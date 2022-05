Karlsruhe vor 1 Stunde

queerKAstle: Im Bürgerzentrum Mühlburg gründet sich erster queerer Verein in Karlsruhe

Was Städte wie Mannheim oder Stuttgart schon vorgemacht haben, soll nun auch in Karlsruhe Realität werden: Ein queeres Zentrum für queere Vielfalt. Das geht aus einer Pressemitteilung von "queerKAstle" hervor. So soll am Samstag, den 21. Mai, im Rahmen einer Veranstaltung im Bürgerzentrum Mühlburg aus der Arbeitsgruppe queerKAstle ein eingetragener, gemeinnütziger Verein mit dem Zweck werden, "ein solches Zentrum in Karlsruhe aufzubauen und zu etablieren." Beginn der Veranstaltung ist um 15.30 Uhr.