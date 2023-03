Modehaus Peek&Cloppenburg (P&C) meldete am vergangenen Wochenende Insolvenz an - ein Beben in der Mode- und Handelsbranche. Die Geschäftsführung meldete beim Amtsgericht Düsseldorf einen Antrag auf ein Schutzschirmverfahren an.

P&C will stationär und online weiterverkaufen

Die gute Nachricht aber: Laut P&C sollen alle 67 Verkaufshäuser in Deutschland sowie der Online-Shop ohne Einschränkung geöffnet bleiben.

Eröffnung des Peek&Cloppenburg in der Post Galerie. | Bild: Carsten Kitter

Bedeutet auch: Der neue vorübergehende P&C-Standort in Karlsruhe in der Post Galerie bleibt. Die neue Verkaufsfläche wurde trotz Hiobsbotschaft am vergangenen Wochenende feierlich eröffnet und war gut besucht. Das Düsseldorfer Modehaus ist während der geplanten und kürzlich gestarteten Sanierung in die Flächen von Decathlon im gezogen.

Mit der Insolvenz schwingt gerade für den Standort in Karlsruhe eine Frage mit: Was wird aus der Sanierung mit dem P&C-Gebäude in der Kaiserstraße? Die Wiedereröffnung in der Kaiserstraße war für 2026 geplant.

P&C zu Standort Karlsruhe: "Derzeit keine anderweitigen Pläne"

Auf Anfrage der Redaktion von ka-news.de, erklärt eine Sprecherin von Peek&Cloppenburg: "Projekt in der Kaiserstraße in Karlsruhe wird von der Horn Grundbesitz KG verantwortet. Die Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf ist als Mieter geplant. Derzeit gibt es keine anderweitigen Pläne."

Bild: Thomas Riedel

Weiter möchte P&C bestätigen, dass die Horn Grundbesitz KG und alle mit ihr verbundenen Gesellschaften alle in Bau und Planung befindlichen Projekte weiter vorantreiben werde. Dazu zähle selbstverständlich auch das Projekt in Karlsruhe.

Abschließend heißt es: "Peek&Cloppenburg Düsseldorf und auch die Nutzungsart Einzelhandel werden in diesen Projekten neben Nutzungsformen wie Büro, Wohnen, Gastronomie und Hotel ein fester Bestandteil bleiben."