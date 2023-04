Die neue Heimat des Karlsruher SC nimmt immer mehr Gestalt an. Nachdem die letzten Lücken im Stadionrund geschlossen wurden, sind nun auch die Sitzschalen Kurven Süd-West und Nord-West eingebaut. Auch auf der künftigen Haupttribüne sind die ersten Sitzschalen vorhanden.

Weiterhin kein genaues Datum zur Fertigstellung

Währenddessen geht im Inneren der Haupttribüne der Innenausbau kontinuierlich voran. Lediglich über die Osterfeiertage stand der Betrieb kurz still, wie dem Baustellentagebuch-Eintrag vom 5. April des BBBank Wildparks zu entnehmen ist.

Bild: Thomas Riedel

Demnach werden in der Westtribüne Decken abhängt, Böden und Wände gefliest oder Wände verputzt und immer mehr Keramik in den Sanitärräumen, wie etwa im Erdgeschoss, verbaut. Im künftigen Businessbereich werden Fliesenspiegel hinter den verschiedenen Theken angebracht sowie Steckdosen gesetzt und in beiden Logenebenen nehmen derweil die neuen Loungebereiche weiter Gestalt und Form an.

"Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck an der Fertigstellung", bilanziert auch der KSC auf Anfrage der Redaktion. Einen konkreten Termin wann das komplette Stadion fertig ist, möchte man aber weiterhin nicht kommunizieren. Zielsetzung bleibt weiterhin der Saisonstart 203/24.

KSC plant Familientag und Eröffnungsspiel

Konkret heißt das: Spätestens am Wochenende vom 28. Juli bis 29. Juli soll das Stadion stehen. Dann nämlich startet die 2. Bundesliga in die neue Spielzeit. Die Bundesliga startet drei Wochen später am 18. August.

Bild: Thomas Riedel

Zusätzlich ist ein weiteres Datum für die Stadionfertigstellung relevant: der 16. Juli. Denn zwei Wochen vor dem ersten Anpfiff der Saison plant der KSC seinen traditionellen Familientag auf dem Gelände um das Stadion. "Alle Bürger der Stadt Karlsruhe sind herzlich eingeladen, um das neue Stadion zu besichtigen", so der KSC.

Karlsruhe Zurück in die Heimat? Lars Stindl verlässt Gladbach - und will zurück zum KSC Das könnte Sie auch interessieren

Damit nicht genug: Wie der Verein auf Anfrage bestätigt, ist für die offizielle Eröffnung ein Eröffnungsspiel geplant. Laut einem Bericht der "Badischen Neusten Nachrichten" (BNN) soll niemand geringes, als der FC Liverpool als erstes das neue Rund am Adenauerring betreten.

Kommt der FC Liverpool zum KSC?

Der Verein aus der englischen Premier League gehört mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp seit Jahren zur absoluten Spitze im europäischen Fußball und feierte am Ende der Saison 2018/19 den Gewinn der Uefa Champions League. 2019/20 wurde die Mannschaft nach 1989 zum 19. Mal englischer Meister. In der aktuellen Spielzeit steht Liverpool auf dem achten Tabellenplatz.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp will besser auf sich aufpassen. | Bild: Zac Goodwin/Press Association/dpa

Ob das Team mit Top-Stars wie Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Roberto Firminio, Darwin Nunez oder Alisson Becker tatsächlich in der Fächerstadt aufschlägt, möchte der KSC nicht bestätigen.

Spiel gegen Valencia kommt wohl nicht infrage

Teilt lediglich mit: "Wir befinden uns bezüglich des Eröffnungsspiel im Austausch mit verschiedenen potentiellen Clubs. Konkrete Namen oder Gerüchte kommentieren wir nicht."

Roberto Firmino (l) rettete Liverpool einen Punkt gegen den FC Arsenal. | Bild: Jon Super/AP/dpa

Was für ein Spiel gegen die Engländer spricht: Sie sollen im Juli ein Trainingslager in der Nähe von Donaueschingen, rund 170 Kilometer von Karlsruhe entfernt, planen.

Karlsruhe Es hängt am Geld: Wie der KSC den Deal mit Lars Stindl fix machen will Das könnte Sie auch interessieren

Ein Spiel gegen den FC Valencia, gegen den der KSC das "Wunder vom Wildpark" vollbrachte, stehe laut BNN nicht zur Debatte. Das Spiel bei dem die Badener furios den spanischen Spitzenklub aus dem Europapokal warfen, jährt sich am 2. November zum 30. Mal.