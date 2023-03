Mitte Oktober 2022 öffnete das Bekleidungsgeschäft vorerst ein letztes Mal seine Pforten an der Ecke Lamm- und Kaiserstraße. Wo einst auf mehreren Etagen verkauft wurde, ist bereits im Dezember lediglich eine Ruine zu erkennen. Seit Ende 2022 läuft in dem ehemaligen Modehaus von Peek & Cloppenburg (P&C) in Karlsruhe die Entkernung auf Hochtouren.

Schrittweiser Abriss

"Das Gebäude wird sukzessive bis in die Baugrube runtergebaut und dann mit dem Neuaufbau gestartet", sagt Michael Müller, Leiter der Baustelle beim ehemaligen P&C. Bis Mitte des Jahres 2023 soll das Gebäude komplett der Vergangenheit angehören. Bis der P&C sein neues Gewand tragen kann, soll das Modehaus in der Postgalerie unterkommen.

Baustelle ist laut OB eine "positive Entwicklung"

In seinem Jahresrückblick für das Jahr 2022 zieht Oberbürgermeister Frank Mentrup eine positive Bilanz - in Hinblick auf die großen Umbaumaßnahmen am P&C Standort. "Das neue Karlsruhe schreitet nach Fertigstellung des Stadtbahntunnels und des Autotunnels weiter voran. Jetzt steht der Umbau der Kaiserstraße an und mit P&C haben wir einen ersten Leuchtturm aus dem Einzelhandel, der in Karlsruhe investiert."

Leerstand Kaiserstraße?

OB Mentrup äußert sich in der Bilanz für 2022 optimistisch über die Entwicklung in der Karlsruher Innenstadt: "Durch die Kombilösung gab es ja die Befürchtung, dass es oben sehr leer wird und die soziale Kontrolle fehlt. Diesen Eindruck habe ich aber nicht. Die Menschen nehmen die Kaiserstraße in ihrer ganzen Breite in Anspruch und an den Adventssamstagen war alles voller Köpfe. Ich ziehe ein sehr positives Fazit."

Über den Abriss des P&C Standorts stolpert Mitte Januar 2023 dennoch eine Passantin: "Was ist denn hier los? Eigentlich wollte ich mir ein paar neue Handschuhe kaufen", teilt die Dame einer Reporterin von ka-news.de im Gespräch mit.

Insolvenz angemeldet

Ob die Passantin sich diesen Wunsch bei der P&C-Neueröffnung im Jahr 2026 erfüllen kann, wird Anfang März diesen Jahres plötzlich ungewiss. Peek & Cloppenburg, Deutschlands größter Modehändler, ist insolvent.

Die Geschäftsführung habe den Antrag am Freitagabend, 3. März 2023, gestellt, um den bereits angestoßenen Restrukturierungsprozess zu beschleunigen, teilte das Unternehmen mit. Durch ein Schutzschirmverfahren erhofft sich der Modekonzern, die schwierige Marktsituation zu kompensieren.

Abriss läuft weiter

Für den Augenblick (Anfang März) scheint das laufende Verfahren keinen Einfluss auf die Arbeiten am Karlsruher Standort zu nehmen. Dort ist ein großer Kran weiterhin fleißig im Einsatz und nimmt sich der besonders schweren Teile der Rückbaumaßnahmen an.

Das Modegeschäft laufe derweil unter anderem über das Internet weiter, meint der Konzern.Laut P&C sollen alle 67 Verkaufshäuser in Deutschland sowie der Online-Shop ohne Einschränkung geöffnet bleiben. Der neue vorübergehende P&C-Standort in Karlsruhe in der Post Galerie bleibt ebenfalls. Die neue Verkaufsfläche wurde trotz Hiobsbotschaft am vergangenen Wochenende feierlich eröffnet und war gut besucht.

Die Zukunft von P&C: Sanierung bis 2026

Auf Anfrage der Redaktion von ka-news.de, erklärt eine Sprecherin von Peek & Cloppenburg: "Projekt in der Kaiserstraße in Karlsruhe wird von der Horn Grundbesitz KG verantwortet. Die Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf ist als Mieter geplant. Derzeit gibt es keine anderweitigen Pläne." Die Sanierung wird also bis auf Weiteres weitergehen.