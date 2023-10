Zwei Geschoss vollgepackt mit Mode. Wer bereits in der Vergangenheit bei H&M einkaufen war, der weiß um die Räumlichkeiten der Kaiserstraße 90 in Karlsruhe bestens Bescheid. Doch statt dem schwedischen Textilunternehmen wird am Mittwoch, 18. Oktober, der Online-Versandhändler Zalando die Besucher willkommen heißen.

Ja genau, das Unternehmen, das mit der "schrei vor Glück" Werbung berühmt wurde. Und vor Freude schreien werden wohl auch die Besucher. Denn laut Zalando sind bei dem Outlet bis zu 70 Prozent Rabatt möglich.

In Outlets winken Rabatte

"In unserem ersten Outlet Store in Karlsruhe erwartet dich eine täglich wechselnde Auswahl an Markenprodukten – alles bis zu 70 Prozent reduziert. In deinem neuen Outlet Store findest du neben Damen- und Herrenmode sowie Schuhen auch ein Home- und ein Sportsortiment", so der Online-Händler. Diese Rabatte sind möglich, da bei den Outlets keine Kollektionsware angeboten wird, sondern bereits aussortierte Kleidung. Insgesamt 15 Outlet-Standorte gibt es aktuell in Deutschland.

Einziger Wermutstropfen: Das Shopping-Erlebnis könnte etwas laut werden. Denn in unmittelbarer Nähe werden die Bauarbeiten in der Lammstraße 4 fortgeführt. Dort soll ein ganz neues Peek & Cloppenburg Modehaus entstehen.