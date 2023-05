Das Badische Landesmuseum und die KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH veranstalten in Zusammenarbeit mit dem SWR ein großes 80er-Open-Air-Wochenende, wie sie in einer Pressemitteilung ankündigen. Dieses Wochenende werde parallel zur Eröffnung der Erlebnisausstellung "Die 80er" vom 16. bis 18. Juni 2023 vor dem Karlsruher Schloss stattfinden. Am Freitag startet das Wochenende mit der Akustik-Tour unplugged der Spider Murphy Gang.

Die Spider Murphy Gang hat sich auch 2023 noch lange nicht aus der Musikszene verabschiedet. | Bild: Dieter Bichl

Am Samstag finde eine "astreine Fete" statt, bei der die Ausstellung besichtigt werden kann, die SWR1 Disco stattfindet und das Ensemble von "SWR1 Pop & Poesie in Concert" die Hits der 80er interpretiert. Am Sonntag schließe das Programm mit dem "Jugend.Kultur.Festival" am Kronenplatz.

Zusätzlich zu den 80er-Events auf dem Schlossplatz finden zahlreiche weitere Open-Air-Veranstaltungen statt. Tickets gebe es für 39,70 Euro online, in denen ein Besuch im Landesmuseum inbegriffen sei.