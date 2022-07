von (ps/vem)

"Mit Das Vor-Fest beginnen in einer Woche die elf Festivaltage mit dem Höhepunkt Das Fest vom 21. bis 24. Juli in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage. Ab dem 14. Juli klingt an der Café-Bühne am See kostenfrei in einmaliger Atmosphäre der Tag mit Bands der Region aus und Karlsruhe stimmt sich auf Das Fest ein. Am Sonntag, 17. Juli, startet das Programm bereits am Vormittag", heißt es in der Pressemitteilung der KME.

Das Vor-Fest: Donnerstag, 14. Juli, Cafébühne

18 Uhr: Andrea Doria

19.30 Uhr: Laurie Jones

21.30 Uhr: Half The Age

Das Vor-Fest: Freitag, 15. Juli, Cafébühne

18 Uhr: no bacon

19.30 Uhr: Seven Rocks

Das Vor-Fest: Samstag, 16. Juli, Cafébühne - Hoepfner Summer Night

21.30 Uhr: Bluesmama Sandy Campos & Band - feat. Søren Jordan

19 Uhr: The Krusty Moors

21.15 Uhr: Dorfcombo

Das Vor-Fest: Sonntag, 17. Juli, Cafébühne - die neue Welle Tag

11 Uhr: Pajazzo / Palatine Jazz Orchestra

13 Uhr: "Freunde" Intakt Kindermusical

15 Uhr: Adrian Habich

17 Uhr: EVIA 19:00 Caramuru

21.15 Uhr: Sudden Inspiration

Das Vor-Fest: Montag, 18. Juli, Cafébühne

18 Uhr: Early Roman Kings

19.30 Uhr: Konstantin Kölmels Jazz Quartett

21.30 Uhr: Soulcafé

Das Vor-Fest: Dienstag, 19. Juli, Cafébühne - SWR3 Tag

18.30 Uhr: Groovin´ Bastards

21 Uhr: La Diri

Das Vor-Fest: Mittwoch, 20. Juli, Cafébühne