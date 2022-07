Nachdem das erste Das Fest Festival in dem uns bekannten Format 1985 stattgefunden hat, wird das Konzept “Das Fest“ immer wieder erweitert. Mit der Zeit zieht das Festival nicht nur zunehmend bekannte Künstler an, sondern auch immer mehr Medienaufmerksamkeit.

Bild: Stadtarchiv Karlsruhe 8 BA Schlesiger A53_207_1_35 von 1987

1998 gibt es erstmals das Fest-Café. In der Woche vor dem Fest wird Bewirtung in Biergartenformat und ein abendliches Musikprogramm auf einer kleinen Bühne geboten und am Sonntag gibt es um 10.30 Uhr das “Klassikfrühstück“ mit kostenlosem Konzert des Sinfonischen Blasorchesters Karlsruhe. Gleichzeitig gibt es eine Zeltbühne, organisiert vom Musikmobil Soundtruck, die ein Programm anbietet, bei dem Karlsruher Jugendliche auf der Bühne stehen – als Breakdancer, DJs oder Rockmusiker. Daneben kann man auch sechs Graffitisprayern bei der Arbeit zuschauen.

Die DJ-Bühne und der Regen

Im Jahr 2000 wird die DJ-Bühne eingeführt, die sich bald als fester Bestandteil etabliert. In diesem Jahr ist es am ersten Abend nass und kalt, aber trotz Regenwetter stehen Tausende mit Regenschirm, Mantel und Gummistiefeln vor der Bühne. Leider fällt wegen Regens das Kinderprogramm aus und die ersten drei Bands verzichten auf ihren Auftritt.

Der Teich in der Günther-Klotz-Anlage tritt über das Ufer und ein Lastwagen bleibt im Morast stecken. Trotzdem strömen die Besucher zum Mount Klotz hin und viele lassen sich auf dem Hügel auf wasserdichten Isomatten nieder. Beim Klassikfrühstück am Sonntag wird das Highlight “Carmina Burana“ vorgeführt.

Das Gelände wird umzäunt

Das Fest wird noch ausschließlich aus Getränkeeinnahmen finanziert. Deswegen wird 2001 das Gelände komplett umzäunt und Besucher werden auf mitgebrachte Speisen und Getränke kontrolliert. Mit Konzerten auf der Haupt-, Café- und Zeltbühne bietet das Fest wieder ein einmaliges Programm und die Besucher werden von dem “April-Wetter“ nicht abgeschreckt.

DJ Bühne und Skateplatz bei Das Fest 2022 | Bild: Paul Needham|Mohawkvisuals

Auch die Kontrollen beim Einlass tun der Popularität des Fests keinen Abbruch. Der Funpark, der bisher vor der Europahalle stattgefunden hatte, wird nun ins Festivalgelände integriert. Hier finden inzwischen jährlich Wettkämpfe wie deutsche Skateboard-Meisterschaft in der Halfpipe oder das nationale Volleyclub-Turnier statt.

Eintritt gestoppt wegen Überfüllung

2006 muss der Einlass zum ersten Mal wegen Überfüllung gestoppt werden. Der Stadtjugendausschuss kündigt an, dass das Fest zukünftig wegen persönlicher Haftung und des finanziellen Aufwands nicht mehr in der bisherigen Organisationsform durchgeführt werden kann. Fünf alternative Konzepte werden vorgelegt und der Gemeinderat stimmt für die Gründung eines “gesondert geführten Betriebs“.

Außerdem wird für die nächsten drei Jahre ein städtischer Zuschuss von jeweils 150.000 Euro zugesagt, was den Erhalt von Das Fest bis 2010 sichern soll. Dieses Jahr hält am ersten Tag die Sonne bis abends, dann fängt der angekündigte Regen an. Viele sind beispielsweise wegen Marcus Wiebusch und der Band Kettcar oder der britischen Indy-Band New Model Army, die bereits 1998 hier aufgetreten ist, angereist.

Rapper-Wettbewerbe und Schwäne als Zuschauer

Beim Fest 2007 gibt es in der Zeltbühne Rapper-Wettbewerbe, die selbst von der Szene veranstaltet werden. Die Karlsruher Initiative für musikalischen Nachwuchs ist für die Nebenbühne zuständig – eine Alternative für jüngere Festbesucher. Auch ein Trampolin wird zur Verfügung gestellt, um den Nachwuchs bei Laune zu halten.

Dieses Jahr hat man mit dem Wetter Glück – trotz Unwetterwarnung mit Regen und Hagel – hält das Wetter den ganzen Abend. Mitten in den Feierlichkeiten schwimmt die auf dem See lebende Schwanenfamilie vorbei. Jahre zuvor wollte das Gartenbauamt ein Reservat für die Schwäne bereitstellen, aber die Vögel haben sich offensichtlich an das Fest gewöhnt.

Neue Rekord-Besucherzahlen 2009

Trotz des Zuschusses möchte der Stadtjugendausschuss die Organisation des Festes nicht weiterführen. Im September 2009 gibt dieser bekannt, dass das Fest in diesem Jahr einen Verlust von 180.000 Euro hat, gekoppelt mit einem großen Sicherheitsproblem. Der Gemeinderat beschließt, das Fest unter Führung der “Das Fest GmbH“ fortzuführen. In seinem 25-Jubiläumsjahr hat das Fest rund 180.000 Besucher – weit mehr als 100.000 Besucher am Freitag und Samstag – und damit einen neuen Rekord.

Im Jahr 2009 knackte Das Fest den Besucherrekord von 180.000 Personen. | Bild: Andreas Arndt☺www.andifried.com

Kostenpflichtiger Eintritt

Das Fest 2010 kostet erstmals Eintritt. Das ganze Gelände wird aufgeteilt, mit einem kleinen Sport- und Familienbereich, der weiterhin kostenlos zugänglich bleibt, und einen größeren Musikbereich. Hier im Sport- und Familienbereich befinden sich die DJ-Bühne, die Zeltbühne, eine Infomeile und verschiedene Aktionsangebote.

Archivbild: Zuschauer auf Das Fest im Jahr 2010 | Bild: bernadette

Die Hauptbühne mit Mount Klotz und die Kleinkunstbühne befinden sich im Musikbereich – hier kosten erstmals Tageskarten fünf Euro für den Fest-Freitag und -Samstag. Seit 2011 werden auch Karten für den bisher kostenlosen Sonntag verkauft. Sieben Jugendschutzteams der Polizei werden eingesetzt – ihr Einsatzgebiet ist das Festivalgelände und der Bereich zwischen Kühlem Krug, Kriegs- und Steinhäuserstraße. Es geht um Prävention – von Rauchen, Alkohol und Drogen bei Jugendlichen. Der Einsatz läuft mehr oder weniger ruhig. Nur vereinzelt hat man Jugendliche alkoholisiert angetroffen.

Ausfall 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie

Das 2020 geplante Fest fällt aufgrund der Covid-19 Pandemie aus. Das Programm wurde auf das Jahr 2021 verschoben, allerdings wird hier das Festival dann auch abgesagt. Dieses Jahr findet an der Café-Bühne am See ein elftägiges Vor-Fest statt, das kostenlos angeboten wird. Hier stimmen verschiedene Bands der Fächerstadt die Karlsruher auf Das Fest ein, welches ab dem 21. Juli wieder stattfinden darf.

Alle Infos zum Fest gibt es hier: https://www.dasfest.de/