Wann findet der Durlacher Fastnachtsumzug statt?

Der Durlacher Fastnachtsumzug findet am Sonntag, 19. Februar, ab 14.11 Uhr statt. 52 Gruppen werden dabei durch die Straßen des größten Stadtteils von Karlsruhe ziehen, darunter 13 Umzugswagen und sieben Guggenmusik-Gruppen.

Wo führt der Durlacher Fastnachtsumzug entlang?

Die Strecke des Durlacher Fastnachtsumzugs fällt in diesem Jahr etwas kürzer aus. Grund dafür sind Straßensanierungsarbeiten in Durlach-Aue. Bedeutet: die Zugstrecke verkürzt sich um etwa 700 Meter.

Aufstellung ist um 14.11 Uhr in der Rommelstraße. Von da aus nehmen die Fußgruppen und 13 närrisch geschmückte Wagen direkten Kurs auf die Durlacher Altstadt. Über die Pfinztalstraße erreicht der Zug dabei seinen Höhepunkt in der Karlsburgstraße. Das Narrendefilee endet voraussichtlich gegen 16.30 Uhr an der Karlsburg.

Moderiert wird das närrische Geschehen vom historischen Rathausbalkon am Durlacher Marktplatz von Roland Laue und Gerhard Holzwarth.

Wie lautet das Motto des Durlacher Fastnachtsumzugs?

Das Motto des Durlacher Fastnachtsumzugs lautet: "In Durlach steht Fastnacht voll und ganz für Friede, Freiheit, Toleranz." Einsender des Mottos war Gerhard Holzwarth, Präsident der KG Blau-Weiss. Das Motto hatte die Mehrheit des Organisationskomitee Durlacher Fastnacht überzeugt, da es neben der Freude über die Fastnacht nicht die derzeitige Welt-und Stimmungslage bewusst aufgreife.

Faschingsumzug Durlach Archivbild. Copyright Paul Needham / www.paulneedham.de | Bild: Paul Needham

Außerdem werden die örtlichen Karnevalsgesellschaften mit Motivwagen am Umzug teilnehmen. Die KaGe 04 Durlach feiert unter dem Motto: "Alte Festhalle ciao, auf`nen Neubau Helau!" Die KG Blau Weiss ruft das Motto: "Wir sparen kräftig Energie, uns zwingt keiner in die Knie" aus.

Straßensperrungen und Umleitungen

Wie die Stadt Karlsruhe auf ihrer Webseite bekanntgibt, kommt es ab 12 Uhr entlang der Umzugsstrecke zu Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen. Zentrum des närrischen Geschehens ist auch in diesem Jahr die Pfinztalstraße.

Auch die Linie 1, die normalerweise in Richtung Durlach verkehrt, wird von dem Umzug betroffen sein. Weitere Informationen werden die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) zeitnah noch bekanntgeben.

Narrenkarte für Bus und Bahn

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) bietet auch in diesem Jahr wieder eine "NarrenKarte" an. Damit können bis zu fünf Personen vom 16. bis 22. Februar im gesamten KVV-Netz fahren. Kosten: 25 Euro pro Karte.