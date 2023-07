Neben den regelmäßigen Tipps fürs Wochenende stellt ka-news.de auch Übersichten für den ganzen Monat zusammen. Diesmal ist der Juli an der Reihe.

Veranstaltungen Karlsruhe im Juli: Das Holi Festival of Colours

Los geht es direkt am 1. Juli mit dem Holi Festival of Colours.

Das Festival ist dem indischen Farbenfest Holi nachempfunden und wird mit viel Farbe und Musik zelebriert. Einmal pro Stunde werfen beim sogenannten "Big Throw" alle Anwesenden gemeinsam ihre Farbe in die Luft. Dazwischen wird zur Musik eines internationalen DJ-Aufgebots ausgelassen gefeiert.

Beim "Big Throw" wird es bunt! | Bild: Paul Needham

Wann findet das Holi Festival of Colours statt?

Das Holi Festival of Colors beginnt am 1. Juli 2023 um 12 Uhr und endet gegen 21 Uhr.

Wo findet das Holi Festival of Colours statt?

Das Holi Festival of Colours findet auf dem Messplatz in Karlsruhe statt.

Tickets für das Holi Festival of Colours

Für das Holi Festival of Colours gibt es unterschiedliche Tickets:

Festival-VIP-Ticket (Eintritt, Snack-Buffet, 5 Farbbeutel, überdachte VIP-Area, separate Toiletten und separater Eingang): 73,08 Euro

(Eintritt, Snack-Buffet, 5 Farbbeutel, überdachte VIP-Area, separate Toiletten und separater Eingang): VIP-Plus-Ticket (Eintritt, Snack-Buffet, 5 Farbbeutel, überdachte VIP-Area, separate Toiletten, separater Eingang, 1 Stunde Meet & Greet mit Künstlern, Foto auf der Bühne): 124,83 Euro

(Eintritt, Snack-Buffet, 5 Farbbeutel, überdachte VIP-Area, separate Toiletten, separater Eingang, 1 Stunde Meet & Greet mit Künstlern, Foto auf der Bühne): Festival Ticket (Eintritt): 21,34 Euro

(Eintritt): Colour Package (Eintritt und 5 Farbbeutel; dort kostet 1 Farbbeutel 3 Euro): 29,62 Euro

(Eintritt und 5 Farbbeutel; dort kostet 1 Farbbeutel 3 Euro): 5 Freunde Angebot (5 Tickets für den Preis von 4 Tickets): 86 Euro

Beim Holi Festival of Colours am 1. Juli 2023 geht es in Karlsruhe farbenfroh zu! | Bild: ErS

Veranstaltungen Karlsruhe im Juli: City-Flohmarkt auf dem Stephanplatz

Im Englischen gibt es das Sprichwort "One man's trash is another man's treasure", das ist vergleichbar mit unserem "Des einen Freud ist des anderen Leid. Die beiden Phrasen sind zwar eher im übertragenen Sinn zu verstehen, aber hier sind sie sogar wörtlich zu nehmen. Denn auf Flohmärkten könnt ihr wahre Schätze finden, die andere nicht mehr brauchen.

Wann findet der City-Flohmarkt statt?

Der Run auf die alten Schätze beginnt am 1. Juli um 7 Uhr und endet um 16 Uhr.

Auf dem Flohmarkt finden viele Waren ein neues Zuhause. | Bild: Paul Needham

Wo findet der City-Flohmarkt statt?

Der City-Flohmarkt findet auf dem Stephanplatz in Karlsruhe statt. Das ist der große Platz hinter der Postgalerie am Europaplatz.

Tickets für den City-Flohmarkt

Für den Flohmarkt braucht ihr keine Tickets. Geht einfach hin und stöbert durch die Stände.

Am 1. Juli 2023 werden auf dem Stephansplatz in Karlsruhe wieder alte Schätze angeboten. | Bild: mr/rp

Veranstaltungen Karlsruhe im Juli: Tiny-House-Festival

Alternative Wohnformen sind zu Zeiten des Wohnungsmangels ein heiß diskutiertes Thema.

Tiny-Houses (auf Deutsch: winzige Häuser) brauchen deutlich kleinere Bauplätze, sind (häufig) mobil und können einfach mitgenommen werden. Beim Tiny-House-Festival könnt ihr euch bei Vorträgen und Erfahrungsberichten genaustens über die kleinen Häuschen informieren. Für das Festival-Feeling sorgen Foodtrucks und Musik.

