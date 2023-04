In Karlsruhe und im Umkreis ist (fast) jedes Wochenende etwas los. Darum stellt euch ka-news.de immer freitags eine kleine, aber feine Auswahl an Veranstaltungen aus der Umgebung vor.

ka-news.de legt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Nicht genannt werden zum Beispiel Konzerte oder kleinere (Kultur)Veranstaltungen. Die Anzahl der Tipps können pro Woche variieren.

Karlsruhe - Fest der Sinne 2023: 21. bis 23. April

Ganz groß wird dieses Wochenende in der Karlsruher Innenstadt und in Durlach das Fest der Sinne gefeiert! Hierbei handelt es sich im Grunde um ein Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag und verschiedenen Märkten. Familienprogramm und Oldtimer-Treffen im Schlosspark inklusive!

Letzteres, das Carl-Benz-Tribut, musste von den Veranstaltern jedoch wegen schlechter Wetterprognosen abgesagt werden.

Dafür können sich Besucher in Karlsruhes ältestem Stadtteil auf "Durlach blüht auf" freuen. Heißt: Probierstände, Massagen auf dem Stuhl und Autopräsentation gehören dort zum Programm.

Öffnungszeiten Fest der Sinne 2023

Verkaufsoffener Sonntag: 23. April, von 13 bis 18 Uhr.

Genussmarkt Marktplatz: 22. bis 23. April, 11 bis 20 Uhr

Stoffmarkt Holland Stephansplatz: 22. April, 10 bis 17 Uhr.

Durlach blüht auf mit verkaufsoffenen Sonntag: 23. April, 13 bis 18 Uhr.

Kinder + Familienprogramm bei St. Stephan und Friedrichsplatz: 22. bis 23. April, jeweils 11 bis 18 Uhr.

Genussinsel am Schlossplatz: 20. bis 23. April, geöffnet ab 16 Uhr. Am Sonntag ab 9 Uhr.

Ettlingen - Französischer Markt und Champagnerfest: 20. bis 23. April

Käse, Macarons, Champagner und einiges mehr an französischen Spezialitäten gibt es an diesem Wochenende zu entdecken. Wo? Am Schlossplatz 3 in Ettlingen. Der Markt findet anlässlich der 70-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Ettlingen und Épernay statt. Ebenfalls an dem Wochenende wird das Champagnerfest in der Schlossgartenhalle gefeiert.

Ticketpreis für das Champagnerfest: 18 Euro an der Tageskasse oder bei der Touristeninfo Ettlingen.

Öffnungszeiten Französischer Markt Ettlingen

Donnerstag bis Samstag: 10 bis 19 Uhr

Sonntag: 11 bis 19 Uhr

Öffnungszeiten Champagnerfest Ettlingen

Samstag: 11 bis 21 Uhr

Sonntag: 11 bis 17 Uhr

Champagner wird ausgeschenkt | Bild: brittaneuq@pixabay.com

Karlsruhe - "Timke" Flohmarkt und Kinderflohmarkt: 22. April

Am Samstag, 22. April, findet am Messplatz Karlsruhe einer der bekanntesten Flohmärkte von Karlsruhe statt: Der Timke-Flohmarkt! Hier finden Sparfüchse eigentlich alles, was das Sammler-Herz begehrt. Ein weiterer Flohmarkt findet am selben Tag in der Bannwaldallee statt.

Öffnungszeiten Timke-Flohmarkt

8 bis 15 Uhr, Abbau bis 17 Uhr

Kinderflohmarkt Oststadt: 22. April

Ein weiterer Flohmarkt in der Fächerstadt findet am Samstag am Hanne-Landgraf-Platz statt. Hier gibt es kostengünstige Sachen für die Kleinen zu entdecken.

Öffnungszeiten Kinderflohmarkt Oststadt

14 bis 18 Uhr

Flohmarkt auf dem Messplatz Karlsruhe (Archivbild) | Bild: Paul Needham

Karlsruhe - Weltrekord im Biertasting in der Stadtmitte: 23. April

Unter Anwesenheit der amtierenden Bierkönigin versucht Karlsruhe am Sonntag den Weltrekord im Biertasting zu knacken. Vorab müssen Tickets über den Veranstalter, die Brauerei Moninger, gekauft werden.

Wo findet das Biertasting statt? Im Club und im Biergarten der Stadtmitte, Baumeisterstraße 3. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren gestattet.

Biertasting Moninger Karlsruhe Preis

9,27 Euro - Dafür gibt's das Probierset mit drei Bieren, Glas und eine Laugenstange.

Die Tickets gibt es hier: https://www.eventim-light.com/de/a/640704e9ebead178c7967529/e/64144846d6a9c3736fdbe13b

Biertasting Moninger Karlsruhe Öffnungszeiten

Einlass 13.30 bis 14.30 Uhr. Bis 15 Uhr müssen die Teilnehmer eingetroffen sein!

Eine Frau zapft in einer Gaststätte ein Pils. | Bild: picture alliance / dpa/Archivbild

Rheinstetten - Welt der Dinosaurier: 22. bis 23. April

Ob groß, klein oder riesig. Dinosaurier begeistern nicht nur Kinder! Rheinstetten zeigt deshalb für große und kleine Dino-Fans die Wanderausstellung "Welt der Dinosaurier" in der Keltenhalle. Daneben gibt's informative Filme und die Kinder können sogar auf einem Dino reiten.

Öffnungszeiten Welt der Dinosaurier

Samstag, 22. April: 13 bis 18 Uhr

Sonntag, 23. April: 10 bis 18 Uhr

Preis Welt der Dinosaurier

Erwachsene: 12 Euro

Kinder ( 3 bis 16 Jahre): 10 Euro

Familienkarte (Zwei Erwachsene + zwei Kinder): 40 Euro

Keine Kartenzahlung möglich