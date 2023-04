Der neue BBBank Wildpark beziehungsweise die Haupttribüne des Karlsruher SC wird weiter bestuhlt. In den vergangenen Wochen wurden die letzten fehlenden Sitzschalen in den Kurvenbereichen Nord-West und Süd-West sowie an den Randbereichen der Westtribüne montiert. Jetzt folgen die ersten Business-Seats auf den Rängen der neuen Haupttribüne.

Blick auf die Haupttribüne mit neuen Sitzen. | Bild: Stadt Karlsruhe /Eibs

"Dabei handelt es sich um gepolsterte, einklappbare Sitze. Außerdem ist auf den Rängen der Westtribüne der Sitzabstand der einzelnen Reihen höher als auf den anderen Tribünen", schreibt der Eigenbetrieb Wildparkstadion (Eibs) in seinem baustellenblog-Eintrag vom 21. April.

Während also weiter fleißig Sitze montiert werden, läuft auch der Innenausbau innerhalb der Haupttribüne auf Hochtouren: So wurde im Erdgeschoss mittlerweile die Decke der Mixed-Zone vollständig abgehängt. Dies wird künftig der Ort sein, an dem sich die Mannschaften begegnen. Zudem können dort nach dem Spiel erste Interviews mit den Spielern geführt werden.

Innenausbau geht weiter voran

Die vom KSC beauftragten Firmen sind parallel dazu im ersten, zweiten und dritten Obergeschoss mit Schreinerarbeiten beschäftigt: So werden im künftigen Businessbereich aktuell mehrere Podeste errichtet.

Im Inneren der Haupttribüne finden aktuell vor allem Schreinerarbeiten statt. | Bild: Stadt Karlsruhe/Eibs

Am weitesten vorangeschritten sind die Schreinerarbeiten auf der ersten Logenebene. Dort nehmen die großen Loungebereiche vor den Zugängen zu den Logen immer weiter Gestalt an. Diese erhalten nun auch eine persönlichere Note: Das eine oder andere KSC-Logo wurde dort inzwischen integriert und auf den Rückwänden der abgegrenzten Loungebereiche klären Schriftzüge nun über die Vereinsgeschichte auf.

Im 3. OG müssen neben der Herstellung der Loungebereiche die letzten Lochdecken der Logen abgehängt werden, um diese schon bald an den KSC übergeben zu können.