Wann findet das Tiny-House-Festival statt?

Das Tiny-House-Festival findet vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 jeweils von 10 bis 18 Uhr statt.

Wo findet das Tiny-House-Festival statt?

Das Tiny-House-Festival findet in der Messe Karlsruhe in Rheinstetten statt.

Das Tiny-House-Festival 2023 findet in der Neuen Messe in Rheinstetten statt. | Bild: ka-news

Tickets für das Tiny-House-Festival

Die Tickets für das Festival gibt es direkt online beim Veranstalter.

Tageskarte: 18 Euro

Tageskarte ermäßigt (Menschen mit Behinderung, Rentner, Studenten, Schüler; Nachweis erforderlich): 15 Euro

(Menschen mit Behinderung, Rentner, Studenten, Schüler; Nachweis erforderlich): Happy-Hour-Ticket (Zutritt ab 15 Uhr): 13 Euro

(Zutritt ab 15 Uhr): Kinder bis 11 Jahre: kostenfrei

bis 11 Jahre: 3-Tages-Ticket : 45 Euro

: 3-Tages-Ticket ermäßigt (Menschen mit Behinderung, Rentner, Studenten, Schüler; Nachweis erforderlich): 36 Euro

(Menschen mit Behinderung, Rentner, Studenten, Schüler; Nachweis erforderlich): Pre-Opening-Ticket (Eintritt an allen drei Festivaltagen und am Donnerstagnachmittag): 80 Euro

(Eintritt an allen drei Festivaltagen und am Donnerstagnachmittag): Parkticket (gültig für einen Tag): 6 Euro

Beim Tiny-House-Festival 2023 können die Besucher die beliebte Wohnform besichtigen. | Bild: nevillevlogz@ pixabay.com

Veranstaltungen Karlsruhe im Juli: Poetry Slam "Dead or Alive"

Stellt euch vor, ihr könntet euren Lieblingsdichter, der aber Jahrhunderte vor euch gelebt habt, live auf der Bühne erleben. Geht nicht? Geht doch! Zumindest auf eine gewisse Art. Beim Poetry Slam "Dead or Alive" "batteln" sich aktuelle Poeten mit Dichtern aus der Vergangenheit, die von Schauspielern verkörpert werden.

Wann findet der Poetry Slam "Dead or Alive" statt?

Die Veranstaltung beginnt am 7. Juli um 19 Uhr und endet gegen 21.30 Uhr.

Wo findet der Poetry Slam "Dead or Alive" statt?

Der Poetry Slam findet im kleinen Haus im Badischen Staatstheater in Karlsruhe statt.

Tickets für den Poetry Slam "Dead or Alive"

Auf dem Saalplan können sich die Besucher die noch verfügbaren Tickets ansehen und dort direkt kaufen.

Web-Normalpreis: 19 Euro

Web-Student/Schüler: 9,50 Euro

Web-Behindertenermäßigung: 9,50 Euro

Web-Behindertenbegleitung (nur in Verbindung mit einem Behindertenermäßigung-Ticket): kostenfrei

Web-Kinderpreis: 9,50 Euro

Web-Ermäßigung H4 (Ka-Pass): 9,50 Euro

Beim Poetry Slam "Dead or Alive" treffen lebende auf bereits verstorbene Poeten. | Bild: bernadette

Veranstaltungen Karlsruhe im Juli: Sommerfest im Kesselhaus

Seit 2019 lädt das "Kesselhaus", das in einem ehemaligen Fabrikgebäude gelegen ist, zu feinen Speisen und exquisiten Getränken in historischem Ambiente ein.

Neben den hauseigenen Köchen wurden dafür zwei Gastköche eingeladen, die die Besucher mit leckerem Essen versorgen. Für die Weine sorgen die Weingüter "Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan" und "Karl H. Johner". Für entspannte Klänge sorgt DJ Zalmii. Außerdem verfügt das Kesselhaus über eine schöne Terrasse!

Wann beginnt das Sommerfest im Kesselhaus?

Die Veranstaltung beginnt am 9 Juli 2023 um 14 Uhr.

Wo findet das Sommerfest im Kesselhaus statt?

Das Restaurant Kesselhaus liegt in der Griesbachstraße 10c in Karlsruhe.

Tickets für das Sommerfest im Kesselhaus

Die Tickets gibt es direkt beim Restaurant.

