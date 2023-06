Was geschieht gerade auf der Baustelle?

"Die Rückbauarbeiten des Parkhauses entlang des Zirkels sind weiter zügig vorangeschritten. Die Bagger knabbern sich durch das Gebäude", teilt Bea Steindor, Kommunikationschefin für die James Cloppenburg Real Estate Holding in einem Gespräch mit ka-news.de mit. Vor Ort ist zu erkennen, dass die Dachkonstruktion des P&C-Gebäudes bereits mithilfe eines Krans heruntergehoben wurde.

Bild: Elena Sausen

Doch nicht nur auf der Rückseite des Gebäudes passiert aktuell einiges. Die Entkernung des Verkaufsgebäudes ist inzwischen abgeschlossen, sodass in dieser Woche mit dem konstruktiven Abbruch, "dem harten Rückbau" der Gebäudesubstanz begonnen werden kann.

Blick auf die P&C- Baustelle auf der Kaiserstraße. Das einstige Verkaufsgebäude ist inzwischen entkernt. | Bild: Elena Sausen

"Die Geräte arbeiten sich in den kommenden Wochen sukzessive vom Zirkel bis nach vorne zur Kaiserstraße vor", so Steindor.

In welcher Reihenfolge werden die einzelnen Gebäudeteile abgerissen?

Bereits jetzt ähnelt das ehemalige Parkhaus des Modehauses einer Ruine aus Schutt und vereinzelten Bauelementen. Aktuell sind vom äußeren Zirkel aus nur noch die bunten Aufzug-Türen des Parkhauses zu erkennen.

Bunte Aufzugstüren des ehemaligen Parkhauses. | Bild: Elena Sausen

Wie Steindor weiter mitteilt, seien die Bauabläufe umgestellt worden, sodass nun Parkhaus und Verkaufshaus gleichzeitig zurückgebaut werden.

Was sind die nächsten größeren "Schritte" auf der Baustelle?

In der Nacht vom 26. auf den 27. Juni soll per Schwertransport ein Großbaugerät geliefert und auf der Baustelle aufgestellt werden. Anfang kommenden Monats komme dann eine sogenannte Bohrpfahlwand entlang der Grundstücksgrenze hinzu. In der vergangenen Woche habe man den Bauantrag für den Neubau bei der Stadt eingereicht. "Wir liegen voll im Zeitplan und sehen uns aktuell keinen größeren Herausforderungen gegenüber", so Steindor.