Der Modekonzern Peek & Cloppenburg KG mit Hauptsitz in Düsseldorf sucht angesichts der schwierigen Marktsituation Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Die Geschäftsführung habe den Antrag am vergangenen Freitagabend gestellt, um den bereits angestoßenen Restrukturierungsprozess zu beschleunigen, teilte das Unternehmen mit.

Alle 67 Verkaufshäuser in Deutschland sowie der Onlineshop sollen ohne Einschränkung weiter geöffnet bleiben. Nachdem P&C an seinem Standort in Karlsruhe in der Kaiserstraße mit Sanierungsarbeiten begonnen hatte, ist für dieses Wochenende die Eröffnung des vorübergehenden Standortes in der Postgalerie geplant.