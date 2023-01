Der kommende CSD am 3. Juni soll so offen, familienfreundlich, aufgeklärt und für jeden Teilnehmer so sicher wie möglich gestaltet werden. Doch damit das gelingt, sind Vorkehrungen und (finanzielle) Unterstützung der Stadt nötig. Zumindest nach Ansicht der Grünen-Fraktion, die dem Gemeinderat am 24. Januar eine entsprechende Anfrage stellte.

"Leider müssen auch in Karlsruhe die Teilnehmer des CSD Beschimpfungen und Queerfeindlichkeit bis hin zur körperlichen Gewalt erleben. Wir möchten wissen, wie die Stadtverwaltung die Rolle des CSD innerhalb der Fächerstadt einschätzt und welche Bedeutung seiner Sicherung zukommt", schreibt die Fraktion an den Gemeinderat.

Über 10.000 Euro für den Christopher-Street-Day

In der von der Verwaltung veröffentlichten Stellungnahme wird zunächst die Frage beantwortet, mit wie viel Geld Karlsruhe seinen CSD-Verein jährlich unterstützt: "Der Verein erhält einen jährlichen institutionellen Zuschuss in Höhe von 5.790 Euro aus dem Kulturhaushalt der Stadt", steht im Dokument.

Der CSD sei für alle Altersgruppen gedacht. | Bild: Thomas Riedel

Hinzu kämen 3.500 Euro Inflationsausgleich und zirka 1.200 für Sicherung und Müllentsorgung beim Christopher-Street-Day, insgesamt also 10.490 Euro. Damit liegen die Kosten für den CSD in der Fächerstadt bei einer ähnlichen Größenordnung wie in Mannheim, wo ebenfalls rund 10.000 Euro ausgegeben werden. Für Freiburg und Stuttgart liegen die Ausgaben hingegen zwischen 20.000 und 30.000 Euro.

Das Sicherheitskonzept der Stadt

Aber wie äußert sich diese Zahl im Sicherheitskonzept oder anders gefragt: Wie möchte die Stadt Anfeindungen oder gar Gewalt vermeiden? "Im Zusammenhang mit dem Familienfest und der Parade durch die Innenstadt stehen Ordnungs- und Bürgerams im engen Austausch mit den Veranstaltern. Insbesondere für das Familienfest, das nach Beendigung der Umbaumaßnahmen 2023 nunmehr wieder auf dem Marktplatz stattfinden kann, werden im Vorfeld sicherheitsrechtliche Maßnahmen einvernehmlich abgestimmt und umgesetzt", lautet die Antwort der Stadtverwaltung.

Das bedeute im Klartext: Die Ordnungshüter des CSD-Vereins sollen von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes unterwiesen- und eine externe Sicherheitsfirma auf Stadtkosten angestellt werden. Neben der Sicherheit biete die Stadt nach eigenen Angaben aber noch weitere Unterstützungen.

Beratung, Beflaggung, Beihilfe

Dazu zählen: "notwendige Beratungsangebote für Jugendliche, regelmäßige Vernetzungstreffen der queeren Community und Projekte wie 'Queer in den Quartieren' sowie der Vorstellung der aktuellen Weiterentwicklung der 'Agenda Vielfalt'."

Die Regenbogenflaggen sollen auch 2023 in Karlsruhe gehisst werden. | Bild: Thomas Riedel

Für den CSD selbst plane die Stadt außerdem "einen Regenbogenempfang, eine Regenbogenbeflaggung sowie die Teilnahme am Marsch mit dem 'Cola Rosa / Das Fest-Citymobil'", das gemeinsam mit der Karlsruher Marketing- und Event GmbH vorbereitet werden soll.