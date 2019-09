Der Verkaufsstart für Billy, Pax und Co. rückt immer näher: Nach rund einem Jahr Bauzeit feiert der Ikea-Neubau an der Durlacher Allee am Donnerstag nun Richtfest. Im Sommer 2020 soll das schwedische Möbelhaus dann endlich seine Tore öffnen können. ka-news.de berichtet live vom Festakt.

Seit rund einem Jahr wird an der Durlacher Allee gebuddelt und gebaut, denn hier sollen ab kommendem Sommer Köttbullar, Hotdogs und natürlich viele Möbelstücke über die Ikea-Ladentheken gehen. Bevor es allerdings soweit ist, soll das Gebäude beim offiziellen Richtfest am Donnerstag feierlich geweiht werden. ka-news.de wird vor Ort sein und ab 15 Uhr live berichten.

Wer neugierig ist, wie sich die Ikea-Baustelle über die vergangenen Monate verändert hat, hier gibt es den Baufortschritt seit Ende Juli 2018 nochmal als Zeitraffer-Video.

Live-Ticker

Der Live-Ticker ist beendet.

16 Uhr

Der offizielle Teil des Richtfestes ist vorbei. Nun gibt es, so will es die Tradition, den sogenannten Richtschmaus. Denn das Richtfest ist der Dank des Bauherren an die Handwerker, die an dem Bau beteiligt waren.

Und nach guter alter Sitte Brauch durfte das Glas nicht fehlen, das vom Dach der Gebäudes geworfen wurde - samt Richtspruch:

15.45 Uhr

Der Kranz wird nach oben gezogen.

15.33 Uhr

Die Gäste gehen nach draußen - nun geht es zum Aufziehen des Richtkranzes.

Teile der Glasfassade sind schon fertig. Laut Filialleiter Geitner wird das Aussehen des Möbelhauses "anders als sonst" werden.

15.31 Uhr

Einer, der sich allen voran über das heutige Richtfest freut, ist der künftige Filialleiter, Tim Geitner. "Es ist ein Glücksfall, dass wir hier bauen durften, da die Anbindung so gut ist", freut er sich. 80 Millionen Euro hat der schwedische Möbelkonzern in das Haus in der Fächerstadt investiert.

Nicht nur in die Infrastruktur rund um das Haus sondern auch im Innern und auf dem Dach: "Wir legen viel Wert auf Nachhaltigkeit: Es gibt eine elektrische Kälteanlage die regenerativ erzeugtem mit Strom betrieben wird, wir setzen auf sparsame LEDs und werden das Dach mit Gräsern und Kräutern begrünen!"

300 Fahrradständer soll es geben, außerdem Ladesäulen für E-Autos.

15.29 Uhr

Der Rathauschef betont in seiner Rede, wie wichtig die Ansiedelung des Möbelkonzerns für den Wirtschaftsstandort Karlsruhe ist, nennt es einen "Gewinn" für die Stadt - aber auch für die Kunden. Vor allem die Anbindung an den ÖPNV und das neue Mobilitätskonzept übe einen besonderen Reiz aus.

15.22 Uhr

Auch Karlsruhes OB Mentrup feiert mit dem schwedischen Möbelgiganten das Richtfest: "Ich danke allen für das, was hier tolles geleistet wurde", so das Stadtoberhaupt in seiner Rede. "Es war ein hochkomplexes Bauvorhaben hier an der Durlacher Allee - aber ein Bauvorhaben, das ein Stück Neugestaltung am neuen östlichen Stadteingang darstellt!" Er nennt das heutige Richtfest einen "wunderbaren Abschluss für eine jahrzehntelange Diskussion".

15.15 Uhr

Der Expansionschef von Ikea, Johannes Ferber, betritt das Podium, begrüßt die Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zum Richtfest. Auch wenn schon viel von der neuen Filiale zu sehen ist, von einer Fertigstellung ist man trotzdem noch ein kleines Stückchen entfernt: "Wir hoffen, dass wir im zweiten Winter so gut weiterarbeiten können wie im ersten", so Felber.

15.05 Uhr

Die ersten Möbel stehen schon in der neuen Ikea-Filiale - es sind Bierbänke und Rednerpulte anlässlich des heutigen Richtfestes. Die Gäste können also kommen für das aufziehen des Richtkranzes.

Was bisher geschah:

Das Gebäude ist noch nicht mal fertig, dennoch ist die Historie des Möbelriesen in Karlsruhe bereits jetzt lang. Schon 1990 hat Ikea eine erste Anfrage an die Stadt Karlsruhe gestellt, 2001 folgt die zweite. Doch in beiden Fällen kann man sich nicht auf einen geeigneten Standort einigen.

2005 wendet sich Ikea dann Rastatt zu, ein verlorener Rechtsstreit bringt die Schweden allerdings wieder zurück nach Karlsruhe, wo 2010 bis 2012 der Suchlauf und die Überprüfung von möglichen Standorten im Stadtgebiet beginnt. Ettlingen, Baden-Baden und Pforzheim hat das Möbelhaus bereits im Vorfeld als Standorte ausgeschlossen.

Weitere Informationen Webcam mit Blick auf IKEA-Baustelle

Im Mai 2014 gibt Ikea seinen Wunschstandort an der Durlacher Allee bekannt - es folgt die Zustimmung der Stadträte, des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein im Juli 2015 und des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur (November 2015).

2016 wird der Bebauungsplan im Gemeinderat verabschiedet, im September 2018 folgt der offizielle Baustart, der Hochbau beginnt im Juli dieses Jahres, daran knüpft nun das Richtfest an. Nach mehreren Verzögerungen soll das Möbelshoppen dann im Sommer 2020 endlich starten können.

Haben Sie Fragen und Anregungen zum neuen Ikea in Karlsruhe? Im IKEA-Bürgerforum können die Karlsruher online Fragen an Ikea stellen und über die Ikea-Ansiedlung diskutieren. Das Bürgerforum ist ein gemeinsames Projekt von Ikea und ka-news.de.

2018 Grundsteinlegung Ikea Karlsruhe Alle Bilder