Flohmarkt, Open-Air und Co. Im Juni stehen in Karlsruhe und Umgebung wieder viele Outdoor-Events zur Auswahl. Sieben dieser Veranstaltungen haben wir für euch herausgesucht.

Schlossfestspiele Ettlingen 2023

Gegründet wurden die Schlossfestspiele 1979 vom Oberbürgermeister Erwin Vetter und dem 1. Intendanten Kurt Müller-Graf. Bis heute lockt die Veranstaltungen Tausende Besucher nach Ettlingen.

Schlossfestspiele Ettlingen | Bild: ps

Vom 1. Juni bis zum 13. August werden unter anderem verschiedene Theater- und Ballettstücke sowie eine Elektropopshow gezeigt.Die Aufführungen finden entweder im Ettlinger Schlosshof oder in der Schlossgartenhalle statt.

Schlossfestspiele Ettlingen 2023 Programm

Tickets gibt es ab zirka 40 Euro.

Christopher-Street-Day 2023 in Karlsruhe

Unter dem Motto "Stand Up. For Love" wird auch in diesem Jahr der Chrisopher-Street-Day (CSD) in Karlsruhe gefeiert. "Es soll um Liebe gehen und darum, wie wir als Menschen lieben und zusammenleben und darum, dass all diese Formen der Liebe ihren Platz auf der Welt haben", schreiben die Initiatoren auf ihrer Webseite.

Der CSD in Karlsruhe findet am 3. Juni statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Marktplatz. Die Route des Demonstrationszuges startet von der westlichen Marktgrafenstraße und verläuft einmal durch die Innenstadt. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Eventübersicht im Juni: Karlsruher Frühjahrsmess'

Zweimal im Jahr können sich Jahrmarkt-Fans auf die Karlsruher Mess' freuen: die Frühjahrsmess und einmal auf die Herbstmess. Neben Autoscooter und Co. hält die Mess auch einige Imbissstände parat.

Bild: Thomas Riedel

Die Karlsruher Mess findet vom 2. bis 12. Juni auf dem Messplatz statt. Los geht's um 17 Uhr mit dem klassischen Fassanstich durch Oberbürgermeister Frank Mentrup. Der Eintritt zur Mess' ist frei.

Adresse: Durlacher Allee 66, 76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten

Täglich von 14 bis 23 Uhr

Freitags, Samstags und Mittwoch (7. Juni): 14 bis 24 Uhr

Sonntags und am Donnerstag (8. Juni): 12 bis 23 Uhr

80er-Open-Air vor dem Schloss

Was haben Whitney Houston, Queen oder Michael Jackson gemeinsam? Sie prägten die Musik der1980er Jahre und viele lieben diese Musik noch heute. Da käme doch so eine 80er Party gerade richtig, oder?

Bild: Spider Murphy Gang

Deshalb findet vom 16. bis 18. Juni das 80'er Open-Air vor dem Karlsruher Schloss statt. Live mit dabei: die Spider Murphy Gang! Sie wurde vor allem durch den Hit "Skandal im Sperrbezirk" bekannt und treten am 16. Juni, um 20 Uhr auf.

Tickets Spider Murphy Gang und SWR1 Pop & Poesie - Open Air

Tickets für die Spider Murphy Gang kosten 39,70 Euro pro Person. Auch für das SWR1 Pop und Poesie-Ensemble am Sonntag, 18. Juni, gibt es Tickets zum gleichen Preis.

Uni-Fest am KIT mit Bühnenprogramm

Das Karlsruher Uni-Fest auf dem Campus Gelände des KIT ist für viele Studenten und Junggebliebene wohl DIE Veranstaltung des Sommers. Eine Bühne vor dem Audimax sorgt für die nötige Stimmung. Für die Party in der Mensa werden jedoch Tickets benötigt

Unifest am Karlsruher Institut für Technologie. | Bild: (ps)

Das Uni-Fest am KIT findet vom 23. bis 24. Juni statt.

Tickets

Die Tickets gibt es seit dem 17. April an verschiedenen Vorverkaufsstellen. Als Alternative werden diese auch an der Abendkasse verkauft.

Preis im Vorverkauf: 7 Euro pro Tag

Preis an der Abendkasse: 10 Euro pro Tag

Bereits angekündigte Künstler

"Timke" Flohmarkt 2023 Karlsruhe

Flohmärkte haben nahezu alles, was das Herz von Schnäppchen-Jägern begehrt. Besonders beliebt ist dabei der Timke-Flohmarkt auf dem Messplatz.

Bild: Paul Needham

Der Timke Flohmarkt findet dieses Jahr bereits zum dritten Mal, am 24. Juni, statt. Öffnungszeiten: 8 bis 15 Uhr.

Adresse: Durlacher Allee 66, 76137 Karlsruhe

Kulturbühne in Rheinstetten

Noch vor Das Fest in der Günther-Klotz-Anlage kommen Festival-Liebhaber bei der Kulturbühne in Rheinstetten auf ihre Kosten. Denn neben Silbermond und Johannes Oerding können sich Fans auf Scooter und Adel Tawil freuen.

Der Sänger H.P. Baxxter von der Band Scooter. | Bild: Henning Kaiser/dpa

Die Kulturbühne in Rheinstetten findet vom 22. Juni bis zum 2. Juli statt.

Adresse: Kulturbühne Karlsruhe; Messestraße 1, 76287 Rheinstetten

Öffnungszeiten

Zirka 120 Minuten, also zwei Stunden vor Showbeginn, können die Besucher auf das Gelände. In der Regel treten die Künstler gegen 20 Uhr auf.

Künstler

Tickets

Die Preise für Scooter, Silbermond, Feine Sahne Fischfilet, Johannes Oerding und Adel Tawil liegen zwischen jeweils zwischen 55 und 66,90 Euro.