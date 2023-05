Die Karlsruher Kaiserstraße habe insbesondere seit der Corona-Pandemie mit Leerständen zu kämpfen, so die Stadt auf ihrer Webseite. Deren Neubespielung würde im Projekt "City-Transformation" daher unter anderem durch das Anmietungsmodell unterstützt.

Bereits jetzt seien dadurch erste positive Effekte erzielt: "Die Neueröffnung von DoitMyWear und Vivien Joy in der Kaiserstraße 58/60 ist die erste erfolgreiche Umsetzung des Anfang 2023 aufgesetzten Anmietungsmodell", so die Stadt in einer Pressemitteilung.

Karlsruhe Rund um den Kronenplatz: Hier soll bis 2027 ein neues Kreativ- und Gründerquartier entstehen! Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Informationen und Kontakt zum Projekt "City-Transformation" sind unter www.karlsruhe.de/city-transformation abrufbar