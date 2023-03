Zu schlagen gilt es an diesem Tag den von der Moritz Brauerei in Barcelona aufgestellten Rekord von 1.243 Teilnehmern an einem Biertasting. Und der Termin ist durchaus mit Bedacht gewählt. "Er ist zum einen der 'Tag des Bieres', an dem traditionell das Reinheitsgebot gefeiert wird", so Hansmann in einer Mitteilung an die Presse. Zum anderem wird an diesem Wochenende in der Karlsruher Innenstadt das Fest der Sinne gefeiert.

Irina Hansmann, amtierende Bierkönigin von Baden-Württemberg, hatte die Idee zum neuen Biertasting-Weltrekord in Karlsruhe. | Bild: Irina Hansmann

Mit dem Deutschen Rekordinstitut wurde ein Partner gefunden, der den Weltrekord - sollte er denn gebrochen werden - direkt vor Ort offiziell durch eine Rekordrichterin zertifiziert. Doch alles steht und fällt mit der Anzahl der Teilnehmer. 1.400 Verkoster sind das Ziel des neuen Weltrekords - diese Anzahl an Personen passt in den Innenhof und die Innenräume der Stadtmitte im denkmalgeschützten ehemaligen Postgebäude am Ettlinger- Tor-Platz.

Neue Bierkönigin gesucht

Tickets zum Preis von acht Euro zuzüglich Tickergebühr sind bereits online auf der Homepage der Brauerei Moninger erhältlich. Der Einlass beginnt ab 13.30 Uhr, um 15.00 Uhr startet das gemeinsame, moderierte Tasting. Auch potentielle Kandidatinnen für die Nachfolge von Bierkönigin Irina Hansmann dürfen sich am Rekordtag vorstellen. Auf der Bühne der Stadtmitte treten die Bewerberinnen dann zur Feuerprobe an.