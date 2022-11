von (ps/vem)

Das berichtet das Karlsruher Zentrum für queere Vielfalt (queerKAstle) in einer Pressemitteilung. Nach Angaben des Vereins gibt es in diesem Zeitraum rund 327 Todesopfer in Deutschland.

"Gewalt gegen trans*Personen ist in Deutschland kein Einzelfall. Die Zahlen der gemeldeten Angriffe steigen jährlich an und die Dunkelziffer wird mit 80 bis 90 Prozent als extrem hoch eingestuft. Viele Taten werden nicht bei der Polizei angezeigt oder nicht entsprechend kategorisiert", schreibt der queerKAstle Verein in der Mitteilung.

In Karlsruhe soll deshalb am 20. November 2022, um 18 Uhr, ein Kerzenmarsch mit anschließender Mahnwache auf dem Stephanplatz stattfinden. Treffpunkt ist der Platz der Grundrechte in Karlsruhe.

"Eingeladen sind nicht nur die queere Community, sondern alle Menschen, die beim gemeinsamen Kerzenmarsch und bei der Mahnwache auf dem Stephanplatz ein Zeichen gegen trans*feindliche Hasskriminalität und für die Akzeptanz von Transgeschlechtlichkeit und der Vielfalt von Geschlechtern setzen möchten", führt der Verein weiter aus.

Anschließend lädt der Verein queerKAstle e.V., der sich die Gründung eines queeres Zentrum in Karlsruhe zur Aufgabe gesetzt hat, anschließend ab 20 Uhr zu einem Stammtisch ein.