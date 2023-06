Am Wochenende steht bei vielen Personen ein Bar-Besuch an. In Karlsruhe gibt es davon eine ganze Menge. Aber welche ist die beste Bar? Laut den Google-Bewertungen haben sich diese Bars, Kneipen und Lounges besonders hervorgehoben.

Beste Bar in Karlsruhe: The Door

The Door ist eine etwas versteckte Cocktailbar in einem Gewölbekeller. Neben Klassikern wie Manhattan und Co. können Besucher auch eigens kreierte Cocktails bestellen. Die Karte ist durch ihren besonderen Look ein echter Hingucker. Besonders auffällig: Alle Cocktails sind nach Vögeln benannt.

Google Nutzer wie Niklas sind von der Bar jedenfalls begeistert. "Meiner Meinung nach die beste Cocktailbar in Karlsruhe", schreibt er.

Auf Google schneidet The Door mit 4.9 von 5 Sternen ab.

Adresse The Door

Hirschstrasse 17 (Untergeschoss), 76133 Karlsruhe

Kontakt The Door

Telefon: 0721/470 017 60

Öffnungszeiten The Door

Dienstag bis Samstag: ab 19 Uhr

Montag und Sonntag: geschlossen

Anfahrt The Door

Die nächstgelegene Haltestelle ist "Europaplatz". Hier halten folgende Bahnen: S1, S2, S11, S12, S51, 2, 3, 4.

Beste Bar in Karlsruhe: Die Minibar

Die Minibar befindet sich direkt im Herzen von Karlsruhe. Bei Geburtstagen oder Firmenfeiern ist die Bar sehr beliebt und bietet bis zu 60 Personen Platz. Auf der Website können Buchungen für das gewünschte Event angefragt werden.

Google-User "Julian Liebe" schreibt über die Minibar: "Meine absolute Lieblingsbar in Karlsruhe. Freundliches Personal, Drinks wie man sie sich vorstellt und faire Preise in einer unglaublich gemütlichen, aber modernen Einrichtung".

Auf Google schneidet die Minibar mit 4.9 von 5 Sternen ab.

Adresse die Minibar

Bürgerstrasse 10, 76133 Karlsruhe

Kontakt die Minibar

Telefon: 0721/470 090 53

Öffnungszeiten die Minibar

Freitag und Samstag: 19 bis 4 Uhr

Montag bis Donnerstag: geschlossen

Sonntag: geschlossen

Anfahrt die Minibar

Die nächstgelegene Haltestelle heißt "Europaplatz". Hier halten folgende Bahnen: S1, S2, S11, S12, S51, 2, 3, 4.

Beste Bar in Karlsruhe: Salon Ruppel

In einem ehemaligen Friseursalon einer "Frau Ruppel" befindet sich heute eine Bar. Die Haare bekommt ihr hier nicht mehr geschnitten, aber dafür jede Menge Cocktails serviert. Neben dem normalen Barbetrieb finden hier auch Events wie Gin-Tastings, Cocktail-Workshops oder Whisky und Zigarren Tastings statt.

Die Google Userin "Kerstin Rohland" schreibt über den Salon Ruppel: "Sehr leckere und außergewöhnliche Cocktails! Die besten Cocktails der Stadt findest du hier bei Mo".

Auf Google schneidet der Salon Ruppel mit 4.9 von 5 Sternen ab.

Adresse Salon Ruppel

Amalienstraße 49, 76133 Karlsruhe

Kontakt Salon Ruppel

Telefon: 0178/800 10 40

Öffnungszeiten Salon Ruppel

Dienstag bis Donnerstag: 19 bis 1 Uhr

Freitag und Samstag: 19 bis 2 Uhr

Sonntag und Montag: geschlossen

Anfahrt Salon Ruppel

Die nächstgelegene Haltestelle heißt "Europaplatz". Hier halten folgende Bahnen: S1, S2, S11, S12, S51, 2, 3, 4.

Beste Bar in Karlsruhe: DOMA Bar

Die Innenbereich der DOMA Bar | Bild: Marcel Reiser

Die DOMA Bar ist eine recht junge Bar in der Karlsruher Innenstadt. Erst kürzlich hat die Bar einjähriges Jubiläum gefeiert. Hier könnt ihr nicht nur das Karlsruher Bier "Fächerbräu" genießen, sondern auch einige Longdrinks und Cocktails.

