Karlsruhe vor 1 Stunde

Es hängt am Geld: Wie der KSC den Deal mit Lars Stindl fix machen will

Lars Stindl wird Borussia Mönchengladbach verlassen, so viel steht fest. Fest steht auch: Er wird in seine Heimat zurückkehren. Wo es für den 34-Jährigen aber sportlich weitergeht, ist offen. Seine Tendenz geht klar in Richtung KSC. Sein Jugendclub muss aber kreativ sein, muss das Gehalt von Stindl stemmen zu können.