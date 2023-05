Wieder Ärger um das neue Stadion des Karlsruhe SC? Verzögert sich die Fertigstellung des neuen BBBank Wildparks noch weiter als sowieso schon? Wie die "Badischen Neusten Nachrichten" (BNN) unter Berufung auf KSC nahe Quellen berichten, soll es bei den Arbeiten an der Haupttribüne zu Verzögerungen kommen.

Gerüchte um Liverpool, nichts ist offiziell

Dementsprechend stehe auch das geplante offizielle Eröffnungsspiel auf der Kippe. Dieses soll laut BNN am 19. Juli stattfinden. Weiterhin hält sich das Gerücht, dass der englische Top-Klub FC Liverpool zur Eröffnung im Wildpark gastieren soll.

Bild: Thomas Riedel

Offiziell ist bisher aber noch nichts. Dies bestätigt KSC-Pressesprecher Michael Wolf gegenüber ka-news.de. "Ja, es soll ein Eröffnungsspiel geben und die Planungen dazu laufen. Ein Termin und ein Gegner stehen aktuell aber noch nicht fest", so Wolf.

Düsseldorf KSC-Rückkehrer Lars Stindl: "Stolz, das alles erreicht zu haben" Das könnte Sie auch interessieren

Mit Blick auf die Arbeiten am neuen BBBank Wildpark, peile der KSC weiterhin an die Räumlichkeiten "mit Beginn der Saison 2023/24 nutzen zu können." Die kommende Spielzeit in Liga zwei startet am Wochenende vom 28. Juli bis 30. Juli. Das neue Fußballjahr am 1. Juli.

Genaues Datum bleibt offen

Auch ob die Fans beim KSC-Familientag am 16. Juli, die neue Tribüne betreten können, steht aktuell noch nicht fest. "Da der genaue Fertigstellungstermin noch offen ist, können wir nichts zur finale Planung kommunizieren", so Wolf weiter.

Bild: Thomas Riedel

Nachdem ein Großteil der neuen KSC-Heimat in Betrieb genommen wurde, konzentrieren sich die Arbeiten aktuell auf die Haupt- beziehungsweise Westtribüne. Im Stadioninneren wurden hier zuletzt die Sitzschalen sowie die ersten Business-Seats montiert. Im Inneren des Gebäudes läuft unter Federführung des KSC der Innenausbau weiter.

KSC-Stadion hätte längst fertig sein sollen

Ursprünglich hätte der neue Wildpark bereits im vergangenen Jahr eröffnet werden sollen. Ein Streit zwischen der Stadt Karlsruhe und Bauunternehmen Zech über die genauen Vertragsinhalte zum Projekt ließ den Termin aber platzen.

Karlsruhe Rechtsstreit bei KSC-Stadionbau vom Tisch: Stadt und Zech einigen sich auf Fertigstellung im Juli 2023 Das könnte Sie auch interessieren

Zuletzt hatten Stadt, Zech und der KSC bei einer Baustellenbesichtigung im März Einigkeit demonstriert. Auch hier wurde der Sommer 2023 als Fertigstellungstermin angepeilt.