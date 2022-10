Es ist ein mittlerweile über zwei Jahrzehnte altes Projekt: Die Sonnenfächer. Jeder in Karlsruhe kennt die gelben Fliesen mit ihren kleinen Geschichten und Botschaften in der Waldstraße, die sich von der Kreuzung zur Sophienstraße bis hin zum Schlossplatz ziehen. 1.200 sind es insgesamt.

Die Idee ist 2002 als Teil des Bürgerbeteiligungsverfahrens "City 2015 – Anschluss Zukunft" entstanden. Spender der Fliesen konnten so ihre Verbundenheit zur Fächerstadt ausdrücken und ihr ein kleines persönliches Geschenk machen. Auch in der Kronenstraße zwischen Kaiserstraße und Zähringerstraße lässt sich ein Strahl finden - auch wenn dieser mit seinen 150 Kacheln noch nicht ganz vollständig ist. Sie kamen im Jahr 2019 zur Sammlung hinzu.

Bild: Lukas Hiegle

Verlegung der Fliesen verzögerte sich immer mehr

Doch nur dabei sollte es nicht bleiben: Jede der acht Fächerstraßen sollte mit diesen Fliesen ausgestattet werden, mit insgesamt 10.000 Stück, ursprünglich fertiggestellt bis zum Stadtjubiläum 2015. Das hat allerdings nicht geklappt - dem Vorhaben wurde in den letzten zwanzig Jahren immer wieder aus verschiedenen Gründen Steine in den Weg gelegt.

Unter anderem sei die Verlegung zu aufwändig, ebenso stelle die Reinigung ein Problem dar. Zudem stockte die Anzahl der Bestellungen immer wieder, was dazu führte, dass es seit dem Ausbau in der Kronenstraße still um die Fliesen wurde. Dabei hatten die Mitglieder des Vereins "Sonnenfächer e. V." große Hoffnung, dass es nun Stück für Stück weitergehen würde.

Bildergalerie Sonnenfächer Waldstraße Oktober 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Geplant war eine Verlegung im Halbjahresrhythmus, die nächste Straße sollte die Herrenstraße werden mit 200 Fliesen werden. Bis zu ihrem Einsatz sollten die Fliesen dann in ihrem Depot am Rheinhafen gelagert werden.

Kommen keine neuen Kacheln mehr dazu?

Doch jetzt steht womöglich alles auf der Kippe: Am 25.Oktober tagt der Gemeinderat öffentlich im Bürgersaal – ein Punkt auf der Liste sind auch die Sonnenfächer. Zu dem Thema soll in dieser Sitzung eine Entscheidung gefällt werden, wobei bereits eine klare Tendenz aus der Beschlussvorlage herauszulesen ist.

So sieht der Untergrund der Fliesen aus | Bild: DaLa

"Der Gemeinderat beschließt nach Vorberatung im Planungsausschuss, der Empfehlung der Verwaltung zu folgen und zukünftig auf den Einbau weiterer Fliesen zu verzichten", geht es aus dem aktuellen Stand hervor. Die Vorberatung fand bereits Anfang Oktober statt.

Mehrere Aspekte sprechen gegen den weiteren Ausbau

Als Argumente gegen den weiteren Einbau der Fliesen im öffentlichen Raum werden mehrere Gründe genannt. Unter anderem hat die Ablehnung von mehr Fliesen einen stadtgestalterischen Hintergrund. Auf ein einheitliches Gesamtbild mit Wiedererkennungswert sei bei den Fächerstelen nördlich der Kaiserstraße bereits geachtet worden, hier seien Fliesen nicht angedacht.

Eine weitere Einschränkung käme aus dem verkehrsrechtlichen Bereich. Vertretbar sei demnach laut Bericht nur noch eine Verlegung in (echten) Fußgängerzonen, dies betreffe jedoch lediglich kleine Bereiche der geplanten Straßen und man würde statt eines fertigen Sonnenfächers aus gelben Strahlen eher ein Stückwerk erschaffen, was nicht im Sinne des Stadtbildes sei.

Als mögliche Straßen für den Sonnenfächer kommen aus Sicht der Stadt die in der Skizze dargestellten verkehrsberuhigten Bereiche sowie die Fußgängerzonen in Frage. | Bild: Stadt Karlsruhe

Als letzter Grund wurde zudem eine drohende Rutschgefahr für Radfahrer bei Nässe genannt. Es sieht also nicht danach aus, dass das Projekt noch eine Zukunft haben wird. Eine Ausnahme würden rund 60 verbleibende Fliesen darstellen. Unter ihnen sind auch noch übrig gebliebene Fliesen des Projektes "50 Fliesen für 50 Kinder", bei denen Grundschüler die Motive malten.

Diese sollen an dem bereits angefangenen Strahl in der Kronenstraße südlich angesetzt werden. Die Kostenpunkte hierfür belaufen sich auf etwa 60.000 Euro. Wann dies passieren soll, ist noch nicht festgelegt, da im Rahmen des Sanierungsgebiets Innenstadt Ost bauliche Veränderungen auf dem Kronenplatz anstehen.

Verein Sonnenfächer e. V. glaubt noch an eine Zukunft

Hans-Ludwig Forger vom Verein ist stolz auf die bisher geleistete Arbeit und bedankt sich bei allen Beteiligten. Letztes Jahr wurde die Petition "1 1/2 Sonnenstrahlen sind noch kein Karlsruher Sonnenfächer" ins Leben gerufen, bei der insgesamt 492 Unterschriften gesammelt wurden. Diese wurde bereits vor einem Jahr an Oberbürgermeister Frank Mentrup übergeben.

Gründer Bernhard Burger und Schriftführer Hans-Ludwig Forger | Bild: Sonnenfächer e.V.

"Monatlich gehen bei uns etwa fünf Anfragen für eine Fliesenspende ein, die Nachfrage ist also immer noch allgegenwärtig", so Forger. Im November soll eine Mitgliederversammlung des Vereins stattfinden, bei der auch eine Befragung der Mitlieder über den Fortbestand des Vereines mit einbezogen wird. "Von deren Ergebnis und dem Beschluss in der Mitgliederversammlung will der Vorstand die Entscheidung für die weitere Unterstützung des Projektes abhängig machen."