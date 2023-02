Live-Ticker von Fastnachtsumzug in Karlsruhe

8:00Aufstellung und Motto

Die Gruppen, welche am Umzug mitwirken, stellen sich ab 12 Uhr 2023 in der Ettlinger Straße auf der stadtauswärts führenden Fahrbahn auf. Um 14.11 Uhr ziehen sie über die Mathystraße, Karlstraße, Europaplatz, Kaiserstraße bis zum Marktplatz. Dort steigt die große Abschlussparty.

Das Motto des diesjährigen Umzugs lautet "Jetzt isch endlich g'nug mit Buddle, des neue Karlsruh' isch zum Knuddle". Was werden die Motivwägen in diesem Jahr auf die Schippe nehmen? Was verbirgt sich hinter dem neuen "Mentrup-Wagen" und wie kommt die neue Strecke bei den großen und kleinen Faschingsbesuchern an? ka-news.de ist ab 12 Uhr vor Ort unterwegs und versorgt Sie mit den schönsten Live-Bildern und Videos.

Alle wichtigen Infos zur Strecke und Sperrungen gibt es in folgendem Artikeln:

