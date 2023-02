von (ps/els)

Wer an Fasching feiert ist gut beraten sein Auto besser stehen zu lassen. Damit die Fahrt zur Feier und zurück nicht nur sicher, sondern auch umweltfreundlich und preisgünstig ist bieten die KVV ihren Fahrgästen auch in diesem Jahr wieder eine "NarrenKarte" an.

Ticket gilt vom 16. bis 22. Februar

Bis zu fünf Fahrgäste (Erwachsene und/oder Kinder unter 15 Jahren) dürfen mit der "NarrenKarte" ab dem "Schmutzigen Donnerstag", 16. Februar, bis Aschermittwoch, 22. Februar täglich von 9 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages mit Bus und Bahn unterwegs sein. Die Anzahl der Fahrten ist im Angebotszeitraum beliebig. Übertragbar ist das Sonderticket nicht.

Ab dem 06. Februar ist die "NarrenKarte" zum Preis von 25 Euro im Vorverkauf in den KVV-Kundenzentralen erhältlich. Zudem kann die "NarrenKarte" auch online über den KVV-Webshop kvv-shop.de erworben werden.