Der Google User "Lorenzo Ewert" schreibt über die DOMA Bar: "Tolle Bar! Seit langem nicht mehr in so einer coolen Location gewesen".

Auf Google schneidet die DOMA Bar mit 4.9 von 5 Sternen ab.

Adresse DOMA Bar

Herrenstraße 42, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten DOMA Bar

Dienstag bis Donnerstag: 18 bis 24 Uhr

Freitag und Samstag: 18 bis 3 Uhr

Sonntag und Montag: geschlossen

Anfahrt DOMA Bar

Die nächstgelegene Haltestelle heißt "Europaplatz". Hier halten folgende Bahnen: S1, S2, S11, S12, S51, 2, 3, 4.

Beste Bar in Karlsruhe: B17 Wein & Co.

Weintrinker aufgepasst! Im B17 könnt ihr euch durch die verschiedensten Weine probieren. Auf ihrer Terrasse lädt das B17 an Sommerabenden zum Verweilen ein. Neben internationalem Wein und Sekt gibt es auch ein breites Champagner-Sortiment.

Die Google Userin "Nadine Legeland" schreibt über das B17: "Wahnsinnig tolle Bar, tolles Ambiente und sehr aufmerksame Bedienung".

Auf Google schneidet das B17 mit 4.8 von 5 Sternen ab.

Adresse B17

Blumenstraße 17, 76133 Karlsruhe

Kontakt B17

Telefon: 0721/851 477 88

Öffnungszeiten B17

Donnerstag bis Samstag: 18 bis 24 Uhr

Montag bis Mittwoch und Sonntag: geschlossen

Anfahrt B17

Die nächstgelegene Haltestelle heißt "Europaplatz". Hier halten folgende Bahnen: S1, S2, S11, S12, S51, 2, 3, 4.

Beste Bar in Karlsruhe: Die Phono Bar

Die Phono Bar ist für ihre große Auswahl an Kraftbieren aus aller Welt bekannt. Wer keine Lust auf Bier hat, kann sich hier auch durch verschiedene Gins und Whiskys probieren. Eine Bierverkostung ist ab vier Personen buchbar.

Der Local Guide "Michael Ohmer" schreibt über die Phono Bar: "Wenn es um einen entspannten Abend in einer stylischen aber dennoch nicht überlaufenden Atmosphäre geht, schwöre ich auf diese Location."

Auf Google schneidet die Phono Bar mit 4.7 von 5 Sternen ab.

Adresse Phono Bar

Karl-Wilhelm-Strasse 6, 76131 Karlsruhe

Kontakt Phono Bar

Telefon: 0721/470 025 10

E-Mail: mail@phono.bar

Öffnungszeiten Phono Bar

Montag bis Donnerstag: 17 bis 1 Uhr

Freitag: 17 bis 2 Uhr

Samstag: 19 bis 2 Uhr

Sonntag: geschlossen

Anfahrt Phono Bar

Die nächstgelegene Haltestelle heißt "Durlacher Tor/KIT Campus Süd". Hier halten folgende Bahnen: S2, S4, S5, S51, 3, 4.

Beste Bar in Karlsruhe: Der KofferRaum

Der KofferRaum bietet eine große Auswahl an klassischen, aber auch neu kreierten Cocktails an. Hausgemachte Zutaten wie Sirups und Liköre machen die Cocktails hier einzigartig und besonders. Die Philosophie der Bar: "Ich habe einen ganz einfachen Geschmack, ich bin immer mit dem Besten zufrieden", so ein Zitat von Oscar Wilde.

Mit einem Blick in die Google-Rezensionen sieht man die Begeisterung der Leute. So schreibt der Local Guide "Pascal Weber": "Die beste Cocktailbar, die ich kenne."

Auf Google schneidet der KofferRaum mit 4.7 von 5 Sternen ab. Ebenso viele Sterne haben zum Beispiel auch das Electric Eel, die Miad Bar (mittlerweile SIN Bar), die Hemingway Lounge oder das Café Mats abgestaubt.

Adresse Kofferraum

Hirschstrasse 17, 76133 Karlsruhe

Kontakt Kofferraum

Telefon: 0721/180 548 03

Öffnungszeiten Kofferraum

Montag bis Samstag: ab 19 Uhr

Sonntag: geschlossen

Anfahrt Kofferraum

Die nächstgelegene Haltestelle heißt "Europaplatz". Hier halten folgende Bahnen: S1, S2, S11, S12, S51, 2, 3, 4.