiebhaberInnen aus Karlsruhe: "Schließlich haben wir hier viele begeisterte KundInnen, die schon sehnsüchtig auf die Eröffnung gewartet haben. Bereits gestern standen viele wartend vor der Tür - und heute geht es endlich los."

Doch warum gerade Karlsruhe? "Viele unserer Online-KundInnen sind von hier. Für sie wollten wir mit einem Outlet eine Retail-Shoppingmöglichkeit schaffen, die es so in Karlsruhe noch nicht gibt", erklärt Schönfeld im Gespräch. Das Konzept sei für die Stadt neu, habe sich an anderen Standorten laut positivem Feedback allerdings bewährt.

Bild: Jeremy Gob

"Wir glauben, dass Retail weiterhin ein starkes Standbein sein kann - auch hier für die Stadt Karlsruhe", so die Geschäftsführerin. Auch wenn der Zeitpunkt durchaus günstiger sein könnte, denn: In der Kaiserstraße sind die Bauarbeiten der Neugestaltung weiter im Gang, und längst nicht abgeschlossen.

Bild: Jeremy Gob

"Als wir zu Gesprächen über das Gebäude vor Ort warten, war die Baustelle noch direkt vor der Haustüre", sagt Schönfeld. Nun zieht das Baufeld allmählich weiter und was bleibt sei ein "großartiger Standort in der Fußgängerzone Karlsruhes." Auf lange Sicht, mache sich die Lage bezahlt - auch wenn die nächsten Jahre noch gebaut werde, meint die Chefin der Zalando-Outlets.

Hier sind die Bilder vom Tag der Neueröffnung:

