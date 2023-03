Karlsruhe vor 34 Minuten

52 neue Wohnungen für Karlsruhe: März 2024 sollen sie fertig sein

Am Dienstag, 28. März, feierte die Volkswohnung in der Wachhausstraße im Stadtteil Durlach Richtfest. Denn an dieser Stelle entstehen aktuell 52 Mietwohnungen, wobei der überwiegende Teil als Drei- beziehungsweise Vier-Zimmerwohnungen für Familien gedacht ist. Fast 70 Prozent werden öffentlich gefördert. Bis März 2024 soll das Projekt fertig werden.