Pro Person kostet ein Ticket 149 Euro. Darin inbegriffen sind alle angebotenen Speisen und Getränke.

Beim Sommerfest im Kesselhaus gibt es feinste Speisen in schöner Atmosphäre. | Bild: Pixabay

Veranstaltungen Karlsruhe im Juli: Mit dem Whisky um die Welt

Von Deutschland nach Irland, direkt weiter in die USA und dann noch nach Japan düsen und das alles, ohne in ein Flugzeug zu steigen? Das ist in Karlsruhe kein Problem.

Bei der Whisky-Weltreise in der Destillerie Scriptor am 21. Juli reist der Gaumen durch Raum und Zeit. Während der Verkostung erklärt Inhaber Michael Schreiber die verschiedenen Whisky-Sorten und deren Entwicklung.

Am 21. Juli können die Besucher bei der Destillerie Scriptor auf Weltreise gehen. | Bild: felix_w @ pixabay.com

Whisky oder Whiskey?

Sehr wahrscheinlich habt ihr beide Schreibweisen schon einmal gelesen: Einmal mit "e" und einmal ohne. Welche ist denn nun die richtige? Beide! Die Schreibweise des Destillats deutet auf seine Herkunft hin.

Die schottische Variante, der sogenannte "Scotch Whisky", und sein kanadisches Pendant werden ohne "e" geschrieben. Das ist die ursprüngliche Schreibweise. Auch in vielen anderen Ländern der Welt wird diese Option bevorzugt. In den USA und in Irland hingegen hat sich das zusätzliche "e" eingebürgert.

Wann findet die Whisky-Weltreise statt?

Die Veranstaltung beginnt am 21. Juli um 18 Uhr und endet gegen 21 Uhr.

Wo findet die Whisky-Weltreise statt?

Die Destillerie Scriptor liegt in Beiertheim-Bulach in der Litzenhardtstraße 38 bis 40.

Tickets für die Whisky-Weltreise

Die Tickets gibt es direkt beim Veranstalter. Pro Person kostet die Veranstaltung 65 Euro. Darin sind die Whiskys, ein Vesper und Wasser und Brot zur Neutralisation enthalten.

Weltreise in 3 Stunden? Das gibt es am 21. Juli in der Destillerie Scriptor! | Bild: stux @ pixabay.com

Veranstaltungen Karlsruhe im Juli: Das Fest

Das Fest gehört mittlerweile so selbstverständlich zum Karlsruher Sommer, wie die Pyramide zum Marktplatz. Vom 20. bis zum 23. Juli 2023 verwandeln internationale Künstler den "Mount Klotz" zu einem Epizentrum der guten Stimmung.

Das Fest 2023 lockt wieder die Massen nach Karlsruhe. | Bild: Paul Needham

Wann findet Das Fest statt?

Das Festivalgelände hat an den vier Tagen unterschiedliche Öffnungszeiten:

Donnerstag, 20. Juli: 16.30 Uhr bis 0 Uhr

Freitag, 21. Juli 16.30 Uhr bis 2 Uhr

Samstag, 22. Juli: 12 bis 2 Uhr

Sonntag, 23. Juli: 9 bis 0 Uhr

Wo findet Das Fest statt?

Das Fest findet seit jeher auf der Günther-Klotz-Anlage im Südwesten von Karlsruhe statt. Wusstet ihr, dass der "Mount Klotz" beim Bau der Anlage lediglich ein Überbleibsel der Schuttaushübe war, dann aber zum Kultsymbol avancierte?

Das Fest 2023 findet vom 20. bis zum 23. Juli statt. | Bild: Paul Needham

Tickets für Das Fest

Tickets für Das Fest gibt es entweder online bei Eventim oder bei lokalen Vorverkaufsstellen. Die Eintrittskarten für den Samstag und die Festivaltickets, die für alle Tage gelten, sind bereits ausverkauft.

Tagesticket Donnerstag: ab 17,20 Euro

Tagesticket Freitag: ab 17,20 Euro

Tagesticket Sonntag: ab 17,20 Euro

Extra Tipp: In den Sommermonaten finden in Karlsruhe auch die Stadtteilfeste statt. Wer also Lust auf ein Bier mit Freunden bei Live Musik hat, kann sich in unserem Artikel zu den Stadtteilfesten informieren.

ka-news.de stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.